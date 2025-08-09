Luciano Acosta surgió en Boca, brilló durante una década en la MLS y a los 31 años llega para ser refuerzo de Fluminense

El mercado de pases sigue abierto en Brasil, el país que tanto respeto impone con cualquiera de sus clubes a partir de sus gruesas billeteras y la facilidad para seducir a cada uno de los nombres que se les cruzan por la cabeza. No fue el día de anunciar a una estrella mundial, pero en Fluminense se ilusionan con el arribo de un argentino que este viernes firmó su contrato y ya fue parte de los entrenamientos: Luciano Acosta, surgido en Boca y de amplio (y reciente) paso por la Major League Soccer, es el ‘10′ con el que aspiran ganar la Copa Sudamericana.

El recibimiento del plantel carioca a Luciano Acosta: el famoso puente chino le sacó las primeras sonrisas en su primera práctica del viernes. X @FluminenseFC

El volante ofensivo, que también vistió en sus inicios la camiseta de Estudiantes de La Plata, llega a Río de Janeiro con 31 años y a cambio de cuatro millones de dólares que recibe Dallas, que lo compró hace solo seis meses y en el que era el capitán del equipo.

Sin embargo, se insiste en que los brasileños parece que pueden con todo y convencen fácilmente a clubes y a protagonistas. El rosarino, que apenas jugó 28 encuentros en Boca (11 de titular) cuando tenía 20, se pone la camiseta tricolor con una presión extra: Flu acaba de vender nada menos que al colombiano Jhon Arias (jugará en Wolverhampton, de Inglaterra), figura total del equipo que Renato Portaluppi llevó hasta la semifinal del Mundial de Clubes, en el que cayó con Chelsea.

Luciano Acosta fue considerado el mejor jugador de la MLS en la temporada 2022-2023, cuando vestía la camiseta de Cincinnati, el club en el que mejor se sintió.

Ahora hombre de experiencia, Acosta da el gran salto de su carrera, ya que la misma tuvo desde 2016 la experiencia constante en el norte del continente: hasta 2020 estuvo en DC United, luego saltó a México para vestir la camiseta de Atlas, y más tarde pasó cuatro años en Cincinnati, donde ofreció su mejor versión.

Desde que se sumó a ese último club en 2021, jugó 174 encuentros y aportó 61 goles (54 en el club de Ohio) y 54 asistencias. El gran nivel de los últimos años, por ejemplo, lo llevó a ser considerado el mejor jugador de la MLS en la temporada 2022-2023, en la que sumó además el primer y único título de su recorrido como jugador: la Supporters Shield, el trofeo que entregan en Estados Unidos al equipo que logra más puntos en la temporada regular.

Capitanes y dos '10': Acosta, en sus grandes épocas en Cincinnati, tuvo encuentro y buena onda con Lionel Messi. Jeff Dean/USSF - Getty Images North America

En cuanto a su llegada a Fluminense, Luciano Acosta declaró: “Estoy muy feliz de estar aquí, de esta nueva etapa, de llegar a un grande de Brasil. Es un desafío muy importante en mi carrera”, reconoció el volante ofensivo. Y avisó: “Ya estoy para empezar a jugar”.

De hecho, Conmebol ya lo habilitó y, entonces, Renato lo tiene a disposición para utilizarlo en la inminente llave de octavos de final de la Sudamericana. El próximo miércoles, los cariocas viajarán a Colombia para enfrentarse a América de Cali, mientras que una semana después los recibirán en el Maracaná para la revancha: de obtener el pasaje, el argentino (y su nuevo equipo) volverá a sentir el roce del fútbol de nuestro país, ya que el rival saldrá de Lanús o Central Córdoba, de Santiago del Estero.

Cuando debutó en 2014 en Boca, el rosarino compartió campo de juego con Juan Román Riquelme, hoy presidente del club.

Claro que su incorporación tiene ese objetivo mayor en el horizonte, pero también se aspira a cambiar los aires para levantar el rendimiento general en el Brasileirao: Fluminense tiene dos encuentros menos con respecto a los equipos que ya contabilizan 18 partidos, pero está ubicado en la novena posición y, por ende, nuevamente está entre los seis que hoy estarían clasificándose a la próxima edición de la propia Sudamericana.

Luciano Acosta fue recibido este viernes en el entrenamiento y, como de costumbre en el mundo del fútbol, los manotazos del puente chino no faltaron para sacarle las primeras sonrisas en una estadía que, de cumplirse completamente, durará hasta finales de 2028, según lo firmado ayer.