El picante cruce entre Rodrigo De Paul y el DT de Canadá, Jesse Marsch, en pleno partido de las semifinales de la Copa América

Escuchar

El choque entre la selección argentina y la de Canadá, por una de las semifinales de la Copa América, dejó varias perlas interesantes, una de ellas fue el cruce que protagonizaron Rodrigo De Paul y el entrenador rival, Jesse Marsch, en medio del partido que se disputó en el MetLife Stadium y que rápidamente se multiplicó en las redes sociales.

El entrenador de Canadá tiene una particular forma de manejarse en el campo de juego, es ampuloso en sus reclamos y suele hablar mucho adentro y afuera de la cancha. En el primer duelo con la selección argentina quedó en el centro de la escena cuando pidió una sanción para Scaloni por volver tarde con el equipo para el segundo tiempo y en este choque por las semifinales cubrió su cuota con un entredicho con De Paul.

Rodrigo De Paul y su cruce con el DT Jesse Marsch en pleno Argentina - Canadá. pic.twitter.com/W4TkVSvaag — TyC Sports (@TyCSports) July 10, 2024

Tras una falta dura que recibió el volante argentino, se quedó mirando fijo hacia el banco de Canadá, ya que estaba escuchando los reclamos de Marsch porque entendía que no había sido una infracción. De Paul, que no suele escaparle a los conflictos, lo miró fijo y le recriminó su actitud con gestos que le indicaban que estaba hablando mucho y que se callara: “ Cerrá la boca ”.

En conferencia de prensa, el técnico de la selección de Canadá fue consultado sobre el cruce con el volante argentino y la respuesta no se corrió de la controversia. “ Se lo vio discutir mucho con Rodrigo De Paul, ¿se puede saber qué se dijeron? Después de que él recibiera una falta, usted se acercó y le dijo algo ”, preguntó uno de los periodistas.

La respuesta de Marsch con una alta dosis de ironía fue: “ Solamente le pregunté si estaba bien. Le dije ‘¿estás bien?’ Y él me dijo ‘sí, estoy bien’... Eso es bueno, yo estaba contento de que él estuviese bien ”.

Lejos de haber sucedido algo como lo que refirió Marsch, las cámaras de TyC Sports captaron el momento exacto en el que De Paul le hacía gestos a Marsch para que dejase de hablar desde el banco de los suplentes y también se alcanzó a ver que el DT de Canadá sonreía de manera burlona.

El gesto con Scaloni

Antes de este encuentro Jesse Marsch había pedido luego de la derrota en el debut de la Copa América que sancionaran a la selección por haberse excedido en el tiempo de descanso del entretiempo. “ A ver, diario Olé, La Nación, escriban eso que deben ser multados por el tiempo que se tomaron para volver del entretiempo ”. Sin embargo, en la conferencia previa a la semifinal, el DT de Canadá explicó que sus declaraciones se trataban de una broma: “ Casi era un chiste, una broma. Realmente no esperaba que sancionaran a la Argentina, lo que no quería era que Scaloni fuera suspendido, porque no quiero que se prive la chance de estar con el equipo, sino para que Conmebol haga algo al respecto. Argentina es un show espectacular, lo he dicho antes, me sorprendió mucho que la Conmebol no haga algo al respecto ”.

De esta manera, al salir al campo de juego en el duelo por semifinales, Scaloni y Marsch se saludaron estrechándose la mano y protagonizando un afectuoso abrazo que quedó grabado por las cámaras de la transmisión. Además, se dijeron cosas al oído entre risas.

El ABRAZO entre Scaloni y Jesse Marsch, DT de Canadá, en la previa de la semifinal. pic.twitter.com/LsI2X36Ji7 — TyC Sports (@TyCSports) July 9, 2024

Ambos entrenadores demostraron ante el público y los espectadores de la transmisión del partido que las declaraciones previas al encuentro quedaron fuera del campo de juego y no influyeron en el respeto. En las imágenes se puede ver a Marsch dándole explicaciones al DT argentino y Scaloni asintiendo que no existe ningún contrapunto entre ellos.

LA NACION