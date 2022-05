Jorge Chino Benítez: “Boca es el campeón, pero River es el que mejor juega”

Oscar Chino Benítez es un referente de Boca. Como jugador se puso la camiseta azul y oro en 329 partidos oficiales y ganó seis títulos. Y como DT también fue clave en la conquista de la Copa Sudamericana 2004. Le tocó asumir de manera interina en un contexto difícil, tras la renuncia de Miguel Angel Brindisi, y no sólo equilibró las aguas internas sino que también le dio una estrella internacional al club en un equipo que jugaban Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo y Carlos Tevez, entre otros.

A los 71 años, opinó sobre el reciente campeonato conquistado por Boca: “Lo ganó. Lo ganó Boca. Hay dos análisis. Como jugador, te digo que somos campeones; como técnico te digo lo ganamos el campeonato, pero además tengo que seguir evaluando cosas. ¿Tengo que mejorar? Sí. ¿Dónde estuvieron los defectos y los errores?, hay que hacerlo. Pero uno que vivió dentro de Boca y conoce el club: el pensamiento es ‘primero gano’ y después viene el análisis de qué está bien y qué está mal… Es así . Fue siempre así y será así”, dijo este lunes en declaraciones al programa Platea Baja, por Radio Del Plata.

¿Boca fue el mejor equipo del campeonato?, le preguntaron. Y Benítez sostuvo: “Boca es el campeón, pero River el que mejor juega. Estudiantes me gustó también. Racing en el último mes y medio, lo que propuso Gago estuvo bueno porque lo conozco a Fernando y sé que le gustan esas cosas. Después, las finales se juegan aparte. Yo vislumbré que Boca se lo podía ganar por arriba a Tigre, con el juego aéreo. Y así fue”.

Boca campeón en la Sudamericana 2004

Con respecto al juego del equipo, fue equilibrado en sus palabras aunque tampoco le gustaron algunas críticas: “En líneas generales, la crítica me deprime porque es agresiva a veces, o es una forma distinta de pensar. No podés creer que porque jugaste al fútbol sabés más que los demás, todas las voces son válidas, pero no me gustaba la crítica que se le hacía a Boca. Vos me preguntás: ¿te gustaba cómo jugaba Boca? No. Es la verdad, pero a veces la crítica fue dura”.

En relación al actual plantel de Boca, dijo: “No hubo un jugador que vos digas… el mejor jugador. Fue generalizado, todos van para todos lados. A futuro miro y pienso que Alan Varela va a ser importante. ¿Pol Fernández es 5? Pol Fernandez es un frío pensador que tiene que jugar más adelante para que defina cosas”.

El exmediocampista, que conquistó los títulos como jugador de Metropolitano 1976 y 81, Nacional 76; Copas Libertadores 77 y 78 y la Copa Intercontinental 1977, sabe lo que significa la Copa Libertadores en la vida de Boca. “El Toto Lorenzo te decía, que en la Copa Libertadores a nadie le iban a preguntar por el subcampeón o al que salió tercero. El que quedaba en la historia era el primero. ‘¿Cómo jugó?’, eso no le preguntan. Analizan al que ganó. Llegamos hasta acá, y hay que ganar. Ese fue siempre el pensamiento en Boca, por eso es lógico que haya tanta expectativa con el partido del jueves ante Deportivo Cali”.

Jorge Benitez en un entrenamiento en el estadio Jalisco de Guadalajara, en junio de 2005, en la previa a un partido con Chivas, por la Copa Libertadores GUILLERMO ARIAS - AP

Y siguió con su análisis: “La Copa es importante. Todo es el día a día en Boca. Los torneos locales claro que son importantes, tenés que salir todos los años entre los 4 primeros porque vos tenés que participar en la Copa, en los torneos internacionales. Fundamental el partido con Cali, el pensamiento de siempre”. ¿Si Boca se queda en primera etapa es fracaso?, le preguntaron al Chino Benítez. Y sostuvo: “No. Habrá que evaluar muchas cosas y todos pueden opinar. Va a hacer ruido si pasa eso, pero fracaso no”.

Benítez comparó la realidad de Battaglia con lo que a él le tocó vivir con Juan Carlos Lorenzo (DT) en su etapa de jugador: “A Lorenzo le pasó lo mismo. Lo querían matar. El único que lo salvó fue Alberto J. Armando, el presidente en ese momento, que dijo: el último que apaga la luz es Lorenzo.” Los resultados también te llevan a ganar confianza. Yo llegue a la primera de Boca pero sin experiencia en primera. Había trabajado en el fútbol y hubo decisiones que me costaron caro. A mí me pasó ¿Por qué Battaglia no merece la crítica? Sentarte en el banco de Boca es muy costoso, tenés que aceptar ciertas cosas porque te pueden pasar. Como técnico te queda toda la responsabilidad y aceptar las críticas, lo que sale mal. No estaban todos equivocados. ¿Jugó muchos partidos mal? Sí. Hubo partidos que jugó mal Boca. ¿Y por qué jugó mal? Yo creo que Boca es 4-3-1-2. De ahí para lo que sea. Hay talentos en el plantel, ¿los sabemos aprovechar todos?”, cerró su análisis Benítez.