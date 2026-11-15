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Islandia vs. Luxemburgo por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo de la jornada 6 del Grupo C4 de la Liga de Naciones; todo lo que hay que saber antes del partido

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Islandia vs. Luxemburgo por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online
Islandia vs. Luxemburgo por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Islandia y Luxemburgo, correspondiente al grupo C4 de la sexta jornada de la Liga de Naciones 2026, se disputará este lunes 16 de noviembre a las 14.00 h en el estadio Laugardalsvöllur, ubicado en Reykjavík.

El momento de los equipos

Islandia llega al compromiso tras haber logrado una victoria contundente por 5-0 frente a Bulgaria, lo que le otorga confianza para este cierre de fase. Por otro lado, Luxemburgo atraviesa una situación distinta tras caer derrotado por 1-0 ante Estonia en su presentación más reciente, buscando ahora revertir su imagen en condición de visitante.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan con realidades opuestas en cuanto a sus últimas actuaciones. Mientras que Islandia capitalizó su poder ofensivo en su último encuentro con cinco goles a favor, Luxemburgo llega con la necesidad de reencontrarse con el gol, tras haber terminado su anterior partido sin marcar.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta determinante para definir las posiciones finales dentro del Grupo C4. Para Islandia, el objetivo es capitalizar el impulso de su último triunfo para cerrar la fase de grupos de manera positiva, mientras que Luxemburgo intentará sumar para mejorar su registro tras el traspié sufrido en la jornada previa.

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