Israel vs. Kosovo por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Israel y Kosovo, correspondiente al grupo B3 de la Liga de Naciones, se disputará este jueves 1 de octubre a las 15.45 h en el Nagyerdei Stadium, ubicado en la ciudad de Debrecen.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan al compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras tropiezos recientes en el torneo. Israel arriba tras caer frente a la República de Irlanda por 3-0 en su última presentación. Por su parte, Kosovo también llega con el antecedente de una derrota, habiendo cedido ante Austria por 3-1 en su partido anterior.

Números que anticipan el duelo

El enfrentamiento de esta tercera jornada resulta fundamental para los intereses de ambos equipos en el grupo B3, ya que ambos buscan sumar sus primeros puntos consistentes en la tabla de posiciones tras resultados adversos en la fecha previa.

Lo que está en juego

La disputa de este partido implica una oportunidad crucial para recuperar terreno en la clasificación del grupo B3. Tanto Israel como Kosovo necesitan imperiosamente la victoria para mantenerse con expectativas dentro de la Liga de Naciones y evitar quedar relegados en la parte baja de su zona.