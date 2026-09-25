Rodrigo De Paul perdió su lugar en la selección argentina: las razones y las opciones que prueba Lionel Scaloni

El jugador con más presencias en la era de Lionel Scaloni ya no forma parte de la nueva selección. Rodrigo De Paul fue uno de los pilares de los cuatro títulos, llegó a ser titular en el partido decisivo del último Mundial y durante años pareció intocable. Hoy, en cambio, quedó fuera del núcleo estable del equipo. El cuerpo técnico empezó a mirar otras opciones para su puesto y solo volverá a tenerlo en cuenta si logra levantar considerablemente su nivel y recuperar otro roce competitivo, algo difícil por su presente en Estados Unidos.

La primera práctica abierta después del Mundial dejó varias ausencias importantes. Lionel Messi recién se sumaría el lunes para preparar su despedida del 6 de octubre ante Benín y Nicolás Otamendi, que también cerró su etapa en la selección, estará únicamente para ese homenaje. Tampoco participaron Leandro Paredes y Nahuel Molina, ambos suspendidos. Pero hubo caso distinto, porque no estaba relacionada con una sanción, una despedida ni una llegada tardía. No estuvo De Paul. Y eso dejó en claro que perdió su lugar en las prioridades del cuerpo técnico.

El entrenador puso en marcha una nueva era, sin varios históricos y con una apuesta fuerte por los jóvenes JUAN MABROMATA - AFP

El volante solía ser uno de los primeros en salir a la cancha junto a Messi y Paredes para pasarse la pelota, uno de los bromistas del grupo y uno de los jugadores más buscados por los fotógrafos. Esta vez no apareció. Y hoy su regreso parece lejano.

No hubo una sola razón para este cambio. El propio Scaloni lo hizo debutar durante su interinato en 2018, lo sostuvo durante todo el proceso y siempre tuvo una relación muy cercana con él. De Paul, a su vez, fue uno de los futbolistas de mayor confianza del entrenador. Pero algo empezó a modificarse durante el último año, especialmente después de su salida de Atlético de Madrid para incorporarse a Inter Miami.

Rodrigo De Paul festeja el gol de Lionel Messi ante Paraguay en la Copa América 2019, uno de los cuatro títulos que ganó con la selección AFP

Antes de tomar esa decisión, De Paul llamó al técnico para preguntarle si el paso a otra liga podía afectar sus posibilidades en la selección. “Me dijo: ‘Yo sé lo que vos me podés dar dentro de una cancha. Mientras juegues, físicamente te encuentres bien, yo ya sé qué clase de jugador sos’”, contó De Paul. La respuesta lo tranquilizó, aunque sabía que el escenario sería distinto. No es lo mismo rendir en Estados Unidos que competir en España, sobre todo para un futbolista que siempre basó buena parte de su juego en el despliegue, la intensidad y el ritmo físico.

Sus números siguieron siendo buenos, pero en la selección empezó a perder terreno. La primera señal llegó en los amistosos previos al Mundial disputados en la Bombonera. Ante Mauritania jugó 45 minutos en un equipo con mayoría de suplentes. Frente a Zambia ingresó 37, mientras que Paredes ocupó su posición desde el arranque junto al resto de los titulares.

Después sumó un tiempo en cada uno de los amistosos de la gira previa al torneo, contra Honduras e Islandia, aunque allí la intención fue repartir minutos y darle rodaje a buena parte del plantel.

De Paul fue una pieza clave del equipo campeón del mundo en Qatar; en 2026, tuvo una participación menos gravitante Manu Fernandez - AP

Scaloni nunca pensó seriamente en dejarlo fuera de la lista del Mundial. Ningún futbolista había logrado imponerse con claridad en su puesto y, además, sacar a uno de los hombres fuertes del vestuario podía afectar la armonía del grupo. Pero dentro del cuerpo técnico existía la sensación de que, si Paredes hubiese estado disponible desde el comienzo y no hubiera tenido que recuperarse de un desgarro durante la competencia, De Paul podía haber arrancado desde el banco.

Con el correr del torneo recuperó terreno y terminó siendo titular en casi todos los partidos. Solo quedó afuera del equipo inicial ante Jordania, cuando descansaron varios de los habituales, y frente a Inglaterra, en la semifinal, cuando ingresó sobre el final y respondió bien. Pero hubo otro dato que llamó la atención: no completó ningún encuentro. Siempre fue reemplazado durante el segundo tiempo, incluso en la final.

De Paul disputó siete de los ocho partidos del Mundial, aunque no completó los 90 minutos en ninguno Aníbal Greco - La Nación

También se lo vio por momentos contrariado. Por un lado, por tener que ocupar una posición casi de carrilero por la derecha, una función que no venía cumpliendo; por otro, porque pasó a ser uno de los cambios habituales del equipo. Una situación distinta a la que había vivido durante buena parte del proceso, cuando solía ser titular y completar los partidos.

Ahora, el indicio fue todavía más fuerte. De Paul fue citado únicamente para la despedida de Messi, igual que Giovani Lo Celso, otro de los futbolistas que quedó afuera de la primera parte de la convocatoria. Al referirse a los dos, el entrenador explicó: “Vienen solo para el último partido porque queremos ver a otros chicos, como en su momento pasó con Fideo (Di María)”. Después agregó que “las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista”.

Scaloni charla con sus jugadores en el Mundial: de la foto, solo Lisandro Martínez y Cristian Romero estuvieron este jueves en Ezeiza AFA

La salida de Messi también cambia el escenario. De Paul fue durante años uno de sus principales laderos en la selección junto a Paredes y ocupó un lugar importante dentro de ese núcleo. Sin el 10, y con el volante de Boca obligado a cumplir diez fechas de suspensión y con dudas sobre su propia continuidad, el entrenador tiene más margen para tomar decisiones.

De Paul, además, podía quedar en una situación incómoda: con más peso en el grupo, pero cada vez con menos presencia en el equipo. La convocatoria lo confirma. En una lista de más de 30 jugadores, solo fue citado para el homenaje a Messi.

De Paul fue titular ante España y salió en el segundo tiempo, con el partido 0-0, por Giuliano Simeone Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Del lado del futbolista aseguran que nunca pensó en retirarse de la selección. Acepta la decisión y buscará revertirla con el tiempo, aunque también sabe que volver a meterse en el equipo no será sencillo. Todo indica, además, que existió una charla con el cuerpo técnico para hablar de esta nueva realidad y sobre lo que necesitará hacer para recuperar protagonismo.

Tiene 32 años, una edad que todavía le permitiría llegar en buenas condiciones a la Copa América de 2028 e incluso al Mundial de 2030. Pero para eso necesitará volver a marcar diferencias y sostener un nivel alto. Es un aspecto que siempre fue importante para el entrenador. En el último Mundial, por ejemplo, solo llevó a dos jugadores del fútbol argentino y ambos tenían experiencia en Europa: Gonzalo Montiel y Paredes.

De Paul jugará este domingo con Inter Miami y luego se sumará a la selección para el homenaje a Lionel Messi LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De Paul jugará este domingo con Inter Miami ante Columbus Crew y después viajaría a Buenos Aires junto con Messi para sumarse a los entrenamientos en Ezeiza. Después llegará la fecha FIFA de noviembre y quedará por resolver qué pasará con las eliminatorias, ya que la Argentina tiene asegurado su pasaje para el Mundial.

En la práctica de este jueves, mientras tanto, en ese sector aparecieron nombres como Exequiel Palacios, Valentín Barco y Franco Mastantuono. Tres futbolistas que empiezan a ganar espacio en un lugar que durante mucho fue de De Paul y ya empezó a tener otros candidatos.