Juegos Olímpicos: el duro comunicado de Chiqui Tapia tras la escandalosa derrota de la Argentina ante Marruecos

Horas después de la polémica por la caída de la Argentina ante Marruecos en su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, publicó un duro comunicado en X. El conjunto que dirige Javier Mascherano sufrió su primera derrota en el torneo luego de que el árbitro Glenn Nyberg anulase un gol para el combinado albiceleste -Cristian Medina había anotado el empate en tiempo de descuento- una hora y media después de que el encuentro fuese finalizado por incidentes -lanzaron bombas de estruendo y botellas contra los jugadores y el banco de suplentes-.

“Fue lamentable lo que nos tocó vivir hoy a los argentinos en Saint-Étienne. Esperar casi dos horas en el vestuario para que, después de la invasión al campo de juego por parte de espectadores marroquíes y la violencia que sufrió la delegación argentina, nuestros jugadores tengan que volver a salir a hacer la entrada en calor y seguir jugando un encuentro que debió ser suspendido por el árbitro principal, es realmente un sin sentido que va contra las reglas de la competencia”, expresó.

“Sumado a ello, tampoco se escuchó la opinión de los capitanes de ambos seleccionados, que entendían que el juego no se debía reanudar”, insistió a continuación. El escrito divulgado por Tapia terminar por adelantar que desde la AFA se elevó un reclamo a la Comisión Disciplinaria de FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) “para que se tomen las medidas disciplinarias pertinentes y se imponga una sanción a quien o quienes corresponda”.

El descargo de Javier Mascherano: “Nunca viví una situación similar”

El entrenador de la sub-23 dijo bastante después del escandaloso final, pero también se mordió los labios para no ir más a fondo con los cuestionamientos. “Circo”, “lamentable”, “vergüenza”, “nunca visto”, fueron algunos de los calificativos que empleó el director técnico tras la derrota por 2-1 ante Marruecos en el debut de los Juegos Olímpicos. Como mensaje positivo expresó que todo lo vivido debe servir de “bronca y energía” para ir en busca de la clasificación frente a Irak y Ucrania.

“El análisis del partido no tiene mucho sentido después de todo lo que pasó. La sensación es horrible, de un mal cuerpo terrible. La verdad que en toda mi carrera de futbolista, porque en la de entrenador llevo poco tiempo, nunca viví una situación similar. Apenas hicimos el segundo gol nos tiraron un petardo que cayó cerca y volaron botellas de todo tipo. Es una vergüenza hacer entrar en calor a los chicos después de casi dos horas”, fueron las primeras reflexiones de Mascherano.

El técnico de Argentina, Javier Mascherano, en la banca previo al partido contra Marruecos en el fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 Silvia Izquierdo - AP

Consultado por lo que ocurrido en las casi dos horas de interrupción, contestó: “Marruecos no quería jugar, el partido estaba suspendido. La decisión de los capitanes era no seguir jugando. A medida que pasaba el tiempo aparecían diferentes versiones. Sé que llamaron a la FIFA, no sé quién tomó la decisión (de continuar el partido), pero estaba todo el mundo involucrado. Lo que molesta es que si (el árbitro) va a revisar la jugada al VAR (por el gol de Medina del 2-2 que no fue convalidado), que lo haga en el momento, se hace automáticamente. En ningún momento nos dijeron que el gol no valía (desde que los dos equipos se metieron en los vestuarios por los incidentes). En todo momento, nosotros teníamos la información de que el resultado era 2-2″.

Reacciones en la selección mayor de fútbol: “¿Nos vamos a hacer los boludos?”

Seguido de las declaraciones del exvolante central, el capitán de la selección campeona de la Copa América 2024, Lionel Messi, también expresó su descontento en redes. “Insólito”, escribió el delantero del Inter Miami en una historia de Instagram. No fue el único integrante del conjunto de Lionel Scaloni que repudió lo sucedido en la capital parisina. “Saliendo del circo, ¿vamos a hablar del motivo por el que se suspendió o nos vamos a seguir haciendo los boludos? Si hubiese sido al revés ni me imagino lo que estarían diciendo”, acotó el lateral izquierdo del Olympique de Lyon y también bicampeón de América, Nicolás Tagliafico.

La reacción de Lionel Messi a la polémica derrota que sufrió la Argentina ante Marruecos por vía del VAR Instragram

Rodrigo De Paul, por su parte, prefirió dejar de lado la polémica y arengó también en Instagram: “¡Más que nunca con ustedes. Pueden contra todos!”. Lo propio hizo Nicolás Otamendi, que hoy forma parte del plantel olímpico. “Gracias a todos por el apoyo y por los mensajes. Venimos a competir como los hicimos siempre, sea donde sea el lugar, de local o visitante. Pero te da bronca e impotencia lo sucedido hoy”, opinó el defensor del Benfica.

El descargo de Rodrigo De Paul en Instagram luego de que le anulasen el gol del empate a la Argentina en su debut de los Juegos Olímpicos de París Instragram

Y cerró: “Que pasen este tipo de hechos en un evento tan importante como los son los juegos olímpicos, donde está en disputa una medalla olímpica... Por nuestro lado toca mirar hacia adelante y pensar en el sábado. Más unidos que nunca. Vamos Argentina”.

