Japón vs. Venezuela por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Japón y Venezuela correspondiente al amistoso internacional se disputará este lunes 28 de septiembre a las 07.25 h en el estadio Edion Peace Wing Hiroshima, ubicado en la ciudad de Hiroshima.

El momento de los equipos

El seleccionado de Japón llega al compromiso con el ánimo en alza tras su reciente presentación, donde logró imponerse ante Uruguay por 3-1. Por su parte, el equipo nacional de Venezuela encara este desafío en Hiroshima buscando plasmar su idea de juego frente a un rival de exigencia internacional.

Números que anticipan el duelo

El presente de Japón se respalda en la contundencia exhibida en su último partido, donde demostró capacidad goleadora. Ambos equipos buscarán ajustar sus piezas tácticas en este amistoso que sirve de preparación estratégica para los compromisos oficiales que tiene cada selección en su respectivo calendario de la temporada 2026.

Lo que está en juego

Más allá de tratarse de un compromiso amistoso, el resultado es fundamental para el rodaje de los planteles y la consolidación de los esquemas tácticos de los cuerpos técnicos. Para Japón, mantener el ritmo ganador tras la victoria contra Uruguay es el objetivo principal, mientras que Venezuela busca un resultado positivo que le permita ganar confianza fuera de casa.