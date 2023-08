escuchar

Los futbolistas argentinos siempre son codiciados por todo el universo de la pelota. Pueden estar en una gran liga y no tener un lugar de preferencia o ser titulares indiscutidos, pero enseguida surgen otros clubes interesados en sus servicios. Ocurrió esto con Joaquín Correa, que fue presentado este lunes como nueva incorporación del Olympique de Marsella, procedente de Inter, donde era compañero de Lautaro Martínez y ganó cuatro títulos: Supercopa de Italia 2021, Copa Italia 2021-22, Supercopa de Italia 2022 y Copa Italia 2022-23. La frutilla del postre hubiera sido la última Champions League, pero Inter cayó en la final ante Manchester City por 1-0.

“Llegó al club con muchas ganas y entusiasmado por el proyecto. Es un nuevo desafío y es muy importante para mí. Tengo muchas ganas tras una temporada que no salió como esperaba”, destacó el delantero tucumano, en declaraciones difundidas por la agencia francesa AFP.

Cuando le preguntaron en la conferencia sobre su conocimiento del Olympique de Marsella o del fútbol francés, el jugador que surgió en Estudiantes como enganche, afirmó: “En Argentina tenemos muchos jugadores que jugaron en Francia, como Enzo Francescoli en el Olympique de Marsella. Mis padres hablaban mucho conmigo y me mostraban videos suyos. Es un jugador que me gusta mucho, un modelo a seguir. Tuvo una experiencia acá aunque sólo de una temporada”, dijo el Tucu. El actual mánager de River jugó en el conjunto francés entre 1989 y 1990 y allí disputó 40 partidos y convirtió 11 goles y fue campeón de la Primera División

Joaquin Correa en su presentación con Olympique de Marsella y con la camiseta 20 que usará en Francia NICOLAS TUCAT - AFP

Correa, que se destacó en el Sevilla de España llegó al club marsellés procedente del Inter de Milán, en donde no tuvo mucho protagonismo en los dos últimos porque no venía siendo titular. Pero se sentía diferente cada vez que se ponía la camiseta argentina, aunque los delanteros titulares eran Lionel Messi y Lautaro Martínez. Más allá de no arrancar como titular era un jugador clave para Lionel Scaloni en la selección argentina.

“El Olympique de Marsella es un club muy seguido en Argentina, es considerado como un club muy grande en Europa. Y el fervor en las tribunas nos recuerda a la de nuestro país. Es algo excepcional”, comentó Correa. En relación con esta afirmación, vale destacar que el club francés tuvo entre sus filas a Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, y también pretendió contratar a Marcelo Gallardo hace poco, pero el exRiver terminó desistiendo de la oferta.

Correa, de 29 años , quien también jugó en Sampdoria de Italia, aseguró en la presentación estar preparado: “Tuve una buena y larga preparación con el Inter y estoy impaciente por jugar, conocer a mis compañeros y luchar por objetivos importantes”., dijo tras ingresar al estadio y conocer a su nuevo club.

Correa surgió en Estudiantes de la Plata y luego tuvo un amplio recorrido por Europa hasta ser clave para la selección argentina de Scaloni NICOLAS TUCAT - AFP

A su vez, el exjugador de Estudiantes de La Plata dijo que “tenía muchas ganas de venir, hablé con Lucas (Ocampo -quien jugó en dos etapas en el club francés- y con Leo (Balerdi). ”Estaba muy entusiasmado con el proyecto, por el entrenador (el español Marcelino García Toral) y por el fervor de los hinchas. Todos los jugadores querrían estar en un sitio como éste”, señaló el 9 que en la selección era el primer recambio de Lautaro Martníez hasta que explotó Julián Alvarez.

Correa, si bien surgió de las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, también reconoció una historia desconocida hasta el momento: estuvo en River cuando tenía 11 años. Llegó al Monumental procedente de Tucumán cuando tenía apenas 11 años pero al poco tiempo se volvió porque extrañaba estar con su familia. Ya más grande regresó a Buenos Aires para jugar en el Pincha y convertirse en profesional.

En Francia lo recibieron con los brazos abiertos. El presidente del Marsella, el español Pablo Longoria, destacó las habilidades del atacante argentino y ponderó su “técnica, aceleración, velocidad y definición. Es un jugador de ataque y contraataque. Es muy completo y tiene un perfil muy solicitado”.Longoria explicó que el jugador firmó una cesión de una temporada, con una obligación de compra si el Marsella se clasifica para la Champions League, opcional en caso de que no se diera este supuesto.

Correa surgió de las divisiones juveniles de Estudiantes de La Plata, donde debutó en el fútbol de primera división el 19 de mayo de 2012 con 17 años. Después pasó al Sampdoria, Sevilla, Lazio y su último paso fue en el Inter de Italia. El jugador no pudo integrar el seleccionado argentino que se consagró Campeón del Mundial Qatar 2022 por sufrir una lesión que lo marginó días antes del comienzo, y el DT Lionel Scaloni dispuso que su reemplazante fuera Ángel Correa, ex San Lorenzo de Almagro.

Siempre fue un jugador muy valorado por Scaloni en la conquista de la Copa América 2021 y el recorrido de las Eliminatorias para el Mundial, al punto que tras dar la noticia de la desafectación por la lesión, se mostró triste con la decisión. La AFA comunicó de manera oficial las dolencias de los excluidos. En el caso de Nicolás González citó una lesión muscular bíceps femoral izquierdo, y sobre Joaquín Correa se evaluó una tendinitis aquiliana pierna izquierda.

Joaquín Correa en el estadio de Olympique de Marsella recordó a Enzo Francescoli Daniel Cole - AP

“La AFA les desea a los dos futbolistas una pronta recuperación en este momento y acompaña con un abrazo su aporte incondicional durante este período de cuatro años”, se agregó en el anuncio publicado el 17 de noviembre de 2022. Minutos después la AFA anunció su reemplazo: Thiago Almada. “No es fácil pero siempre dijimos que íbamos a tomar la decisión poniendo a la selección encima de todos”, había dicho el DT.

Ahora Correa tiene un nuevo horizonte. Sigue perteneciendo al grupo de la selección pero cambió su objetivo en Europa.

