Se potenció con la impactante victoria sobre Boca por 2 a 0: el presidente de River, Jorge Brito, salió fuertemente a defender al cuerpo técnico encabezado por Martín Demichelis y a sus futbolistas, al afirmar que “se hablaron muchas giladas y a los giles hay que dejarlos hablar, porque el grupo está unido”. ”Personalmente estoy muy tranquilo porque el grupo no se rompió a pesar de que se hablaron muchas giladas. Por eso a los giles hay que dejarlos hablar”, afirmó anoche en Radio Continental el titular “millonario”.

”En River ya estamos acostumbrados a escuchar esas estupideces, pero yo sé quién soy y cómo obro, así que sería incapaz de despedir el técnico, porque si nunca lo hicimos en 10 años, menos lo vamos a hacer ahora”, puntualizó .”Hoy Demichelis está muy bien, con una alegría inmensa, porque viene invicto con Boca ya que como jugador no perdió. Era importante para la confianza ganar en la Bombonera y allí el equipo dio una muestra de carácter”, remarcó. Y al profundizar en las circunstancias de este superclásico apreció que era “un partido bisagra, que no solo tenía que ver con este campeonato sino con romper la racha negativa de visitante (estuvo a un cotejo de alcanzar un récord negativo), y nada más lindo que hacerlo contra tu clásico rival y en su cancha”.

El festejo de Enzo Díaz, autor del segundo gol de River, que sentenció el partido Aníbal Greco

”Por eso el gol que más grité fue el de (Salomón) Rondón, ya que abrió el partido y por venir de él creo que se celebró más aun, ya que es un jugador que para River es muy importante que gane confianza para afianzarse. Por eso me alegró mucho”, reconoció. ”Y estamos confiados en poder alcanzar un nuevo titulo y que éste termine siendo un año excepcional con los dos clásicos ganados. Es un 2023 particular no solo por las obras hechas en el club sino por el cambio de técnico (se fue Marcelo Gallardo) y vengo sintiendo el apoyo de todos los socios con lo que estamos haciendo”, concluyó.

Después de las filtraciones a la prensa de una charla “en off” con periodistas partidarios que pareció desunir al plantel y el cuerpo técnico, anoche Brito salió a asegurar que esas heridas se van restañando. El viento de cola parece llevar a buenas vibras y el ambiente en River es otro, al punto que en la noche del lunes se celebró ante gran concurrencia en el River Camp, el título alcanzado por el equipo senior tras vencer por 10 a 0 a Platense.

Jorge Brito y su apoyo a Martín Demichelis en River

Asimismo, el defensor Leandro González Pirez le respondió al DT de Boca Jorge Almirón, que había comentado que “el árbitro (AndrésMerlos) es hincha de River,: “Nosotros nos mantenemos al margen. No voy a opinar, es algo que piensa solo él. Se habló de que Héctor Paletta (árbitro encargado del VAR) era hincha de Boca y nosotros no dijimos nada. Son cosas extras que no nos competen ni nos importan. Vinimos a plantear nuestro trabajo en la cancha de Boca”. Paletta es hermano de Gabriel, ex defensor central con pasado en el Xeneize.

Día de reconciliación

El domingo por la tarde se dio una victoria de reconciliación interna y externa. Tanto el plantel como el cuerpo técnico entendían que era la cita perfecta para enviar un mensaje de unidad, compromiso y dedicación en medio de un clima que se había enrarecido tras las eliminaciones de la Copa Libertadores, la Copa Argentina y la explosión mediática de las filtraciones por reuniones del DT con periodistas. Por eso la victoria se festejó con muchísima euforia. En el campo de juego, en el vestuario y al llegar de regreso al Monumental. Fue un alivio, un desahogo. Un reencuentro con el pasado reciente. Así, Demichelis, que en julio gritaba campeón de la Liga con un equipo aceitado, recuperó crédito perdido y el plantel se volvió a acercar al hincha, que veía jugadores deslucidos y mareados. Ahora, el plantel disfruta de dos días libres y volverá a entrenarse este miércoles.

River llegó a la Bombonera con siete partidos seguidos sin poder ganar de visitante, con una sola victoria en los últimos 14 juegos al salir del Monumental, con una sola valla invicta en los últimos 12 encuentros, con seis clásicos en la Ribera sin éxitos (la última había sido en septiembre de 2018) y con una larga racha de 19 años sin poder quedarse con los dos duelos del año con Boca en torneos locales. Rompió todo. Los goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz le permitieron quebrar las cinco marcas y sumar una más: Demichelis se transformó en el primer DT de la historia de River que gana sus dos primeros superclásicos sin recibir goles en contra. Juan Eulogio Urriolabeitia lo había conseguido en 1972 (5-4 y 3-2) y Héctor Veira entre 1984 y 1985 (4-1 y 1-0), pero ambos sin la valla invicta.

