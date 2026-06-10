Jorge Sampaoli fue anunciado como nuevo DT de Talleres de Córdoba
La noticia fue confirmada por el club que preside Andrés Fassi a través de un posteo en la red social X; destacaron su trayectoria tanto en Europa y Sudamérica como a nivel selecciones con Chile y Argentina
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Jorge Sampaoli fue anunciado este miércoles como nuevo entrenador de Talleres de Córdoba. La noticia fue confirmada por el club a través de un posteo en la red social X. “Bienvenido Jorge Sampaoli”, versa el posteo.
“Con una reconocida trayectoria internacional, una marcada identidad futbolística y una personalidad capaz de liderar grandes desafíos, Sampaoli llega a Talleres para aportar experiencia, convicción y capacidad de conducción en un momento de máxima exigencia para el fútbol profesional”, destacan desde la institución.
Y acotan, en una publicación en su sitio web: “A lo largo de su carrera, el entrenador santafesino se ha caracterizado por la firmeza de sus ideas, la intensidad de sus equipos y una mentalidad competitiva que ha dejado su sello tanto en clubes como en selecciones nacionales”.
En otro pasaje del texto, la Comisión Directiva del club valora “especialmente” la decisión de Sampaoli de elegir al Matador para su regreso al fútbol argentino de primera división: “Su llegada ratifica la voluntad de la institución de asumir los desafíos con acciones concretas, realizando un importante esfuerzo para incorporar un entrenado de trayectoria internacional, liderazgo reconocido y fuerte personalidad competitiva”.
Por último, reparan en sus orígenes. “Nacido en Casilda, provincia de Santa Fe, Sampaoli -de 66 años-, cuenta con una extensa camino que incluye pasos por Emelec de Ecuador, Universidad de Chile, Sevilla de España, Olympique de Marsella de Francia, Atlético Mineiro, Santos y Flamengo de Brasil”, detallan.
Y completan: “Entre los principales hitos de su carrera, se destacan la clasificación de la Selección de Chile a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 y la obtención de la Copa América 20156, logro que consolidó una de las etapas más exitosas del fútbol chileno. Posteriormente dirigió al Sevilla FC y fue convocado para asumir la conducción de la Selección Argentina durante las Eliminatorios y la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018″.
Como había informado LA NACION, las negociaciones entre Sampaoli y Talleres de Córdoba tomaron un curso favorable tras su visita al Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli (CARD), donde hizo una evaluación positiva de las instalaciones y la estructura de trabajo.
Aun así, el ex DT de Atlético Mineiro no fue la primera opción de Fassi, que concentra todo el poder de decisión y se maneja con un hermetismo muchas veces desconcertante. Hasta el lunes, todo parecía encaminado para la designación de Martín Anselmi, que tampoco dirigió en la primera división argentina. Los otros candidatos sondeados por Talleres eran Juan Pablo Vojvoda, que también figura en el interés de Racing, Ricardo Gareca -ascendió a Talleres en 1998 y al año siguiente obtuvo la extinta Copa Conmebol- y el uruguayo Diego Alonso.
En los últimos cuatro equipos que dirigió (Sevilla, Flamengo, Rennes y Atlético Mineiro), Sampaoli fue despedido y recibió millonarias indemnizaciones. A fines del mes de mayo, se declaró hincha de River Plate durante una entrevista y afirmó haber recibido dos propuestas de Boca en la época del presidente Daniel Angelici.
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