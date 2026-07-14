Las leyendas inglesas calientan la semifinal y confían en eliminar a Argentina: “Les vamos a dar una paliza”

ATLANTA (enviado especial).- La previa de uno de los cruces más calientes de los últimos Mundiales se vive en las redes y en las calles. Esta ciudad empezó a recibir a miles de hinchas argentinos e ingleses para el esperado cruce de semifinales del miércoles, que fue declarado de alto riesgo por las autoridades estadounidenses por los antecedentes.

Pese a que solo se enfrentaron en cinco ocasiones en Copas del Mundo y que el último encuentro amistoso ocurrió hace más de 20 años, la rivalidad entre la Argentina e Inglaterra sigue escalando.

Policías en las inmediaciones del hotel donde se hospeda Argentina en Atlanta, Estados Unidos Aníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

Los condimentos históricos y políticos, que llegaron a su punto álgido tras la guerra de Malvinas en 1982, también aportaron su parte. La “Mano de Dios” y el “Gol del siglo” de Diego Maradona terminaron de cimentar una rivalidad que tendrá aquí, en Atlanta, un capítulo inédito: el ganador obtendrá la llave para jugar la final de un Mundial.

Mientras las delegaciones de la selección argentina e inglesa volaron desde Kansas City hasta Atlanta, donde este martes cumplirán con la última práctica antes de la semifinal, varias figuras de la selección europea calentaron el partido y pronosticaron un triunfo claro sobre el equipo de Leo Messi.

El segundo gol de Maradona a los ingleses en el Mundial de 1986 fue elegido como "el Gol del Siglo" REUTERS FILE PHOTO - X03763

“Lo que más me gusta del equipo ahora mismo es que siempre saben cómo superar los momentos difíciles. Tenemos un muy buen equipo y siento que todo está a favor de Inglaterra. Quizás este sea nuestro momento”, señaló el exdefensor del Chelsea John Terry. El exjugador de la selección inglesa destacó que no le inquieta el seleccionado de Lionel Scaloni, aunque señaló: ”Preocupa que sean mejores que nosotros". “Creo que, hombre por hombre, somos mejores que Argentina. La experiencia que tienen en estas instancias decisivas de las competiciones puede jugar muy a su favor”, planteó.

John Terry: "Creo que, hombre por hombre, somos mejores que Argentina" AFP

Otro histórico defensor de los Tres Leones, Gary Neville, coincidió en el diagnóstico: “No le temo tanto a la Argentina como sí le temo a Francia o España. Argentina tiene muchas falencias. Creo que podemos vencerlos. Son mejores que Noruega. A partir del juego nos podemos acomodar. Francia es el equipo que más me preocupa”.

Neville realizó polémicas declaraciones sobre la dupla central argentina, que juega en el fútbol inglés. “No veo la manera de que no hagamos al menos dos goles. Cristian Romero y Lisandro Martínez parecen regalar un gol por partido entre los dos. Después los volvés a ver y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes”, afirmó.

Gary Neville: “No veo la manera de que no hagamos al menos dos goles"

En su crítica, que también intentó ser elogiosa, el exdefensor de Manchester United sustentó: “Hay algo que les sucede (a Romero y a Martínez) cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo”.

Fuera del protocolo, hubo dos exjugadores ingleses que calentaron el clima previo, más de la cuenta. “Vamos a mandar a dormir a Messi”, sentenció el exmediocampista Joe Cole en el programa de Netflix que conducen Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards. Y fue más allá: “Vamos a llegar a la final del Mundial. Lo siento en mis huesos”.

Joe Cole: “Vamos a mandar a dormir a Messi” NICOLAS TUCAT - AFP

Por su lado, Troy Deeney, histórico goleador de Watford, apuntó: “Creo que les vamos a dar una paliza. Vamos a ganar 2-0, cómodos. Vi todos los partidos de Argentina. Son un equipo más veterano. Sé que vienen ganando y que ahora tienen esa racha, así que entienden cómo jugar estos partidos. Si los mirás, atrás están desordenados por todos lados. En el mediocampo no controlan el partido en lo absoluto. Dependen de Messi para todo, lo cual es un recurso enorme al que pueden acudir”.

Los inventores del deporte que cautiva a millones de personas alrededor del mundo buscarán cortar aquí en Estados Unidos una racha negativa de seis décadas. La única vez que disputaron la final de un Mundial fue en 1966, en su casa, y lo ganaron.

De Jagger a Gallagher

Creadores de las más legendarias bandas y solistas de música, Inglaterra cuenta con el apoyo de artistas y celebridades. Mick Jagger estuvo presente en este Mundial y vio en la platea del estadio de Miami la clasificación frente a Noruega. En una entrevista reciente con LA NACION, el líder de los Rolling Stones vaticinó que la selección de Messi iba a llegar a semifinales.

El mensaje en X de Liam Gallagher sobre la Argentina

Por su parte, Liam Gallagher, cantante de Oasis, mostró su cariño por el público argentino pero lanzó su predicción para el partido: “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen. Argentina es mega, tienen a Messi y todo eso, pero tengo el presentimiento de que vamos a ganar el Mundial”.