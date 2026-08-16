Jugadores de Patronato fueron agredidos por sus hinchas tras haber perdido contra Colón de Santa Fe

Jugadores de Patronato de Entre Ríos fueron agredidos por sus propios hinchas tras haber perdido contra Colón de Santa Fe en condición de visitantes por 3 a 0 en uno de los encuentros de la fecha 25 del Grupo B de la Primera Nacional.

El hecho se produjo tras el arribo del plantel al Presbítero Bartolomé Grella, recinto del cuadro rojinegro, donde los futbolistas regresaron a retirar sus pertenencias.

El defensor Facundo Díaz sufrió un corte en la cabeza

Al regresar de Santa Fe, varios jugadores de Patronato fueron increpados por un grupo de hinchas que, luego de recriminarles por su bajo rendimiento futbolístico, agredieron a los futbolistas.

Según informó el medio local UNO Entre Ríos, entre los que fueron agredidos se encuentran el capitán del equipo rojinegro, Alan Sosa y el defensor, Facundo Díaz.

Manchas de sangre sobre la ropa de un jugador de Patronato

El medio local señaló también que la situación generó la intervención de personal de la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, que se hizo presente en el Grella para prevenir la expansión de los desmanes y recabar información sobre lo ocurrido.

Por su parte, las autoridades del club no se pronunciaron y tampoco trascendió la identidad de los agresores.

Antes del violento suceso, sobre el césped del estadio Brigadier General Estanislao López, Colón se impuso con los tantos de Agustín Toledo, Ignacio Lago y Matías Muñoz. Con esta nueva caída, Patronato extendió a once la cantidad de encuentros que lleva sin saber lo que es llevarse los tres puntos.

En el recorrido inmediato del Patrón en la Primera Nacional aparecen cuatro derrotas y siete empates, entre los que figuran los empates con Tristán Suárez (1-1), Agropecuario (1-1), Atlético de Rafaela (0-0), Midland (1-1), Gimnasia y Tiro de Salta (1-1), Quilmes (3-3) y Colegiales (2-2); y las derrotas ante Güemes (0-1), San Martín de Tucumán (0-1), Midland (0-1) y Colón (0-3).

Esta colección de tropiezos lo ubica a Patronato en la penúltima posición del Grupo B, apenas cuatro puntos por arriba de Güemes de Santiago del Estero. En esa lucha por el descenso completan el cuadro Chacarita, con 26 y San Martín de San Juan, con 28.

La última victoria del Patrón fue el 11 de abril frente a Almagro -por 1 a 0-.

En Sarandí la violencia también dijo presente

Lo que en Entre Ríos se vivió afuera de la cancha, en el sur bonaerense ocurrió adentro. En Sarandí, en el medio del partido por la B Metropolitana entre Arsenal y Talleres de Escalada se generó una trifulca entre los jugadores de ambos bandos que terminó con golpes de puño, patadas voladoras y empujones. La violencia escaló a tal nivel que el árbitro Gastón Iglesias dio por finalizado el encuentro antes de los 90.

Piñas en Arsenal y Talleres de Remedios de Escalada

El disputado en Sarandí se trataba de un duelo decisivo, porque Arsenal está en la discusión de la punta. Aun así, Escalada se impuso por 1 a 0 gracias al gol de Pablo Cortizo, tanto que le sirvió al equipo para sumarse a la punta junto a Excursionistas.

En el medio de la batahola entre los jugadores, quienes intentaron poner paños fríos al asunto fueron los técnicos de ambos cuadros, que se metieron al campo de juego en un intento por bajar la espuma. Ahora restará saber el informe arbitral y las posibles nuevas sanciones.