“No voy a renovar, me voy a quedar seis meses o un año y veremos qué pasa”. Las palabras de Claudio Echeverri, en medio del festejo del Trofeo de Campeones en Santiago del Estero, generaron un profundo sacudón en River. Mientras se celebraba el segundo título del 2023 y el público se emocionaba con las sentidas despedidas de Enzo Pérez, Jonatan Maidana y Nicolás De La Cruz, la joya de las inferiores lanzó una daga al corazón del hincha que hace seis años lo espera. Con tan solo seis partidos en primera, abrió la puerta a una salida que días más tarde se terminó de concretar: ya se cruza documentación y se ultiman detalles de una venta a Manchester City que alcanzará, entre sumas fijas y variables, alrededor de 25 millones de dólares, la cifra de su cláusula de rescisión. Un buen negocio económico enmarcado en una derrota futbolística para el golpeado fútbol de nuestro país.

“Tranquilidad”, fue la palabra que se repitió puertas para adentro en la Comisión Directiva millonaria tras las declaraciones del Diablito a ESPN en el Estadio Madre de Ciudades. Tanto desde el club como desde la representación del jugador intentaron bajar rápidamente la espuma y apuntaron que aún se sostenían charlas para conseguir el mejor acuerdo posible para todas las partes. Y aunque el presidente Jorge Brito también buscó calmar las aguas públicamente, la bomba ya había explotado. Ni siquiera la confirmación del acuerdo para ser transferido al City con una cifra histórica para el club y una cesión al menos hasta diciembre de 2024 -se negocia hasta junio de 2025- pudo generar consenso en el mundo River.

Internamente se hacen diversos análisis. Por un lado, Martín Demichelis cuenta con la tranquilidad de saber que el jugador estará disponible desde el inicio de la pretemporada del 5 de enero en Ezeiza antes del viaje a los Estados Unidos. El técnico planea darle un rol más protagónico en 2024 luego de tener tres grandes semanas de entrenamiento tras su evolución, maduración y explosión en el Mundial Sub 17 que lo marginó entre octubre y noviembre del plantel de primera. Pero, a la vez, el CT ahora deberá trabajar mental y emocionalmente para que el año del jugador, al estar vendido, no sea un peso más a la pesada mochila que ya carga desde 2017 cuando sus primeros videos en inferiores se hicieron virales a través de las redes sociales.

A lo largo de este año, Echeverri acumuló 156 minutos en primera repartidos en seis juegos y consiguió un récord particular en su primer y único encuentro como titular en el Trofeo de Campeones: de acuerdo al sitio Numeral River, se volvió el jugador profesional más joven en jugar y ganar una final en el Millonario con 17 años y 354 días, superando a Adolfo Pedernera, quien en 1936 jugó la Copa de Oro frente a San Lorenzo con 18 años y 35 días y fue autor de uno de los goles en el 4-2. Ahora tendrá al menos sus últimos 12 meses para consolidarse como titular con el foco puesto en la próxima Copa Libertadores.

Por otro lado, para la CD se trata de una negociación que llegó a un punto límite en el que no tuvo mucho margen de acción. Desde que el Diablito subió a primera en mayo tras el Sudamericano Sub 17 intentaron llegar a un acuerdo para renovar el primer contrato profesional que el mediocampista ofensivo había firmado en enero de 2023, justo al cumplir los 17 años, hasta diciembre de 2024. Pero más allá de las charlas que mantuvieron con su agente Enzo Montepaone, siempre hubo una traba central: el aumento de la cláusula de rescisión que pretendía River. A día de hoy, esa cifra es de 25 millones de euros (sube a 30 cuando quedan 10 días hábiles para el cierre del mercado).

Así, los dirigentes no pudieron llegar a un nuevo acuerdo y no quisieron interferir en el desarrollo del futbolista previo al Mundial Sub 17, por lo que se postergó la firma para el presente mes. ¿Qué ocurrió? Echeverri se lució con cinco goles y dos asistencias en Indonesia, ganó la Bota de Bronce y los grandes clubes europeos aceleraron por él. Tras la aparición de Barcelona, surgió el interés concreto de Manchester City y tanto el jugador como su familia y su agente entendieron que la mejor decisión era no renovar su vínculo actual con River, pero sin irse con el pase en su poder.

Así, hace semanas se comenzó a trabajar en una transferencia que hoy está muy cerca de ser oficial: el Diablito firmará un contrato por seis años con el equipo inglés y en Núñez podrían embolsar, según bonos y objetivos, una cifra superior a los 25 millones de euros. De ese monto que se acuerde, un millón de dólares le corresponderá a Deportivo Luján de Resistencia, Chaco, que conservaba un 15% de una futura venta, pero con ese tope de dinero.

Más allá del fuerte impulso económico que depositará al Diablito como la segunda venta más importante de la actual gestión entre los dos períodos de Rodolfo D’Onofrio y el actual de Jorge Brito y la tercera más importante de la historia del club, ni el jugador ni la comisión directiva parecen salir airosos del momento actual: hay una visible molestia de los hinchas por el mal manejo de la situación, las extrañas declaraciones del joven y el poco tiempo que van a poder disfrutar al esperado crack con la banda roja. El tiempo, y los resultados, dirán cómo termina esta incipiente historia que ya tiene capítulos dramáticos y novelescos.

La venta del Diablito, en el top de la historia de River

Enzo Fernández (52M euros en 2022 entre su pase a Benfica y luego Chelsea)

Javier Saviola (36M de euros a Barcelona en 2001)

Claudio Echeverri (25M euros a Manchester City - a confirmar)

Lucas Alario (24M euros a Bayer Leverkusen en 2017)

Julián Álvarez (23M euros a Manchester City en 2022)

Lucas Beltrán (22M euros a Fiorentina en 2023)

Pablo Aimar (21,5M euros a Valencia en 2001)

Sebastián Driussi (20M euros a Zenit en 2017)

Marcelo Salas (17,5M euros a Lazio en 1998)

Erik Lamela (17M euros a Roma en 2010)

