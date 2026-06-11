De la fractura de cráneo al emotivo festejo de gol en el Mundial: la historia de Raúl Jiménez

El 29 de noviembre de 2020, el fútbol mundial contuvo la respiración tras un violento choque de cabezas entre Raúl Jiménez y David Luiz, durante un duelo entre Wolverhampton y Arsenal. El impacto resultó en una severa fractura de cráneo y una hemorragia cerebral que mantuvo al atacante inconsciente, lo que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia.

El momento de la fractura de cráneo de Raúl Jiménez tras el impacto con David Luiz Archivo

Los pronósticos médicos iniciales fueron reservados e incluso plantearon dudas sobre la continuidad de su carrera deportiva. Según relató su esposa, Daniela Basso, en La Selección en tus Manos de Claro Sports, la incertidumbre fue total: “Recibí la llamada del doctor y me dijo ‘Vente al hospital ahorita’. Pensar que pudo haber sido algo fatal fue el momento más difícil de mi vida”.

Tras una rehabilitación que se extendió por 336 días, Jiménez regresó al campo con una diadema protectora elástica, elemento que se volvió un sello distintivo de su imagen y le otorgó la confianza necesaria para disputar balones aéreos. El jugador mexicano reveló a Claro Sports: “Me dijeron que fue como un milagro, que el hueso estaba roto y había sangre dentro de mi cerebro. Aprendí a disfrutar más el fútbol y la vida”.

¡¡LA EMOCIÓN DE CONVERTIR EN UNA COPA DEL MUNDO EN SU CASA!! Raúl Jiménez metió el cabezazo para el 2-0 vs. Sudáfrica y que lo festeje hasta Canelo en el Azteca.



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Pese a los obstáculos físicos y el fracaso de México en Qatar 2022, el delantero recuperó su nivel en la Premier League, destacándose en el Fulham antes de confirmar recientemente su regreso al Wolverhampton en la segunda división de Inglaterra.

El emotivo gol de Raúl Jiménez

La consolidación de este proceso de resiliencia alcanzó su punto cúspide durante la inauguración de la Copa del Mundo 2026. Ante un Estadio Ciudad de México repleto, Jiménez anotó el primer gol de su cuenta personal en citas mundialistas, el cual fue el 2-0 final del triunfo ante Sudáfrica.

Según informó @InvictosSomos en la red social X, el atacante dedicó la anotación hacia el cielo en memoria de su padre, quien murió hace pocos meses. Este tanto representa un hito emocional en su trayectoria y reafirma su vigencia a los 35 años bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.

Raúl Jiménez le dedicó el gol a su padre fallecido

La presencia de Jiménez en este torneo trasciende lo deportivo, ya que es una manifestación del poder mental tras burlar las consecuencias de una lesión que puso en riesgo su integridad física. Hoy, el futbolista que alguna vez temió por su futuro profesional, lidera la ofensiva mexicana con la experiencia de quien superó las adversidades más complejas para volver a jugar.