Juan Pablo Vojvoda, nuevo DT de Racing: reemplazará a Gustavo Costas

Racing tiene nuevo entrenador: se trata de Juan Pablo Vojvoda, de 51 años, quien firmará un contrato por un año y reemplazará a Gustavo Costas. El acuerdo se produjo este jueves y en las próximas horas será anunciado oficialmente por el club de Avellaneda.

Vojvoda es un cultor del fútbol ofensivo. Un discípulo de Marcelo Bielsa (no por nada comenzó a dirigir en Newell’s) que suele jugar con los sistemas tácticos 4-2-3-1 o 4-3-3 y que busca tener protagonismo en cada torneo que disputa.

Vojvoda venía de dirigir a Santos de Neymar, en Brasil, donde se salvó del descenso y dirigió en total 34 partidos (10 triunfos, 14 empates y 10 derrotas) pero su mejor trabajo lo había hecho en Fortaleza, en donde logró ganar cinco títulos y estuvo cuatro años, cuando en el fútbol brasileño es muy común que la mayoría de los entrenadores duren menos de un año. Conquistó el campeonato Cearense 2021, 2022 y 2023 y las Copas Nordeste 2022 y 2024. Además, fue subcampeón de la Copa Sudamericana en 2023 y lo clasificó para la Copa Libertadores en 2022, 2023 y 2025. En Fortaleza dirigió 310 partidos, de los cuales ganó 145, empató 77 y perdió 88.

Juan Pablo Vojvoda dirigiendo a Fortaleza por la Copa Sudamericana 2023 PABLO PORCIUNCULA - AFP

Racing será el octavo club de Vojvoda como entrenador: empezó su carrera en Newell’s y luego siguió en Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba, Huracán, Unión La Calera (de Chile), Fortaleza y Santos. “Es un orgullo para mí, para mi familia, y para mi padre, que me hablaba mucho de Pelé”, dijo el DT cuando fue presentado en un Santos en crisis, el 26 de agosto de 2025. Vojvoda competía con otros dos entrenadores argentinos, Ramón Díaz y Luis Zubeldía. Pero se impuso él: y si bien había generado una buena relación con los referentes del plantel y Neymar, no pudo conseguir mejorar demasiado los resultados de un gigante dormido. Ahí compartió el equipo con con los argentinos Benjamín Rollheiser, Álvaro Barreal y Gonzalo Escobar. El cordobés estuvo acompañado de los ayudantes Nahuel Martínez y Gastón Liendo, el preparador físico Luis Azpiazu, el entrenador de arqueros Santiago Piccinini y el psicólogo,Christian Rodríguez.

En Fortaleza -su primera experiencia en Brasil- fue encanto a primera vista de los dirigentes: “No nos fijamos en trofeos. El perfil de Vojvoda nos agradó por su estilo de juego agresivo, queríamos un técnico que le diese prioridad a la tenencia de balón”, explicó Marcelo Paz, presidente de Fortaleza Esporte Clube, sobre la decisión. “Además, Juan Pablo tiene el ADN guerrero con el que se identifican nuestros hinchas”, agregó. Debido a la dificultad de pronunciar el apellido del cordobés, los internautas decidieron bautizarlo rápidamente como“Vodka”.

Juan Pablo Vojvoda, como DT Santos, da una indicación en un entrenamiento: su última experiencia antes de arriba a Racing Prensa Santos

“Siempre me gustó ser DT. Lo más lindo es el trabajo de campo, pero también disfruto analizar videos, preparar cada entrenamiento, dialogar y comprometer a quienes me acompañan.. No me obsesiono, porque me apoyo mucho en mis colaboradores: ellos también son mis ojos y mi cerebro en la búsqueda de soluciones. Lo que más quiero es ser simple cuando le bajo el mensaje al jugador, porque el fútbol es simple. Si me tengo que complicar, que sea en la oficina técnica”, dijo Vojvoda en una entrevista con LA NACION en mayo de 2018 mientras dirigía a Defensa y Justicia.

La filosofía de Diego Milito, presidente de Racing, siempre fue la de buscar un entrenador más joven y con un estilo más integral. Otro candidato que se había mencionado era Nicolás Diez, pero el entrenador de Argentinos Juniors todavía tenía contrato con la insticuión de la Paternal, y en la dirigencia encabezada por Diego Milito no veían bien sacarle el DT a otro club de Primera División. Pero Juan Pablo Vojvoda también llenaba los casilleros que pretendía la dirigencia desde la personalidad y el estilo para reemplazar a un ídolo como Costas. Y para Vojvoda, además, será la primera experiencia entre los principales clubes grandes del fútbol argentino. Todo un desafío.