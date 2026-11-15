Islas Feroe vs. Moldavia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Islas Feroe y Moldavia correspondiente al grupo C3 de la Liga de Naciones se disputará el lunes 16 de noviembre a las 12.00 h en el estadio Tórsvøllur, ubicado en la ciudad de Tórshavn.

El momento de los equipos

Islas Feroe afronta este compromiso tras haber igualado 2-2 frente a Eslovaquia en su última presentación. Por su parte, Moldavia llega con el ánimo en alza luego de conseguir una victoria por 2-1 ante Kazajistán en la jornada anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan al cierre de esta etapa con realidades distintas en cuanto a sus resultados más recientes: mientras que el local buscará imponer su localía en Tórshavn tras el empate agónico ante los eslovacos, la visita intentará aprovechar el envión anímico que significó el triunfo frente a los kazajos para cerrar el grupo con una nota positiva.

Lo que está en juego

Este partido resulta fundamental para definir las posiciones finales dentro del grupo C3. Tanto Islas Feroe como Moldavia buscarán sumar de a tres para consolidar sus aspiraciones en el certamen y cerrar la fase de grupos con un desempeño competitivo en el marco de la Liga de Naciones 2026.