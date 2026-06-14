Javier Aguirre, DT de México, fue muy elogioso con Lionel Messi: “Su carrera es histórica”
Pese a que muchos hinchas aztecas no tienen simpatía con los jugadores de la Argentina, el conductor del Tri encumbró al rosarino
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El Vasco, como se lo conoce a Javier Aguirre, es uno de los entrenadores de mayor experiencia y jerarquía de la Copa del Mundo 2026. El seleccionador de México, con 67 años, sostiene su método apasionado por vivir el fútbol. No suele tener filtro. Tampoco para destacar a los rivales, incluso a un jugador de la selección argentina, un combinado -se sabe- que no goza de la simpatía de muchos hinchas aztecas.
¿A quién ponderó Aguirre? A Lionel Messi, claro. “Para mí, que tuve la oportunidad de jugar un Mundial, ya seis son algo histórico. Todo lo que ha hecho Leo en su carrera es histórico. Seis Mundiales, campeón del mundo, líder de la selección argentina... ocupa un lugar en la historia del fútbol mundial", aseguró el director técnico, en una entrevista publicada este domingo por Marca TV.
Aguirre recordó en distintas oportunidades el día que vio a Messi por primera vez. Fue en España, como DT de Osasuna, cuando el rosarino actuaba en el equipo juvenil de Barcelona. “Fui con Osasuna en 2002 a Sevilla. Yo no estaba acostumbrado, pero el día del partido en la noche, ibas en la mañana al campo del rival, te prestaban una canchita para hacer unos movimientos. Y me dice mi director deportivo. ‘Ven, ven Javier’. Estaba jugando el juvenil de Barcelona contra el juvenil del Sevilla. Y había un chaparrito, que marcó como cinco goles ese día... Era Messi”.
A propósito de Messi, la selección argentina y México, el propio capitán del campeón del mundo en Qatar 2022 dijo no saber cuándo comenzó la fuerte rivalidad con los aztecas. “No sé qué pasó con los mexicanos de cuándo arrancó esa rivalidad, esa bronca. Yo siempre me sentí muy querido por la gente de México, nunca le falté el respeto a nadie. Ellos se pusieron en una posición de tener una rivalidad con nosotros que no existe realmente. No existe una comparación entre Argentina y México y no sé de dónde nació eso”, dijo Messi en Simplemente Fútbol.
Más allá de eso, Aguirre, el conductor mexicano, no dudó en llenar de elogios a la Pulga. “Leo te invita a superarte, es un amigo que tiene siempre ese as bajo la manga, no sabes cómo contenerlo porque ni le duelen las patadas, como el gran Diego (Maradona) en su día. Es gente que le ha hecho bien al fútbol, y encima yo contemporáneo de él en otra trinchera, pues estoy muy orgulloso”, apuntó el técnico de la selección de México, que derrotó 2-0 a Sudáfrica en la apertura del Mundial, en el estadio Azteca, en la Ciudad de México. El Tri ocupa el Grupo A junto con Corea del Sur y la República Checa.
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