La ausencia de Lionel Messi derivó en una decisión terminante de Houston Dynamo en la MLS

La expectativa por ver a Lionel Messi siempre es inmensa en cualquier punto del planeta. Por eso, todo se revoluciona cuando se anuncia que el argentino estará dentro del campo de juego. Y en la MLS los equipos rivales de Inter Miami esperan especialmente este duelo para poder ver al capitán de la selección argentina. Ahora bien, en as últimas horas se supo que Javier Mascherano, el DT de la franquicia de Florida, dejó afuera de la lista de convocados a su capitán y comenzaron las repercusiones de reprobación por esta determinación.

En este contexto Houston Dynamo el próximo rival de Inter, emitió un comunicado pidiendo disculpas a sus aficionados después de que varios medios revelaran que Messi no estaría en el grupo de viaje de Inter para el partido de este domingo. El club de Texas también prometió entradas gratuitas para un futuro partido a todos los asistentes debido a la ausencia del argentino.

En su comunicado, el Dynamo indicó que creía que Messi estaría en condiciones de jugar el partido debido a que su nombre no figuraba en el informe sobre el estado del jugador de Inter. Ese informe, publicado antes de los partidos, detalla los jugadores que tienen lesiones o que están fuera de acción por alguna otra razón. “El informe sobre el estado de los jugadores que se compartió recientemente para el partido no incluyó al delantero Lionel Messi , pero se informó que no viajó a Houston. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro oponente”, publicó en sus redes el equipo texano.

El Miami Herald informó este sábado que Messi no está lesionado, sino que el entrenador Javier Mascherano, determinó que no sea parte de la delegación debido al apretado calendario del equipo. Inter jugó a mitad de semana y durante el fin de semana durante los últimos quince días gracias a su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf. Miami derrotó a Kansas City en dos partidos durante las dos semanas anteriores y en los próximos días recibirá al equipo jamaiquino Cavalier FC en el partido de ida de los octavos de final.

Messi fue sustituido en el segundo tiempo del partido de vuelta de Miami contra Kansas City, pero Mascherano le dijo a los periodistas el rosarino estaba sano y se entrenaría normalmente junto con el resto del equipo.

La disculpa y la oferta del Dynamo siguen la tendencia de los equipos de la MLS de negociar con sus propios fanáticos después de que Messi no se presentara a las visitas a su ciudad durante la MLS. El año pasado, Messi no participó en un viaje de Inter a Vancouver, novedad de la que los Whitecaps se enteraron cuando Miami ya estaba en camino. Emitieron una disculpa y ofrecieron a la multitud un 50% de descuento en toda la comida y bebida en el juego. Chicago Fire les dio a los fanáticos vales para futuros juegos después de que la lesión de Messi en la final de la Copa América significara que se perdiera el partido de los equipos en Soldier Field en agosto.

El estadio Shell Energy, sede del Dynamo, tiene capacidad para unas 22.000 personas. Las entradas de reventa para el partido rondaban los 200 dólares por entrada, como mínimo, el viernes por la tarde. Desde que se supo que Messi no estará con el equipo el interés por tener un ticket es casi nulo y los valores ahora está en el orden de los 40 dólares.

