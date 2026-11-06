Jorge Jesús, DT de Portugal, dijo que no se siente culpable por el retiro de Cristiano Ronaldo de la selección

Jorge Jesús, entrenador de la selección de Portugal, negó haber tenido responsabilidad en el retiro de Cristiano Ronaldo del combinado luso. “Quizás las cosas se precipitaron, pero no por mi culpa. Él ya tenía claro que, tarde o temprano, ese momento llegaría. Iba a suceder durante mi etapa como seleccionador, de todos modos. No me siento culpable por su salida”, dijo el DT durante la conferencia de prensa en la que anunció los convocados para la doble fecha de la Liga de las Naciones. Se trató de la primera nómina sin CR7, una pieza clave del equipo en los últimos 23 años.

“Respeto su decisión y, por supuesto, la historia que construyó en la selección. A lo largo de este año y medio, forjé una gran amistad con él. Desde el punto de vista deportivo, ha tomado una decisión distinta, la cual respeto profundamente”, agregó Jorge Jesús. Además, el entrenador negó haber conversado con el astro nacido en Madeira. “No hablé con Ronaldo porque tenía la intención de convocarlo. A partir de ese momento, habría tenido la oportunidad de conversar con él”. Además, aseguró que no modificaría su relación con el astro: “Cambiaría nada. Cero”.

Jorge Jesús, entrenador de la selección de Portugal MIGUEL RIOPA - AFP

De todas maneras, la ausencia del capitanía no cambia las prioridades del equipo luso, que lidera su grupo en la Nations League y le alcanzará con sumar un empate ante sus dos próximos rivales (Dinamarca y Gales) para asegurarse el primer puesto: “La responsabilidad sigue siendo exactamente la misma. Portugal tiene la obligación de ganar. El hecho de que Cristiano Ronaldo ya no forme parte de la selección no implica ni más ni menos responsabilidad. La exigencia se mantiene”, aseguró Jorge Jesús.

El entrenador, que coincidió con CR7 en Al-Nassr de Arabia Saudita, amplió: “No estoy seguro de los motivos [detrás de la decisión del futbolista]. Lo único que sé con certeza es que Cristiano Ronaldo trabajó conmigo durante un año; fuimos felices en el club en el que estuvimos, fuimos campeones y respeto la decisión que tomó. Durante el tiempo que trabajamos juntos, siempre conté con él. No sabría explicar las razones que le llevaron a tomar esta decisión. Él sabía que el momento de dejar la selección estaba cerca, y le correspondía a él decidir cuándo hacerlo. Seguramente será él quien pueda explicar mejor los motivos”, aventuró.

“CAMBIARÍA NADA, CERO”.



Jorge Jesús, sobre su pelea con Cristiano Ronaldo. 😳🇵🇹 pic.twitter.com/K1FXVJdyU9 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 6, 2026

Ante la consulta sobre el entredicho entre ambos durante un partido y el posterior abandono de la concentración por parte del futbolista antes de jugar con Dinamarca, el DT fue tajante: “Lo que ocurrió en el pasado no me interesa en este momento. Por supuesto que creía que Cristiano Ronaldo podría volver y pensaba en convocarlo, en hablar con él. Pero debo respetar su decisión. Él entendió que había llegado el momento de dejar la selección. Tarde o temprano, esto tenía que suceder, y él consideró que este era el momento adecuado para hacerlo. Debo respetar esa decisión, sin olvidar nunca lo que Cristiano Ronaldo ha representado y sigue representando para Portugal. Es un símbolo y un referente para los jugadores más jóvenes que están comenzando sus carreras. Sin embargo, son dos cuestiones completamente distintas que deben analizarse por separado. Siempre estaré atento a lo relacionado con la salida de Ronaldo”, adelantó Jorge Jesús.

Además, el DT confesó que no estaba al tanto de la determinación del futbolista: “Me enteré de la decisión al mismo tiempo que todos ustedes, a raíz del video y del comunicado de Cristiano Ronaldo. Hasta ese momento, no tenía conocimiento de su intención de dejar la selección. Él estaba jugando, marcando goles y era uno de los jugadores que formaba parte de mis opciones”.

🗣️ Jorge Jesus: «Não sei responder o porquê da decisão de Ronaldo» pic.twitter.com/bDBxQpOgYL — Record (@Record_Portugal) November 6, 2026

Y detalló que no charló con CR7: “No intenté hablar con él. Si no hubiera sido en esta convocatoria, habría sido en la siguiente, si él lo hubiera considerado oportuno; habría sido su decisión. Él habría decidido. Podría haber ocurrido en cualquier momento de esta Liga de Naciones. Yo Siempre habría estado relacionado con la salida de Cristiano Ronaldo. A menos que, en 2030, todavía pensara en jugar”, relató Jorge Jesús, que sabe como nadie que quedará en la historia como el último DT de CR7 en el equipo portugués.