A Ariel Zárate, su entrenador en la octava división de Vélez, le intrigaba que recurriera con tanta frecuencia a las rabonas. La explicación era tan sencilla como sorprendente: le resultaba más cómodo y podía imprimirle mayor potencia a la pelota que si le pegaba con la pierna izquierda siendo diestro. Aquella particularidad le valió un apodo que lo acompaña desde las inferiores. Hoy, a los 17 años, Juan Cruz Policella, el “pibe de las rabonas”, es una de las revelaciones del fútbol argentino, tiene un récord en Primera División y una historia singular con las selecciones juveniles: representó a Chile antes de optar por la Argentina. Este jueves, cuando el equipo de Diego Placente debute ante Australia en el Mundial Sub 17 de Qatar, será uno de los nombres a los que habrá que prestarles especial atención.

Nacido el 3 de agosto de 2009 en Ramos Mejía, Policella llegó al club de Liniers a los seis años. Su velocidad, su capacidad de desequilibrio y su facilidad para el gol lo distinguieron en una exitosa categoría 2009 con el Fortín, que acumuló títulos desde infantiles. Pero fueron los videos de sus rabonas los que despertaron la curiosidad de los hinchas, incluso antes de su aparición en la máxima categoría.

Así juega Juan Cruz Policella, el “pibe de las rabonas”

“Siempre es un recurso la rabona. Tengo facilidad para eso. Me acostumbré de chiquito a hacerlas, así que cuando puedo lo hago”, explicó el extremo en una entrevista con ESPN, en 2024. Más recientemente, tras su estreno goleador dejó en claro que no lo piensa y que “quizás en algún momento va a salir”. Ese momento llegó, ante Central Córdoba en Santiago del Estero, que terminó en un centro mal cabeceado por su compañero.

“Lo hablé muchas veces con él, pero no lo hace de canchero. Se le hace más cómodo”, aclaró en su momento su entrenador, el Chino Zárate. El origen de esa habilidad está en su propia casa. Su padre, Sebastián Policella, se definió como “un gran tirador de rabonas cuando era más joven”. Y el delantero reconoció de quién heredó esa inclinación por los lujos: “Mi papá es fantasioso jugando a la pelota y yo saqué lo que tiene él”.

Sus condiciones no tardaron en trascender las fronteras. Por su abuela paterna, de nacionalidad chilena, el atacante despertó el interés de la Roja, que se adelantó en la captación del juvenil. En 2023 disputó tres amistosos con el seleccionado sub 15 del país trasandino, con un gol ante Paraguay. Un año después, fue convocado para la sub 16, en la que también convirtió en cuatro partidos.

Policella durante su breve paso por las inferiores de la selección de Chile Captura

“En su momento les dije que no, porque no estaba bien anímicamente como para ir con ellos al Sudamericano”, contó en octubre de 2024. Su padre, en aquella oportunidad, reveló cuál era el deseo del chico: “Lo que nos dice es que quiere intentar jugar para Argentina”.

La oportunidad llegó y Policella finalmente ocupa la lista de los convocados para disputar la Copa del Mundo de la categoría. Una de las paradojas de su recorrido internacional se produjo en Ezeiza, donde anotó en un amistoso que la Argentina ganó por 6-1, precisamente ante Chile. Ya participó en abril de este año del Sudamericano de Paraguay, donde obtuvo la clasificación al Mundial tras alcanzar la final del certamen continental, en la que perdió por 4-0 ante Colombia.

Su atrevimiento a la hora de jugar es una de las características que Placente destaca públicamente sobre la concepción del fútbol formativo y la importancia de preservar la creatividad de los juveniles. “No perder el gambetear, el hacer cosas diferentes que, después, cuando sos más grande, lo corregís”, declaró en una entrevista con Tiempo Argentino, en septiembre pasado.

El juvenil ya se entrena en Qatar con la selección de cara al debut en el Mundial Juan Cruz Policella

En septiembre de 2025, cuando todavía pertenecía a la séptima división y apenas contaba con un puñado de partidos en reserva, Vélez le hizo firmar su primer contrato profesional, hasta el 31 de diciembre de 2027, con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. Un año después, su nombre quedó inscripto en las estadísticas históricas de la institución.

El 20 de septiembre, en su quinto partido en Primera, Policella apareció en el corazón del área de Tigre y, con un derechazo, estableció el 2-1 parcial de lo que terminó en una victoria por 3-2 en el José Amalfitani. Con 17 años, un mes y 17 días, se convirtió en el segundo futbolista más joven en marcar un gol con la camiseta de Vélez. Desplazó por apenas un día a Gianluca Prestianni y solo quedó por detrás de Maximiliano Romero (17 años, un mes y cuatro días), por delante de otros productos de la cantera fortinera como Mauro Zárate, Santiago Castro y Thiago Almada.

Su crecimiento bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto le permitió acumular 11 partidos, con dos goles y una asistencia antes de viajar a Qatar. La convocatoria mundialista, de hecho, privará al Mellizo de una de sus alternativas en ataque para el comienzo de los playoffs.

Uno de sus goles fue nada menos que ante San Lorenzo, por el Torneo Clausura JUAN MANUEL BAEZ

Policella no es el único integrante de la delegación argentina que ya conoce las exigencias del fútbol profesional. Seis de los 21 convocados por Placente debutaron en Primera División: además del extremo, Simón Escobar (Vélez), Álvaro Güich (Rosario Central), Marcos Ortiz (Belgrano), Giovanni Baroni (Talleres) y Alan Alcaraz (Argentinos Juniors). Entre ellos sobresale el volante del conjunto de la T, que registra 25 encuentros, un gol y tres asistencias, y el lateral izquierdo, que se afianzó en la consideración de Barros Schelotto.

Justamente Vélez, con cuatro representantes, es el club que más jugadores aporta al equipo nacional. El mediocampista Benjamín Vallejo y el delantero Facundo Salinas completan la nómina fortinera. Boca y River, por su parte, cuentan con tres convocados cada uno.

Los convocados por Diego Placente para el Mundial Sub 17 en Qatar AFA

EL torneo para la Argentina representa una importancia mayor, por ser el único título mundial que le falta. Tres conquistas en mayores, seis en sub 20 y ninguna en la sub 17. Desde la creación del certamen, en 1985, el fútbol argentino ni siquiera pudo disputar una final en esta categoría. Sus mejores actuaciones fueron los terceros puestos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. En la última edición, también en Qatar, ganó los tres partidos de la fase de grupos, pero quedó eliminado en los 16avos de final por penales ante México.

El fixture de la Argentina en el Mundial Sub 17 de Qatar

El seleccionado integrará el grupo C y disputará sus tres compromisos de la primera etapa en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan. Los encuentros se transmitirán por la TV Pública y DSports. El Mundial contará con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros se clasificarán para los 16avos de final, instancia a partir de la cual regirá el sistema de eliminación directa.

Los 16avos se disputarán entre el 30 de noviembre y el 1° de diciembre; los octavos, el 3 y el 4; los cuartos, el 7, y las semifinales, el 10. La final será el domingo 13 de diciembre, a las 13, en el estadio Ahmad bin Ali.

Jueves 19 de noviembre, a las 13: Argentina vs. Australia (TyC Sports y DSports)

Domingo 22 de noviembre, a las 12.30: Argentina vs. Mozambique.

Miércoles 25 de noviembre, a las 12.30: Dinamarca vs. Argentina.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.