Islas Feroe vs. Eslovaquia, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Islas Feroe recibe a Eslovaquia en la jornada 3 del certamen de Liga de Naciones; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Islas Feroe y Eslovaquia correspondiente al grupo C3 se disputará este viernes 2 de octubre a las 15.45 h en el estadio Tórsvøllur, ubicado en la ciudad de Tórshavn.
El momento de los equipos
Islas Feroe afronta este compromiso tras empatar 1-1 en su presentación anterior frente a Moldavia. Por su parte, Eslovaquia llega con confianza tras haber logrado una victoria por 2-1 ante Kazajistán en su último encuentro.
Números que anticipan el duelo
Ambos seleccionados buscarán imponer condiciones en el terreno de juego para escalar posiciones en el grupo C3. La solidez defensiva será clave para las aspiraciones de Islas Feroe, mientras que el conjunto visitante intentará mantener la racha goleadora exhibida en la fecha anterior.
Lo que está en juego
El resultado de este duelo es fundamental para el desarrollo del grupo C3 en la Liga de Naciones 2026. Los tres puntos en disputa representan una oportunidad para que Eslovaquia consolide su posición en la tabla, mientras que Islas Feroe buscará sumar para ganar terreno en la competencia.
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