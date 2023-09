escuchar

Javier Tebas, presidente de LALIGA de España, disertó en el Sports Summit de Buenos Aires, que se realizó en la Usina del Arte. En medio del “caso Rubiales”, el ejecutivo español que hace unos años asesoró a los clubes argentinos para la creación de la Superliga se mostró crítico con la organización de los torneos de la AFA: “ No hay liga en el mundo que sea capaz de cambiar las normas a mitad de temporada. Y no hay competición en el mundo que sea capaz de tener 65 equipos en dos categorías”; sentenció ante la consulta de LA NACION.

“Yo creo que la figura de Don Julio, que en paz descanse, sigue marcando un poco la estructura del fútbol argentino. Todo viene a consecuencia de tantos tiempos de grondonismo. Se hacen estas cosas que parecería que son normales, ¿no? Cuando lo anormal se hace normal, hay que cambiar muchas cosas”, continuó Tebas, defensor de las ligas autárquicas y separadas de las federaciones o asociaciones nacionales.

Javier Tebas, presidente de LALIGA, y su mirada crítica sobre el fútbol argentino Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

Tebas amplió: “Si tuviese un segundo pasaporte, sería argentino. Tengo casa aquí. Me duele mucho. Es un país de habitantes similar a España, con mucha penetración de la TV paga, con una marca de fútbol de toda la vida, en todo el mundo muy importante. Con clubes históricos conocidos en todo el mundo. Las oportunidades son increíbles y seguimos (hablo como argentino) desaprovechándolas cada año. Es mi opinión ”, cerró.

Ante otra consulta periodística sobre el mismo asunto, el máximo dirigente de LALIGA razonó: “ Es evidente que hay un problema . El que no lo vea, él es el problema. Creo que se empezó con un proyecto de la Superliga con un buen objetivo y no se terminó por lo que fuera y ahí se descarriló un poco el tren. Porque, o no se dejó trabajar o no se establecieron claramente los objetivos o no se lideró bien…no lo sé. Lo que hay que mirar es si las mayorías de las potencias del mundo a las que podía parecerse el fútbol argentino en ligas se autogestionan, ¿por qué en esta parte del mundo no ocurre eso? Creo que por ahí tiene que ir la solución. En el resto del mundo no están locos. En Europa no hay ni un país que no tenga liga gestionada por los clubes. Los clubes lo tienen que hacer”.

“En LALIGA no ha habido nunca un acto como el que ocurrió en la final del Mundial femenino”

El presidente de LALIGA también se refirió al “Caso Rubiales”. Javier Tebas criticó al ahora ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol por el beso no consentido a Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino. Un acto que dio la vuelta al mundo y que terminó con su carrera al frente de la RFEF. “Nunca, en ningún club, en LALIGA ha habido un acto como el que ocurrió en la final del Mundial , en la entrega de trofeos. Nunca, y espero que no lo tengamos nunca, esa superioridad de un jefe con su empleada se puede hacer. En ningún lugar y menos en un club de fútbol. No lo hemos tenido y espero que no lo tengamos nunca”, dijo Tebas.

El sorpresivo beso de Luis Rubiales, el presidente de la RFEF, con la jugadora Jenni Hermoso

Consultado sobre las acciones que toman los clubes españoles para evitar que estos hechos se repitan, y sobre los protocolos de violencia de género, el presidente de LALIGA respondió: “En nuestra liga, con 800 empleados, el 32-35% son mujeres. Cuando abrimos proceso de selección hay siempre más hombres que mujeres en el fútbol. Trabajamos para que trabajen más mujeres. En los órganos ejecutivos hay cada vez más mujeres”, graficó. Y agregó: “La concientización es el ejemplo. Los clubes y la Liga llevamos muchos años dando el ejemplo. Fuimos los que lanzamos la liga profesional femenina. Fuimos los que decidimos apostar por ella hace seis años. Es lo que hacemos: trabajo, ejemplo”.

Tebas y... el VAR

“La herramienta creo que no se está utilizando para lo que se nos dijo en un principio. La idea fuerza en todos los videos cuando se anunció era “mínima intervención”. Tuvimos tres meses explicando. Cuando entran todo tipo de jugadas, ya no pita el árbitro de campo. Hay que intentar volver al origen. Es muy importante para la tecnología de hoy que haya transparencia y que se den explicaciones ”.

Sala de VAR de un partido de LALIGA

TEBAS y... el dóping financiero

“El que está dopado financieramente no siempre gana. Se lo puede enfrentar. En los últimos 10 años, el 60% de los títulos europeos los han ganado los equipos españoles. Se van a tener que dopar bastante más para llegar. El dóping financiero no es bueno porque desestructura el fútbol europeo económicamente. Inflaciona los salarios de forma irreal. Creo que en Europa hay que plantearse un conflicto ético: hasta dónde tienen que llegar los salarios de los jugadores, dopados o no . Al final, si crecemos en derechos audiovisuales, el 70% se destina a subir la masa salarial. Tenemos que repensar. Me preocupa que el ecosistema del fútbol europeo sea sostenible y no vayamos a pérdidas”.

Tebas y... la salida de Messi a Inter Miami

“Messi no terminó en Barcelona porque no se pusieron de acuerdo. Ojalá hubiese podido quedarse. Terminar su carrera en España hubiese sido lo mejor para él. Las circunstancias no se dieron. Y Leo tiene su familia y su forma de pensar. Está buscando nuevas experiencias para terminar su carrera deportiva. Ojalá hubiese venido al fútbol español. Y ojalá no se hubiese ido nunca al PSG. No ha podido ser y el final de la película de Messi y el fútbol español ha sido triste”.

Para Javier Tebas, la salida de Lionel Messi de Barcelona fue un final "triste"

Tebas y... las potencias emergentes

“Las competiciones no se hacen tanto con los jugadores y sí con las marcas de los clubes. Si te pregunto cómo se llama el equipo de Benzema, la gente no lo sabe. Hay que trabajar mucho más las competiciones para crecer. Recibo un informe de la liga saudí todas las semanas. Me ocupa lo que pueda pasar, pero no me preocupa. No compiten contra nosotros, ni contra el fútbol europeo. Veremos su capacidad. La MLS lleva mucho tiempo intentando convertirse en una gran marca y no lo ha conseguido. Es una liga importante pero no está dentro de las grandes marcas. El mensaje es el mismo: Messi va a ayudar a un mayor conocimiento de la MLS, pero el PSG tenía a Messi, Mbappé y Neymar y la liga francesa no ha tenido crecimiento” .

LA NACION