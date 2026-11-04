Juan Sebastián Verón volvió a cuestionar al arbitraje: “Pareciera que el VAR es un instrumento de poder y castigo”

No baja la espuma alrededor del arbitraje. A horas de la definición del campeón de la Tabla Anual, cuyo título lo disputan Boca, Argentinos y Rosario Central, Juan Sebastián Verón, uno de los dirigentes más críticos a la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia, volvió a dejar en claro sus diferencias con el rumbo del fútbol argentino. El presidente de Estudiantes cuestionó otra el formato de los campeonatos organizados por la AFA y lanzó duras críticas contra el arbitraje y, en especial, el VAR.

Las críticas de Verón a la estructura del fútbol local no son nuevas. Desde hace tiempo sostiene que la máxima categoría necesita una profunda reorganización y volvió a manifestarlo al sostener que el actual esquema de competencia es excesivo. “Los torneos deben modificarse, sobran equipos”, afirmó el dirigente, una posición que lo ha llevado a mantener diferencias con buena parte de la conducción de la AFA.

La postura del excapitán de la selección argentina responde a una visión más amplia sobre el futuro de los clubes. Verón considera que el fútbol argentino perdió competitividad respecto de otras ligas de la región y que resulta necesario discutir nuevas formas de gestión. En los últimos años también impulsó debates vinculados con la incorporación de inversiones privadas y la modernización de las estructuras institucionales. Aunque la experiencia en Estudiantes con la incursión de Foster Gillet no salió del todo bien y quedó trunca, prácticamente, desde la primera etapa.

Pero sus cuestionamientos fueron mucho más allá del formato de los campeonatos. El presidente de Estudiantes apuntó directamente contra el funcionamiento del VAR y deslizó sospechas sobre la forma en que se utiliza la herramienta en el fútbol argentino.

“Para mí, hay árbitros buenos, pero el árbitro en general parece condicionado por el sistema. Pareciera que el VAR es un instrumento de poder y de castigo más que de justicia; se utiliza discrecionalmente. Nadie sabe dónde está el VAR, dicen que sirve para abaratar costos, me da qué pensar que sirve para manipular el momento de un partido”, afirmó Verón en una de las declaraciones más contundentes de la entrevista con Urbana Play.

Además, volvió a cuestionar la falta de uniformidad en la aplicación del reglamento. “¿Quién cree en el arbitraje en Argentina?”, se preguntó al referirse a las diferencias de criterio que observa entre distintos encuentros y a las decisiones adoptadas por los jueces y la asistencia arbitral por video.

Para respaldar su postura, recordó acciones polémicas que involucraron a Estudiantes durante la temporada y mencionó una jugada discutida en una final frente a Rosario Central, cuando el conjunto platense reclamó una mano dentro del área que no fue sancionada como penal. Según planteó, situaciones similares suelen recibir interpretaciones diferentes, lo que alimenta las sospechas y el malestar de los clubes.

Juan Sebastián Verón ingresó en el campo de juego y tuvo un duro cruce con Darío Herrera, árbitro de la Supercopa Internacional que quedó en manos de Rosario Central La Nación

La relación conflictiva con el arbitraje tuvo además un episodio reciente. Tras la derrota ante Rosario Central en la Supercopa Internacional, Verón protagonizó un fuerte cruce con el árbitro Darío Herrera, a quien responsabilizó por varias decisiones tomadas durante el encuentro. El incidente derivó posteriormente en una sanción del Tribunal de Disciplina de la AFA para el presidente albirrojo.

El ambiente está revolucionado, aún con el recuerdo fresco de las quejas de River -otro de los clubes por la tarea de Nicolás Ramírez en el Superclásico que Boca le ganó a River por 1-0, el domingo pasado. Vale recordar que el juez expulsó correctamente a Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel el Millonario, pero no fue tan duro, por ejemplo, con dos jugadores de Boca, Leandro Paredes y Lautaro Blanco, que bien pudieron haber visto la tarjeta roja.

Nicolas Otamendi y Gonzalo Montiel, de River, reclaman al arbitro Nicolas Ramirez; también participa Milton Delgado, de Boca Manuel Cortina

Más allá de sus críticas al sistema, Verón también se refirió al presente Estudiantes, que el 28 de noviembre disputará la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. El dirigente destacó el trabajo que viene realizando el club y remarcó el vínculo histórico de la institución con la competencia continental. “Estudiantes la tiene con la Libertadores”, sostuvo.

En el tramo final de la entrevista, el presidente albirrojo abordó una de las principales preocupaciones de los hinchas: la venta de entradas para la final que se jugará en el estadio Centenario de Montevideo. Allí explicó que la distribución de localidades depende de la Conmebol y advirtió que la capacidad destinada a los clubes es limitada.

“La capacidad está reducida, no es en su totalidad para los equipos”, señaló Verón al referirse al reparto de localidades dispuesto por el organismo sudamericano.

La inquietud tiene fundamentos concretos. La Conmebol estableció un cupo de 12.000 entradas para cada uno de los finalistas, una cifra que quedó por debajo de la demanda esperada tanto de los simpatizantes de Estudiantes como de Palmeiras.