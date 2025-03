La investigación por la misteriosa muerte de un niño que conmocionó a Francia da un giro con la detención de sus abuelos

MARSELLA.- Emile Soleil, de dos años, desapareció en julio de 2023 en Le Vernet, un pequeño pueblo de los Alpes franceses, donde pasaba las vacaciones con sus abuelos. Aunque estaban encargados de su cuidado, lo perdieron de vista mientras jugaba cerca de la casa familiar. Sus restos fueron hallados meses después en un área que ya había sido registrada, lo que sumó más misterio al caso.

Después de meses de silencio, la investigación dio un giro este martes con la detención de los abuelos del niño y dos de sus tíos, acusados de homicidio voluntario y ocultación de cadáver, indicó el fiscal Jean-Luc Blachon.

La desaparición de Soleil impactó profundamente a todo el país, principalmente por el misterio que la envolvía. El niño desapareció cerca de la casa familiar sin que nadie lo viera. A pesar de las complicaciones, ya que se trata de una zona montañosa, se realizó un exhaustivo rastreo, pero no se halló ni el más mínimo indicio de su paradero. La policía consideró todas las posibilidades, incluyendo un accidente, un secuestro o que un animal lo hubiera devorado tras una caída. También se especuló con la idea de que alguien lo atropellara y ocultara su cuerpo.

La muerte de Emile Soleil sigue sin explicación, incluso tras el hallazgo de su cráneo y dientes por una senderista nueve meses después

Nueve meses después, en abril del año pasado, un senderista descubrió restos de un cráneo y dientes que fueron identificados como los de Emile. Inmediatamente, se acordonó la zona para evitar que alguien pudiera entrar o salir. También se barajó la posibilidad de que los restos hubieran sido colocados en ese lugar después, ya que el área había sido registrada durante las búsquedas realizadas tras la desaparición del niño. La policía encontró más tarde otros huesos y prendas de vestir del niño.

Durante dos años de investigación, la policía no descartó ninguna hipótesis, incluyendo la posible implicación de algún miembro de la familia. Tanto la madre como el padre de Emile, que no estaban presentes el día de su desaparición, fueron interrogados, al igual que la mayoría de los vecinos.

Un gendarme ingresa a un vehículo afuera de la casa de los abuelos de Emile Soleil, un niño francés que fue encontrado muerto después de desaparecer en 2023, en medio de la búsqueda en la propiedad como parte de la investigación sobre la muerte del niño, en La Bouilladisse, sureste de Francia, el 25 de marzo CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

Las detenciones de los cuatro familiares “se inscriben en una fase de verificación y cruce de los elementos e informaciones recolectados durante las investigaciones llevadas a cabo en los últimos meses”, según el comunicado de la Fiscalía. La abogada de los abuelos, Isabelle Colombani, confirmó a la agencia AFP que habían sido puestos bajo custodia policial, pero no dio mayores detalles: “No tengo ningún comentario que hacer, acabo de enterarme”.

Allanamientos previos

Las detenciones fueron el resultado de la investigación de “los últimos meses”, declaró un representante del ministerio público, precisando que la policía científica estaba examinando “varios puntos de la zona”.

Un investigador forense conduce el automóvil del abuelo de Emile Soleil, un niño francés que fue encontrado muerto después de desaparecer en 2023, después de incautar el vehículo como parte de la investigación sobre la muerte del niño, en La Bouilladisse, sureste de Francia, el 25 de marzo de 2025 CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

La presencia de los investigadores en Le Haut-Vernet algunos días atrás, reavivó las especulaciones. El 14 de marzo, los investigadores del departamento de investigación de Marsella, que llevan casi dos años investigando incansablemente la muerte del pequeño Emile Soleil, llevaron a cabo un registro “nocturno” durante el cual se incautó una gran maceta, colocada a la entrada de la iglesia San Martín, en la que se hallaron restos de sangre, indicó una fuente próxima al caso.

“Los investigadores también están llevando a cabo operaciones forenses en varios lugares del país”, añadió el fiscal encargado, Jean-Luc Blanchon, quien explicó que “se hará un nuevo anuncio una vez que hayan finalizado las operaciones en curso”.

Los investigadores retiran un remolque para caballos de la propiedad de los abuelos de Emile Soleil, un niño francés que fue encontrado muerto tras desaparecer en 2023 CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

Los investigadores allanaron también su domicilio en La Bouilladisse, una localidad de 6000 habitantes próxima a Marsella, e incautaron un vehículo y un remolque para caballos.

Una familia con un pasado oscuro

Philippe Vedovini, y su mujer, ambos católicos tradicionalistas, tuvieron diez hijos que siguieron la escolarización a domicilio.

Desde el inicio del caso, los medios franceses se volcaron en el pasado de la familia de Émile, de confesión católica y que asistía a misas en latín. Llamó la atención el historial del abuelo materno, ahora detenido e identificado como Philippe Vedovini.

Hace unos años, la justicia declaró a Vedovini testigo asistido -un estatuto jurídico previo a la imputación- en el marco de una investigación sobre sospechas de violencia y agresiones sexuales a principios de los 90 en una congregación religiosa, en la que era jefe “scout”.

Marie y Colomban Soleil, padres de Emile, desaparecido en 2023 y cuyos restos fueron encontrados en 2024, llegan a la ceremonia fúnebre en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, en el sur de Francia, el 8 de febrero de 2025 MIGUEL MEDINA - AFP

El abuelo de Emile declaró a la revista Famille chrétienne en septiembre de 2023 que “se lo consideraba un hombre dominante que aterrorizaba a todo el mundo”. Él no estaba de acuerdo: “Nada de eso es cierto, pero no me importa”.

Tras la misa funeral por Emile celebrada en febrero de este año, los abuelos publicaron un comunicado en el que afirmaron que “el tiempo de silencio debía dar paso a la verdad” y agregaron: “Necesitamos entender, necesitamos saber qué le pasó a Emile”.

Agencia AFP

LA NACION

Temas FranciaHomicidioParís