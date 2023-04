¿Lionel Messi vuelve a Barcelona? El presidente de la liga dijo que espera que el argentino esté en España la próxima temporada

escuchar

Desde el día 1 en el que Messi dejó Barcelona en medio de lágrimas, los hinchas del club catalán se pusieron como meta que su gran ídolo volviera más temprano que tarde. Pasadas las grandes tormentas institucionales, el Barca empieza a ordenar sus cuentas y, más allá de algún cimbronazo extradeportivo -el affaire de los supuestos pagos para asesoría arbitral, por ejemplo-, el andar del equipo en el torneo local, en el que se encamina al título, le han dado cierta estabilidad. Por eso, se reflotó más que nunca el operativo retorno del astro argentino, que siente desgastado su vínculo con Paris Saint Germain, entidad en la que es probable que no renueve contrato al finalizar la temporada.

Si bien ya han habido varias señales en ese sentido, sonaron con fuerza este miércoles las palabras del presidente de LaLiga, Javier Tebas, celoso custodio de que se cumplan los reglamentos y habitualmente enfrentado al club catalán, que realizó un guiño para el regreso de Messi al club donde vivió los mejores días de su vida futbolística. “Hoy no se puede inscribir, pero queda tiempo. Estamos pendiente de un plan de viabilidad, puede vender jugadores y tiene otros jugadores que tiene que inscribir. Como Liga, ojalá el FC Barcelona haga los movimientos necesarios para poder inscribirlo. Soy fan de Leo Messi. No vamos a cambiar las normas del control económico. Hoy no. El Barça tiene posibilidades de hacer movimientos para que pueda entrar Leo Messi”, dijo Tebas sobre el posible retorno de Messi.

Las palabras de Tebas se dieron en el marco de la Asamblea Extraordinaria celebrada este miércoles en la sede de LaLiga, que contó con la presencia de Joan Laporta, presidente de Barcelona. Este tuvo que dar explicaciones al resto de dirigentes sobre el caso Negreira, pero según el presidente de LaLiga, las palabras del mandamás catalán no convencieron a los clubes.

Está claro que, además de todo lo que puede provocar en lo sentimental y en lo futbolístico, según el sitio Mundo Deportivo, en Barcelona consideran que Messi puede generar el 25 por ciento de los ingresos del club. Según este medio, en el club culé señalan que el impacto en ingresos cuando estaba Messi era de entre 250 y 300 millones, en concepto de merchandising, entradas, patrocinadores (al PSG le reportó diez nuevos sponsors su fichaje), impacto en redes sociales, remuneración para giras y turismo para visitar el Camp Nou, donde el 10 era el rey.

Siendo claros, Barcelona debe conseguir para la próxima temporada nada menos que 200 millones de euros. Y según cuenta el sitio Marca, el club lleva meses intentando vender el 24% de Barça Studios, la unidad de negocios lanzada que gestiona el canal del club Barça TV y que genera contenidos audiovisuales que el propio club administra. La temporada anterior ya vendió el 25% por una valor de 100 millones de euros. Era la cuarta palanca que ejecutó el club para salir de la grave situación financiera en la que se encontraba entonces. Ahora planea la venta del otro porcentaje que ya está aprobado por la Asamblea.

