Islandia vs. Bulgaria, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Islandia y Bulgaria, correspondiente al grupo C4 de la Liga de Naciones, se disputará este sábado 3 de octubre a las 13.00 h en el estadio Laugardalsvöllur, ubicado en la ciudad de Reykjavík.

El momento de los equipos

Islandia llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber logrado una sólida victoria por 3-0 frente a Luxemburgo en su última presentación. Por su parte, Bulgaria busca recuperar la efectividad ofensiva luego de empatar sin goles ante Estonia en su reciente partido.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados se presentan en esta tercera jornada buscando consolidar su posición en el grupo C4. Mientras Islandia intentará aprovechar la localía en Reykjavík para mantener la inercia positiva, Bulgaria se enfoca en corregir la falta de contundencia evidenciada en su último encuentro para sumar puntos valiosos fuera de casa.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es crucial para las aspiraciones de ambos en la fase de grupos. Una victoria permitiría al ganador escalar posiciones en la tabla de clasificación y tomar ventaja en la disputa por el liderazgo de la zona, mientras que una derrota complicaría las posibilidades de avanzar en el certamen.