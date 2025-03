Lionel Messi, ausente por segundo partido con Inter Miami, compartió un palco con su mujer y vibró con el equipo: qué dijo su DT, Javier Mascherano

Por segundo partido consecutivo, Lionel Messi no se puso la camiseta rosa de Inter Miami, su equipo en Estados Unidos. Sin embargo, la situación no reviste gravedad y el cuerpo técnico de la selección argentina no piensa en cambios para la doble fecha de eliminatorias ante Uruguay (viernes 21 de marzo en el Centenario) y Brasil (martes 25 en el Monumental). La Pulga es una fija. Su ausencia ante Houston Dynamo el domingo, por la MLS, y frente a Cavalier, de Jamaica, por la ida de los octavos de final de la Concachampions, no se debe a una lesión, sino al esfuerzo físico de la última semana, en la que disputó tres encuentros en apenas seis días.

Aunque no se vistió con la indumentaria deportiva, el rosarino acompañó a sus compañeros desde un palco del Chase Stadium, la casa de Inter Miami. Con una campera y remera negras, ocupó junto a su mujer, Antonela Roccuzzo, uno de los palcos del estadio. La Pulga abrió las manos en señal de fastidio cuando los jamaiquinos se pusieron en ventaja tras un tiro libre, en el primer tiempo. La conquista de los visitantes, sin embargo, fue anulada por el VAR. El capitán respiró aliviado.

Messi conversa con Jose Mas, uno de los dueños de Inter Miami MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ya en el segundo tiempo, Messi estuvo más tranquilo. Porque después de que Luis Suárez peleara una pelota y tras una serie de rebotes, el argentino Tadeo Allende (ex Godoy Cruz de Mendoza y Celta de Vigo, en España) empalmó el balón desde afuera del área y puso el 1-0 de Inter. Más tarde, el Pistolero uruguayo se encargó de anotar el 2-0 para llevar aún más tranquilidad al visitante ilustre. Inter jugará con ventaja el próximo jueves en la capital jamaiquina.

Más allá del resultado, hubo hinchas de Inter se quejaron por la ausencia del argentino en el partido y protestaron además por el precio de los tickets. La (posible) visita del argentino a Jamaica ya es un suceso nacional: Cavalier mudó su localía a un estadio diez veces más grande (pasó de tener tres mil localidades a 30 mil) y las entradas, que cuestan entre 50 y 100 dólares ya están agotadas. Habrá que ver la decisión que toma el club caribeño en caso de que Messi vuelva a faltar. El último fin de semana, por caso, Houston Dynamo decidió devolverles dinero a sus hinchas al enterarse de que la Pulga no jugaría. “Esperamos que venga a Jamaica para ver un país maravilloso. Tiene muchos fanáticos suyos allí y esperamos con ansias verlo”, dijo Shad San Millan, jugador de Cavalier, tras el 0-2 en Fort Lauderdale ante Inter.

Lo mejor del 2-0 de Inter Miami ante Cavalier

Las explicaciones de Mascherano

Javier Mascherano, entrenador argentino de Inter Miami y ex compañero de La Pulga en Barcelona y el combinado nacional, dio las razones por las que Messi no jugó ni un minuto ante los jamaiquinos y ni siquiera integró en banco de suplentes: “Me guío por lo que me dice el equipo médico, que no tiene ninguna lesión. Tiene fatiga (muscular) por haber jugado tres partidos en seis días, el cambio de clima y muchas situaciones”, dijo en conferencia de prensa, tras el 2-0 ante Cavalier.

Mascherano insistió: “Queremos cuidarlo y no queremos que agrave esa sobrecarga por eso le dimos descanso sabiendo los riesgos que corríamos porque no tener al mejor jugador del mundo es complicado. También tenemos que dar un paso adelante como equipo y saber jugar sin él”. A la fuerza, Inter juega sin Messi: la última vez del rosarino con la camiseta rosa data del pasado 25 de febrero ante Sporting Kansas City, también por la Concachampions. Autor de uno de los goles en el 3-1 de lo de la Florida, el rosarino fue reemplazado por Benjamín Cremaschi luego de jugar 70 minutos. Luego, y para dosificar sus energías, no tuvo acción ni contra Houston Dynamo ni contra Cavalier.

"NO TIENE NINGUNA LESIÓN... ÉL TIENE UNA FATIGA Y COMO NOSOTROS QUEREMOS CUIDARLO DECIDIMOS DARLE DESCANSO"



📌 Luego de la victoria ante Cavalier por los 8avos (ida) de la CONCACAF Champions Cup, Mascherano explicó la ausencia de Messi #DisneyPlus | #SportsCenter pic.twitter.com/nbKRZBXz0T — SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2025

Algo parecido había dicho Mascherano para justificar la ausencia del rosarino ante Houston: “Con respecto a Leo, no ha tenido ninguna lesión, obviamente con el correr de los partidos ha sentido el cansancio, ha tenido sobrecarga, por eso mismo hemos decidido que no vaya a Houston”, decía en la antesala del viaje a Texas. Y justificaba su decisión: “Ya hemos tenido algunas lesiones y no queremos recaer en que un jugador tan importante para nosotros, por no darle un cierto descanso, termine estando fuera por un mes. No queremos, algunos estarán de acuerdo y otros no, pero para eso me trajeron”, completó Mascherano.

El próximo partido de Inter Miami será el domingo, también de local, ante Charlotte, por la MLS. Se espera que marque el regreso de Messi al equipo.

LA NACION