Joaquín Freitas, otra joya que se aleja de River antes de lo previsto: Flamengo, su nuevo destino

Claudio Jeremías Echeverri a los 18 años, en 2024. Franco Mastantuono a los 17 años, en 2025. Joaquín Freitas a los 19 años, en 2026. Tres temporadas, tres ventas. Tres beneficios económicos, tres pérdidas deportivas. Síntomas de un notorio cambio de era en el que ni siquiera River, con su poderío actual, puede disfrutar de sus proyectos en el campo de juego. Procesos acelerados, urgencias constantes, montos en alza y un frenesí de mercado propio de esta era moderna en la que todo es mucho más efímero.

En el cierre del mercado, apareció Flamengo con una oferta por Joaquín Freitas, quien tenía contrato hasta diciembre de 2028 y la famosa cláusula de rescisión de 100 millones de dólares. En una primera instancia, la oferta no contentó a River, por lo que se presentó una contraoferta que finalmente fue aceptada el domingo. Mientras tanto, cuando la propuesta del Rubro-negro ya estaba sobre la mesa, en Núñez le ofrecieron una mejora salarial al atacante. Pero el desafío deportivo que se le presentaba, en un plantel con superpoblación de jugadores en el ataque millonario, terminó definiendo su salida a Brasil.

Mientras se ultimaban los últimos detalles, Freitas fue suplente en la victoria contra Banfield del domingo y ni siquiera salió del banco a hacer los ejercicios precompetitivos. De acuerdo a lo que desde la dirigencia de River le aseguraron a LA NACION, la operación se acordó en un total de 15 millones de dólares por el 80% del pase en todo concepto, entre montos fijos, impuestos y objetivos que aún no se dieron a conocer. Mientras tanto, desde Brasil cuentan que Flamengo abonará inicialmente un pago de entre 8 y 10 millones, con el resto del monto a cumplir por variables para llegar hipotéticamente a los 15 millones. Las cifras definitivas se conocerán a través de la próxima reunión de la Comisión Directiva, pero lo cierto es que River conservará un 20% de la ficha.

Así, el jugador dejó Buenos Aires este lunes por la mañana y llegó a Río de Janeiro para firmar su contrato por cinco temporadas con Flamengo, que reinvertirá parte de los 13 millones de dólares que recibió por la venta del extremo ecuatoriano Gonzalo Plata a Dinamo Moscú. Una carrera frenética para Freitas, quien llegó a River en 2024 para sumarse a la quinta división desde Acassuso tras jugar cinco partidos en la Primera B Metropolitana en 2023. El delantero fue recomendado por Javier Pinola, por entonces ayudante de campo de Martín Demichelis: su hijo Luciano es de la categoría 2006, como Freitas y compartían plantel en Acassuso, que recibió 50 mil dólares iniciales, otros 100.000 al llegar a 18 partidos oficiales en primera y ahora tendrá otro millón de dólares incluido por un porcentaje que todavía conservaba de su pase.

La partida de Freitas expone una ineludible realidad: debutó en primera y emigró en menos de un año. Solo hizo un gol y dos asistencias en 30 cotejos, no fue campeón y el hincha de River no pudo disfrutar a uno de los proyectos jóvenes más interesantes, más allá de no haber surgido de las inferiores. Y es que desde la última camada que formó parte de la conquista de América con la Copa Libertadores 2018, ya no hubo jugadores jóvenes consolidados, consagrados y campeones antes de emigrar. Exequiel Palacios (21 millones de euros a Bayer Leverkusen en 2019), Lucas Martínez Quarta (12 millones de euros a Fiorentina en 2020), Gonzalo Montiel (8,5 millones de euros a Sevilla en 2021) y Julián Álvarez (21,5 millones de euros a Manchester City en 2022, pero cedido en esa temporada) fueron los últimos casos, con cifras que incluyen pagos fijos y variables.

Franco Mastantuono, otra joven promesa que duró muy poco con la camiseta de River Gustavo Garello - AP

Luego, tras ser cedidos inicialmente, surgieron Enzo Fernández (18 millones de euros a Benfica en 2022, con el posterior ingreso de otros 34 millones cuando se fue a Chelsea) y Lucas Beltrán (18 millones de euros entre fijos y variables a Fiorentina en 2023), quienes durante una sola temporada pudieron ser titulares y figuras, siendo ambos campeones de Liga. Pero estos últimos años sin éxitos deportivos para River coinciden con esa tendencia que se exacerbó.

El caso más resonante fue el de Claudio Echeverri, vendido con solo seis partidos en primera a Manchester City en enero de 2024 por 14 millones de euros fijos, más otros nueve posibles en variables. En total, el Diablito completó 48 encuentros, cuatro goles y seis asistencias, con tres títulos en River. Pero nunca fue figura de un equipo campeón, ya que solo jugó cuatro encuentros en la Liga 2023 y luego ganó dos torneos a partido único. Este lunes, Echeverri fue noticia ya que saldrá otra vez a préstamo: esta vez a Benfica, luego de dos cesiones a Bayer Leverkusen (11 partidos) y Girona (17 partidos). En el City solo jugó tres encuentros. Una situación que obliga a repensar cuánto se valoran y respetan los procesos formativos y de maduración de los jóvenes talentos.

Joaco Freitas y el festejo de un gol en la Reserva de River Instagram

Luego llegó el caso récord de Mastantuono, vendido a Real Madrid en junio de 2025 antes del Mundial de Clubes en una operación total de 63 millones de euros, que le dejó 45 limpios a River. El nacido en Azul debutó en 2024, pero recién durante el primer semestre de 2025 se prendió al equipo como titular. Aquel golazo a Boca fue su carta de salida y se despidió con 64 partidos, 10 goles, siete asistencias y el único título de la Supercopa Argentina. Tras una temporada inicial sin afianzarse en Real Madrid en 35 partidos (1510 minutos y tres goles), hoy también está cedido a préstamo en Fiorentina.

Ahora llegó el turno de Freitas, quien en dos años vivió una montaña rusa. En 2024 llegó con edad de quinta y subió a cuarta y reserva. En 2025 ya estaba consolidado en reserva y debutó en primera. Y en 2026 se asentó con Gallardo y Coudet. Incluso en mayo fue seleccionado por Lionel Scaloni para la gira de junio previa al Mundial y hasta tuvo minutos en un amistoso con la selección mayor ante Honduras. Y ahora, a solo 9 meses y 15 días de su debut, fue vendido a Flamengo.

Joaquín Freitas y su estreno en la selección argentina, en mayo pasado Prensa AFA

“Fue todo muy positivo mi tiempo en River, disfruté mucho de la gente, del club, de todo. Estoy muy agradecido y ahora voy a disfrutar de esta oportunidad, que es algo que salió muy rápido. Con el Chacho estoy súper agradecido. Me tocó jugar en una posición que no era la mía, pero siempre mi intención fue jugar, sumar desde donde me tocara y si así lo veía el técnico era porque veía que me podía desarrollar en esa posición, entonces yo estaba tranquilo. Ahora llego a Flamengo a jugar donde toque, adaptarme lo más rápido posible, sumar los minutos que deseo, que tengo expectativa, y si se puede ganar un título, bienvenido sea”, dijo Freitas, quien ahora jugará la Copa Libertadores y el Brasileirão. Ya no solo desde Europa captan y aceleran por las promesas argentinas.