En las últimas horas, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) abrió una investigación sobre una tarjeta amarilla que recibió el jugador argentino Luciano Acosta el último 17 de julio durante el empate entre Fluminense y Red Bull Bragantino ,en el estadio Maracaná. Esa amonestación generó, de repente, movimientos inusuales en apuestas deportivas que predecían que el futbolista sería apercibido.

La alerta se originó en la casa de apuestas Stake, que reportó un volumen anormal de operaciones relacionadas con la posibilidad de que Acosta, exjugador de Boca entre otros clubes, fuera amonestado durante el encuentro correspondiente a la decimonovena fecha del Brasileirao.

Esa llamativa información fue trasladada entonces a la empresa Sportradar, una compañía contratada por la FIFA para controlar posibles irregularidades en los principales campeonatos brasileños. LA NACION se comunicó con esta organización, pero hasta el momento no tenía novedades.

Investigación en Brasil: el jugador argentino Luciano Acosta está en la mira por una supuesta vinculación con apuestas. X @FluminenseFC

Posteriormente, ese informe fue remitido a la CBF. De acuerdo al medio local UOL, la entidad notificó además a la Policía Federal local, al Ministerio Público y al Superior Tribunal de Justicia Deportiva, aunque todavía no existe un proceso formal contra el jugador.

Acosta, de 32 años, fue amonestado con tarjeta amarilla a los 47 minutos del segundo tiempo, cuando se inició una pelea generalizada que interrumpió el partido al final del encuentro. El argentino se acercó desde otro sector del campo, empujó a Lucas Barbosa y posteriormente intercambió empujones con Gustavo Marques.

Según el informe del árbitro Davi de Oliveira Lacerda, el apercibimiento fue aplicado porque el futbolista empujó de manera imprudente a un adversario cuando la pelota no se encontraba en disputa. La discusión terminó con tres tarjetas amarillas y dos expulsiones, mientras que Fluminense alcanzó el empate a los 58 minutos.

Investigación en Brasil: el jugador argentino Luciano Acosta está en la mira por una supuesta vinculación con apuestas. X @FluminenseFC

La investigación buscará establecer si existió la intención de provocar deliberadamente la tarjeta para beneficiar determinadas apuestas o si el movimiento detectado respondió a rumores y operaciones realizadas sin participación del futbolista. Fluminense confirmó que recibió una notificación confidencial de la CBF y agregó que Acosta negó haber participado en cualquier tipo de irregularidad relacionada con apuestas deportivas, indicaron los medios de Brasil.

El mediocampista arribó al conjunto carioca en agosto de 2025 y recientemente renovó su contrato hasta finales de 2029. Desde su incorporación disputó 52 partidos, convirtió ocho goles y entregó nueve asistencias. El volante ofensivo, que también vistió en sus inicios la camiseta de Estudiantes de La Plata, llegó a Río de Janeiro con 31 años y a cambio de cuatro millones de dólares que recibió Dallas, club de la MLS en el que era el capitán del equipo.