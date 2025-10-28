Josep Martínez, arquero de Inter de Milán, atropelló y mató a un hombre en sillas de ruedas

El arquero de Inter de Milán, Josep Martínez, atropelló y mató a un hombre de 81 años que se transportaba en su silla de ruedas, durante la mañana de este martes en la Via Bergamo de Fenegrò, una zona residencial cercana al centro de entrenamiento del club nerazzurro ubicado en la provincia de Como.

Según consigna el diario italiano La Gazzetta Dello Sport, a pesar de la intervención de los servicios de emergencia, que incluyeron ambulancias assitencia aérea y la colaboración de los carabinieri (la policía italiana), el anciano fue declarado muerto en el lugar.

El guardavalla español resultó ileso y buscó en todo momento ayudar a la víctima, luego de acontecido el impacto.

Josep Martínez vuela ante un remate desviado de un futbolista de Udinese, por la Copa Italia Spada - LaPresse

Las autoridades están realizando investigaciones para reconstruir el accidente y determinar posibles responsabilidades. Según una evaluación preliminar, que aún está siendo examinada por los carabinieri, el hombre en silla de ruedas podría haber cambiado de dirección repentinamente, cerrando el paso al vehículo del futbolista, quien inmediatamente auxilió al anciano.

Otra versión consignada por La Reppublica apunta a que la víctima podría haber sentido un mareo, lo que habría provocado que invadiera el carril contrario y cruzarse por delante del automóvil de Martínez, provocando la colisión.

Martínez, que en la actualidad es suplente del suizo Yann Sommer, se mostró “visiblemente afectado” y colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer las causas del incidente.

Como señal de duelo, la dirigencia de Inter de Milán canceló la rueda de prensa de su entrenador, el rumano Cristian Chivu, programada para las 14 (hora de Italia), en la antesala del cruce de este miércoles con Fiorentina, por la fecha 9 de la Serie A.

La seguridad de Josep Martinez, durante su paso por Genoa Marco Alpozzi - LaPresse

Martínez nació el 27 de mayo de 1998 en Alcira, Valencia, y comenzó su carrera en el U. D. Alzira, club de su ciudad natal. En 2015 fue incorporado a las divisiones juveniles de Barcelona y dos años después se sumó a la UD Las Palmas, donde inició su etapa profesional en el filial de Segunda División B.

En la temporada 2018-19 realizó la pretemporada con el primer equipo canario y al no tener acción sumó minutos en el equipo B. Debutó oficialmente en Segunda División ante el CD Lugo y se ganó la titularidad hasta el final del campeonato. Su buen desempeño lo llevó a ser promovido definitivamente al primer equipo para la temporada 2019-20.

En enero de 2020 fue transferido al RB Leipzig, aunque permaneció en Las Palmas hasta julio de ese año. En Alemania disputó solo cuatro partidos oficiales en dos temporadas. En junio de 2022 fue cedido al Genoa de la Serie B italiana, club con el que logró el ascenso a la Serie A. Gracias a ese objetivo cumplido, se activó la cláusula de compra y pasó a ser jugador definitivo del equipo genovés.

Finalmente, en julio de 2024, su crecimiento lo llevó a un salto grande en su carrera: fue traspasado al Inter de Milán por 13,5 millones de euros.