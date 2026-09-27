Japón vs. Venezuela por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Japón y Venezuela, en un encuentro preparatorio para medir fuerzas en la etapa de amistoso internacional; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Japón y Venezuela correspondiente al amistoso internacional se disputará este lunes 28 de septiembre a las 07.25 h en el estadio Edion Peace Wing Hiroshima, ubicado en la ciudad de Hiroshima.
El momento de los equipos
El seleccionado de Japón llega al compromiso con el ánimo en alza tras su reciente presentación, donde logró imponerse ante Uruguay por 3-1. Por su parte, el equipo nacional de Venezuela encara este desafío en Hiroshima buscando plasmar su idea de juego frente a un rival de exigencia internacional.
Números que anticipan el duelo
El presente de Japón se respalda en la contundencia exhibida en su último partido, donde demostró capacidad goleadora. Ambos equipos buscarán ajustar sus piezas tácticas en este amistoso que sirve de preparación estratégica para los compromisos oficiales que tiene cada selección en su respectivo calendario de la temporada 2026.
Lo que está en juego
Más allá de tratarse de un compromiso amistoso, el resultado es fundamental para el rodaje de los planteles y la consolidación de los esquemas tácticos de los cuerpos técnicos. Para Japón, mantener el ritmo ganador tras la victoria contra Uruguay es el objetivo principal, mientras que Venezuela busca un resultado positivo que le permita ganar confianza fuera de casa.
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