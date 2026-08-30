Jorge Sampaoli dejó de ser el DT de Talleres de Córdoba: apenas duró 7 partidos

Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador de Talleres de Córdoba. El club cordobés lo anunció este domingo en sus redes sociales. Había una gran expectativa con lo que sería su primera experiencia en la primera división del fútbol argentino, pero su ciclo apenas duró 7 partidos, de los cuales sólo pudo ganar uno.

“La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli ha finalizado su vínculo como Director Técnico del Club”, empieza el comunicado oficial de la entidad cordobesa, y agrega: “Honrando su compromiso y su palabra Jorge y su Cuerpo Técnico cobran hasta su último día trabajado. Les deseamos a Jorge el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en el plano profesional como personal”.

El comunicado oficial de Talleres de Córdoba en el cual notifica de la salida de Sampaoli

Y finaliza con la siguiente frase: “En los próximos días el Club brindará información respecto de la conducción técnica del Plantel Profesional en la continuidad del torneo”.

Talleres de Córdoba está último en la Zona A, con apenas 5 unidades. De las 7 fechas del torneo Clausura, ganó un solo partido (goleada ante Platense, en Vicente López por 4-0), empató dos y perdió los cuatro restantes, anotando 8 goles y recibiendo 12. Más allá de los refuerzos sumados para este mercado de pases, es el equipo con más goles en contra de la Liga Profesional. Lo paradójico es que Sarmiento de Junín también recibió 12 tantos, pero marcha segundo en la Zona B.

Sampaoli en la cancha de Newell’s, el 25 de julio de 2026, en su debut como DT de Talleres en el Clausura Fotobaires

La decisión se terminó de armar tras el empate de este sábado ante Central Córdoba de Santiago del Estero (0-0) en el estadio Mario Kempes. “Se está complicando más de lo que esperaba, es evidente. Nosotros siempre tenemos la ilusión de poder armar con los jugadores que tengamos un buen equipo. Eso todavía no ha sucedido”, había reconocido el técnico durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. Pero nada hacía pensar que estaba evaluando pegar un portazo, por lo que -según informan medios de Córdoba- todo indica que fue una decisión tomada por una dirigencia que está presionada por el mal momento del equipo y teniendo en cuenta, además, que el último campeón del fútbol argentino fue Belgrano, que en el torneo Apertura le ganó la final a River por 3-2.

“Nos faltó ganar duelos ofensivos, nos faltó agresividad en el último tercio, nos faltó decisión para ganar el partido”, fue parte de la explicación de Sampaoli tras un empate que fue tomado como una derrota por los hinchas de Talleres que estuvieron en el Kempes. “Cuando el equipo se siente en la obligación, empieza a tener rasgos de anarquía, de poca capacidad colectiva como para poder generar situaciones de gol. Los silbidos de la gente son normales y aceptables. El equipo no está mostrando una cara como para que ilusione a la gente que viene y paga una entrada. Dedico tanto tiempo y no logro resultados a corto plazo que eso me pone bastante incómodo conmigo mismo. Hoy la responsabilidad es mía y la asumo como tal”, había agregado.

Jorge Sampaoli con Andrés Fassi, presidente de Talleres, el día de su presentación, el 11 de junio de 2026 Prensa Talleres de Córdoba

Su ciclo había estado en la cuerda floja ya en la jornada anterior, cuando Talleres empató 2-2 con Central, en Rosario. Aquella noche, en la conferencia de prensa, ya le habían preguntado al DT si era cierto que había presentado la renuncia. Y dijo: “Viví estas situaciones muchas veces, incluso ganando. Tengo un largo recorrido en el fútbol y lo que vine a hacer acá es trabajar muchas horas para ayudar a este equipo. Por mi cabeza pasa cómo hacer para mejorar las condiciones de un equipo con características determiandas. Estaba con mucho dolor porque este grupo de jugadores no mereció ese partido. Comunicarme en ese momento me pareció irrespetuoso. No presenté la renuncia; si no, no estaría acá”. Sin embargo, había dejado una frase que terminó marcando que el final del ciclo no podría sorprender si la situación no se encaminaba en breve: “Tenemos muchas cosas a mejorar desde las emociones. El equipo juega con cierta angustia”.

El cuerpo técnico de Sampaoli estuvo integrado por Pablo Fernández, Diogo Meschine Alves, Marcos Fernández y Tadeu Meschine Alves. Traía consigo las ilusiones de los estilos generados en la Universidad de Chile y la selección trasandina, pero nadie esperaba que los resultados fueran tan flojos.

Para contrarrestar el efecto “Belgrano campeón”, había arribado Sampaoli a la “T”, además de refuerzos de jerarquía como Federico Fattori, Román Riquelme, Ezequiel Unsain, Valentín Fascendini, Juan Sforza y Agustín Alvarez. Nadie imaginaba en Córdoba que el ciclo que apenas había comenzado el 11 de junio se interrumpa luego de la séptima fecha.