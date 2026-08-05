Julián Alvarez afina su estrategia para que Atlético de Madrid acepte transferirlo a Barcelona

Mientras en las redes sociales se lo vio en Ibiza jugando un partido de pádel con su amigo Enzo Fernández, con quien además compartió habitación en la concentración durante el Mundial, Julián Alvarez afina su estrategia para hacer realidad el sorpresivo anuncio que hizo el 22 de junio, cuando declaró que lo mejor, tanto para él como para Atlético de Madrid, era “una transferencia” y que quería “cumplir un sueño”.

Aunque a la Araña le faltó poner un nombre propio, su referencia apuntaba a Barcelona, que ya estaba al tanto de la ficha que iba a mover el delantero para avanzar en las negociaciones. Pero Atlético no tardó en negarse a cualquier tipo de gestión. Rechazó una primera oferta de 100 millones de euros, descartó que vaya a venderlo por 150 millones y se remitió a la cláusula de rescisión por el cordobés, fijada en 500 millones, que es otra manera de decir que no se irá.

Julián Alvarez anota un gol de tiro libre para el Atlético de Madrid en la victoria 2-0 ante Barcelona en los cuartos de final de la Champions League, en abril de este año Joan Monfort - AP

Alvarez se incorporará al plantel de Diego Simeone el próximo lunes, una vez concluidas las vacaciones tras el Mundial. Durante el descanso cumplió con el plan personalizado de ejercicios que le acercó el club para mantener la condición física. Conserva vivo el deseo de pasar a Barcelona, pero no entrará en conflicto ni se declarará en rebeldía para forzar una salida. Será profesional con sus obligaciones sin abandonar su ambición personal de un traspaso al equipo catalán.

Este miércoles, Deco, director deportivo de Barcelona, estuvo en Madrid, reunido con Fernando Hidalgo, representante de Alvarez. La estrategia es que Atlético de Madrid se abra a la promesa que hace un tiempo le hizo al cordobés, en el sentido de que no pondría obstáculos a una posible transferencia. Así se lo transmitió el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín. Julián está dispuesto a jugar esa carta para ablandar la hasta ahora intransigente postura del Atlético.

Enzo Fernandez ve Julian Alvarez, Ibiza'da padel oynuyor. 🎾pic.twitter.com/6WZBfmTVcJ — EPL Günlükleri (@EPL_Gunlukleri) August 5, 2026

Se entrará en una nueva etapa de negociaciones, ya con Alvarez en un cara a cara cotidiano con el club, sin mandarse mensajes a través de la prensa, como ocurrió hasta ahora. Los acontecimientos podrían acelerarse. Empezarán a tallar otros factores. ¿Hasta qué punto le conviene retener a Atlético a un futbolista que busca otro rumbo? La firme voluntad de Barcelona y Alvarez por unir sus destinos pone a Atlético en situación de fijar las condiciones económicas que considere más favorables. No solo recuperaría los 75 millones de euros que le pagó a Manchester City hace dos años, sino que podría obtener una interesante plusvalía.

El problema de Barcelona es que sus finanzas no le permiten estirarse mucho más allá de los 100 millones. Cuenta más con la capacidad de persuasión de la Araña sobre el Atlético que con recursos para mejorar su propuesta. Tiene la necesidad de contratar a un centrodelantero tras la salida de Robert Lewandowski a la MLS. El entrenador Hansi Flick, que aprobó la llegada de la Araña desde un primer momento, mantuvo su reclamo hace un par de días: “Hay que hacer algo. Debemos esperar, tengo confianza total en Deco”. El club catalán contrató a dos delanteros que ocupan sectores externos, como el inglés Anthony Gordon y el alemán Karim Adeyemi.

Atlético, que desde hace un tiempo incorporó a inversionistas estadounidenses a su paquete accionario, también sopesa el costo político y social que representaría ante sus socios e hinchas desprenderse de Julián, a quien considera esencial para su proyecto deportivo de volver a ganar títulos después de cinco años.

Simeone abraza a Alvarez, a quien considera el mejor jugador de su plantel JAVIER SORIANO - AFP

Simeone, durante el Mundial, fue elogioso con el exjugador de River: “Es un futbolista extraordinario, el mejor jugador que tenemos, sus números hablan por sí solos. Ha generado cosas muy buenas dentro del equipo, de futbolista diferente. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo, yo no puedo decir nada más porque se ha comportado bien como persona. Es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre, para el bien del equipo”.

Las declaraciones de Julián en pleno Mundial no cayeron bien en la afición de Atlético de Madrid. Fueron tomadas como una falta de compromiso y de desagradecimiento con un entorno que le entregó su afecto desde el primer día y que fue comprensivo con los pasajes de bajo rendimiento de la Araña en las dos temporadas que completó. Ese es el actual sentimiento, pero es sabido que en el fútbol las sensaciones pueden variar. Si Alvarez, que tiene contrato hasta 2030, se queda y es decisivo con goles y rendimiento, el malestar desaparecerá.

Lo que fue quedando descartada es la posibilidad de una transferencia a Arsenal o Paris Saint-Germain, si bien tienen más fortaleza económica que Barcelona. Atlético estaba más abierto a una venta a otra liga europea que a un competidor directo en España. Pero el campeón de la Premier League no avanzó tras constatar que la prioridad de Alvarez es Barcelona y que no mostró deseo de regresar al fútbol inglés. La misma conclusión sacó en Francia Luis Enrique, que veía al cordobés como una pieza muy adaptable a su sistema.

Si bien el mercado de pases europeo estará abierto hasta el 1° de septiembre, desde el lunes próximo, con la incorporación de Alvarez a Atlético, el tiempo de descuento empezará a acelerarse. Además del desafío de integrar uno de los dos equipos más grandes de España, la Araña considera que el estilo y el sistema de juego de Barcelona favorecen y potencian más sus condiciones que el libreto que aplica Simeone. Acostumbrado a lidiar en la cancha con los zagueros más duros, ahora Alvarez y su agente deben doblegar resistencia del Atlético en los escritorios.