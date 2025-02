La queja de Javier Mascherano luego del triunfo de Inter Miami bajo una temperatura extrema de frío: “Es inhumano jugar así”

En un escenario de 23 grados bajo cero de sensación térmica, ayer por la noche Inter Miami derrotó 1 a 0 como visitante a Sporting Kansas City por la ida de los 16avos de final de la Concachampions, con un golazo de Lionel Messi. Tras el triunfo, que dejó muy bien parado a Las Garzas de cara al partido de vuelta la semana próxima, Javier Mascherano lanzó una dura crítica a la organización por haber permitido jugar el partido en estas gélidas condiciones: “Es inhumano jugar así”.

“La realidad es que nunca viví una situación así, con tanto frío. Se sentía. Es decir, nosotros fuera del campo no sentíamos las extremidades del cuerpo. Llega un momento que no las sentí. Hablamos con los jugadores y les pasaba lo mismo. Es muy difícil cuando a los cinco o diez minutos ya no empezás a sentir los pies y no sentís las manos. El fútbol es un deporte donde necesitás una cierta sensibilidad, y si no la tenés es muy difícil poder desarrollar tu juego. Nos adaptamos gracias a la actitud y la personalidad de los jugadores que tenemos”, aseguró el Jefecito en la conferencia de prensa post-partido.

Por su parte, criticó a la organización por haber permitido jugar el partido a pesar de las bajas temperaturas: “Creo que es imposible jugar en estas condiciones. No es humano. Así que estoy muy orgulloso de mis jugadores, porque me dieron el cien por cien con intensidad y mucha actitud. Así que estamos contentos. Estamos en la mitad de la fase de clasificación. Ahora intentaremos descansar después de un partido muy difícil para nosotros y ya estoy pensando en el sábado, en el inicio de la MLS”.

El partido del miércoles fue uno de los más fríos de la historia del fútbol estadounidense. Estaba previsto inicialmente para el martes por la noche, pero se aplazó al miércoles debido a la nieve que cayó en la zona. El Sporting Kansas City instaló un sistema de calefacción eléctrica del campo en el Children’s Mercy Park en 2019. Pero las temperaturas tan bajas son una rareza para un partido de fútbol no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo.

Vestido con un gorro y cuello térmico en el calentamiento previo; Lionel Messi vivió en Kansas el partido más frío de su carrera KYLE RIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A continuación, el ex DT de la Selección Argentina sub 20 destacó el rendimiento de sus jugadores pese a las dificultades climáticas: “Ellos han tenido una personalidad bárbara para poder jugar este tipo de partidos, sabiendo que íbamos a tener que lucharlo, que íbamos a tener que pelearlo, que muchas veces las condiciones del campo, de la cancha por el piso duro, por todo lo que había nevado, iba a ser molesto y no supimos jugarlo. Y nos llevamos un resultado que obviamente es muy importante para nosotros. Estoy muy orgulloso de ellos”.

Además, aprovechó para llenar de elogios a Lionel Messi, quien marcó el primer gol oficial de la temporada para Inter Miami: “Fue fantástico. Tal vez para la gente que no lo conoce. Yo lo conozco. Es normal, porque hizo cosas como estas mil veces. Tenemos mucha suerte de tenerlo en nuestro equipo”, indicó.

El golazo de Messi

Por último, el ex volante central hizo un análisis general del partido, dejando de lado las condiciones climáticas. “Creo que el equipo nunca perdió la forma, siempre estuvo organizado. Supo convivir con pasajes del partido donde sabíamos que íbamos a sufrir un poco y lo hicimos con naturalidad. Y bueno, eso siempre es importante. Es importante terminar con cero en nuestro arco, sabiendo que nosotros de mitad de cancha hacia adelante tenemos gente que normalmente suele hacer la diferencia. Entonces vamos a seguir insistiendo en tener una muy buena organización defensiva que nos va a dar rédito a lo largo de la temporada”, concluyó.

Ahora, el equipo dirigido por el Jefecito deberá disputar la vuelta el próximo martes 25 en el Chase Stadium de Miami, donde se espera un clima completamente opuesto. El ganador de la serie se cruzará a Cavalier Soccer Club de Jamaica -equipo que clasificó como campeón de la Copa Caribeña de la Concacaf 2024- en los octavos de final.

Por su parte, este próximo sábado se dará el debut de Inter Miami en la MLS, cuando reciba a New York City a partir de las 21:00.

