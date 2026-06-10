Jorge Sampaoli, cerca de Talleres, en un regreso al fútbol argentino que hará ruido

Treinta y dos años después de comenzar una carrera de director técnico en Alumni de Casilda, vocación amateur que combinaba con su trabajo de empleado en el Banco Provincia de la ciudad santafesina, Jorge Sampaoli está a un paso de regresar al fútbol argentino tras un recorrido que lo llevó por países de América del Sur y Europa. A los 66 años, el exconductor de la selección argentina en el Mundial 2018 ultima detalles para asumir en Talleres, de Córdoba, que busca un golpe de efecto en una ciudad en la que todavía resuenan los ecos tras el título del Apertura que obtuvo Belgrano. Firmará contrato por 18 meses.

Las negociaciones tomaron un curso favorable tras la visita de Sampaoli al Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli (CARD), donde hizo una evaluación positiva de las instalaciones y la estructura de trabajo. Habría acuerdo en lo económico, con un contrato que lo convertiría en el entrenador mejor pago en la historia de Talleres.

Su último paso fue en Atlético Mineiro, del que se desvinculó en febrero. Sampaoli no fue la primera opción del presidente Andrés Fassi, que concentra todo el poder de decisión y se maneja con un hermetismo muchas veces desconcertante. Hasta el lunes, todo parecía encaminado para la designación de Martín Anselmi, que tampoco dirigió en la primera división argentina. Los otros candidatos sondeados por Talleres fueron Juan Pablo Vojvoda, que también figura en el interés de Racing, Ricardo Gareca -ascendió a Talleres en 1998 y al año siguiente obtuvo la extinta Copa Conmebol- y el uruguayo Diego Alonso.

Sampaoli, durante una práctica de la selección argentina en el Mundial 2018; experiencia que terminó mal para el entrenador Aníbal Greco - LA NACION

En la Argentina, el recuerdo de Sampaoli está muy vinculado a su gestión en la selección argentina. Fue contratado en junio de 2017 por Claudio Tapia, que tres meses antes había asumido como presidente de la AFA. Fue el tercer entrenador en unas eliminatorias que terminaron con la clasificación del equipo nacional en la última fecha, ante una formación juvenil de Ecuador. Ya en el Mundial de Rusia, el recorrido de la selección fue en medio de divergencias internas entre Sampaoli y los principales referentes del plantel, con Javier Mascherano a la cabeza. “Hubo desencuentros y descreimiento”, dijo Sampaoli en una entrevista de hace un par de semanas en radio La Red. También aseguró que la formación contra Nigeria fue decidida por él, en medio de rumores sobre la injerencia de algunos jugadores en el armado del equipo y el planteo. Tras el Mundial no le renovaron el contrato y al principio, de manera interina, se hizo cargo del equipo Lionel Scaloni, que había integrado su cuerpo técnico como analista de los rivales.

Lo más destacado de la trayectoria de Sampaoli se encuentra en Chile. Su carrera tomó una proyección que le permitió llegar a Europa (Sevilla). Condujo a Universidad de Chile a la conquista del primer título continental, con la Copa Sudamericana 2011, además de tres torneos locales. Esos éxitos le abrieron las puertas de la selección de Chile, con otro logro histórico para el país trasandino: la obtención de la primera Copa América, de local en 2015, tras vencer por penales en la final a la Argentina que dirigía Gerardo Martino.

Sampaoli llevó a la selección de Chile a ganar la primera Copa América, en 2015 AFP

Su carrera en el exterior pasó por Perú (Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi y Sporting Cristal), Chile (O’Higgins, Universidad de Chile y la selección), Ecuador (Emelec), España (Sevilla -dos etapas-), Francia (Olympique de Marsella y Rennes) y Brasil (Santos, Flamengo y Atlético Mineiro, dos ciclos). Tras aquellos títulos en Chile, su palmarés solo agregó el torneo estadual de Minas Gerais.

Se pondrá al frente de un plantel en el que habría un recambio en varios de sus principales integrantes. El arquero Guido Herrera y el defensor Matías Catalán pretenden emigrar, promesa que el club les hizo hace un tiempo. También podría ser negociado Ulises Ortegoza.

En los últimos cuatro equipos que dirigió (Sevilla, Flamengo, Rennes y Atlético Mineiro), Sampaoli fue despedido y recibió millonarias indemnizaciones. Se declaró hincha de River y afirmó que recibió dos propuestas de Boca en la época del presidente Daniel Angelici.

Militante político de izquierda y fanático del Indio Solari, en la entrevista con La Red se cuestionó haber festejado la obtención del Mundial 78: “Vivimos cosas muy siniestras, y en ese mes nos detuvimos. O al menos yo me detuve. Me olvidé del sufrimiento de algunos pibes, del sufrimiento de las familias. Me metí en el Mundial, fui parte de ese circo y me lo reprocho. Estaba tan feliz de que Argentina fuera campeón del mundo que me terminé olvidando de mi pensamiento, mis ideales, mi lucha. No tendría que haber visto aquel Mundial, como tampoco este que viene, por el genocidio y por la guerra [Estados Unidos]“.