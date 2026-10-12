Juan Cruz Robledo, en el centro de la escena: el árbitro fue uno de los protagonistas del triunfo de Gimnasia de Mendoza ante Newell’s

El árbitro, en su presentación en primera división, fue el protagonista del partido que Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganó por 1 a 0 a Newell’s, que cerró la 12a fecha del torneo Clausura. No fue por su desempeño (correcto, en líneas generales, más allá de que fue asistido por el VAR en una situación puntual durante el primer tiempo), sino por un antiguo caso judicial, que provocó cierto revuelo en nuestra sociedad.

Días atrás, la AFA generó un debate luego de designar como árbitro para el partido en Mendoza a Juan Cruz Robledo, pese a su detención e imputación penal en la causa judicial por las estafas piramidales, conocida como la Generación Zoe.

El momento en el que Juan Cruz Robledo anuncia que se anula el gol de Solari Captura de video Redes

El juez, de 34 años, hizo su debut en la Liga Profesional en el pequeño estadio Víctor Antonio Legrotaglie en medio del rechazo provocado por sus antecedentes penales en Mendoza y Rosario.

La investigación conducida por el exfiscal Mariano Ríos Artacho derivó en la aprehensión de Robledo el 22 de octubre de 2023 por integrar la red local que captaba inversores bajo la promesa de retornos en dólares dentro del esquema ponzi liderado por Leonardo Cositorto.

La imputación judicial atribuyó al árbitro una participación directa en maniobras de defraudación por 7 millones de dólares, junto a cargos por lavado de dinero ejecutados mediante la desviación de utilidades hacia criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y USDT dentro de la plataforma Binance.

ANULADO EL GOL DE SOLARI PARA NEWELL´S ANTE GIMNASIA (M)



El árbitro del encuentro anuló el gol por un offside del Chino antes de definir.



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En su momento, la AFA resolvió promover a Robledo a la máxima categoría, durante el desarrollo de las medidas cautelares tramitadas en el expediente penal. Robledo estuvo detenido un día en febrero de 2023, y luego fue arrestado el 22 de octubre del mismo año, con un pedido de captura activo mientras iba a votar. Recuperó la libertad poco después para reinsertarse en el arbitraje.

Las autoridades avalaron la llegada de Robledo a primera, más allá de múltiples controversias ocurridas en el ascenso, donde acumuló sanciones tras cobrar penales a favor de Colón frente a San Telmo y para Tristán Suárez frente a Gimnasia de Jujuy.

TREMENDO GOLAZO DE MÓDICA ANTE NEWELL´S



El delantero de Gimnasia (M) sacó un bombazo desde afuera del área y puso el 1-0 ante la Lepra.



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Este lunes, en Mendoza, fue llamado por el VAR a los 27 minutos de la primera mitad, ya que Santiago Solari estaba adelantado, cuando convirtió un gol. Y hasta pidió “perdón” durante el festejo. Según la tecnología, en la que debe sumarse la intepretación del juez, el delantero estaba adelantado en la primera jugada, una acción similar a la que sufrió Independiente, en el final del partido que empató sin goles con Talleres, en Córdoba.

Durante la segunda mitad, el Lobo local se puso arriba en el marcador, con un bombazo de Agustín Módica, el artillero del torneo, con 9 gritos. Y algo más: el delantero hizo la señal de las barras en el pecho de Rosario Central, ya que surgió en Arroyito y jugó sus primeros encuentros en ese club.

Lo mejor del partido

El tramo final fue entretenido, con Newell’s al ataque en busca de la igualdad y Gimnasia, con espacios y menos urgencias, desplegado para el contraataque. Más tarde, de modo correcto, tomó la decisión de anular -con la colaboración del juez de línea- un gol del Colorado Ramírez, en evidente posición adelantada.

“Si sigue así, va a tener que corregir muchas cosas. Vinimos a buscar el partido, pero fue muy poco el tiempo neto que se jugó”, sostuvo Lucas Carrizo, defensor de Newell’s.

Frank Kudelka, el entrenador del equipo rosarino, fue a buscar al árbitro para pedirle explicaciones por los dos goles no convalidados. El entrenador suele perder los estribos. Gimnasia está sexto y Newell’s, octavo, dentro del panorama del Grupo A. Por ahora, los dos siguen en carrera en el torneo.