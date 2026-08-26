Julián Alvarez no se presentó a la práctica y se enrarece más el clima en Atlético de Madrid

“Baja por indisposición”. Esa es la explicación oficial de Atlético de Madrid ante la llamativa ausencia de Julián Alvarez en el entrenamiento de hoy, la primera sesión de ensayos tras la ingrata igualdad (2-2) frente a Villarreal en el estadio Metropolitano, desafío en el que la hinchada local se manifestó ruidosamente en contra del delantero campeón del mundo en Qatar 2022. Más condimentos en medio del conflicto público entre el jugador y el Aleti: el cordobés quiere emigrar cuanto antes de Madrid, pero el club no quiere cederlo a Barcelona.

¿Cuándo cerrará el libro de pases en España? El próximo martes, 1 de septiembre. La situación, viendo lo sucedido en los últimos días, se está enrareciendo cada vez más y no se observa una sana solución, que deje conforme a todas las partes. La ausencia del cordobés en la práctica de hoy es otro toque de atención en un escenario caótico, del que se lleva hablando desde fines de mayo y que se acentuó cuando Julián declaró lo que declaró durante la Copa del Mundo (“Trato de ser una persona honesta, yo hablé con gente del club, con los que debía hablar. Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”).

Julián Alvarez, el último domingo, tras el empate entre Atlético de Madrid y Villarreal: fue repudiado por los hinchas colchoneros PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Lo que la Araña pretende desde hace muchos meses es una transferencia a Barcelona. Ya no quiere pertenecer al proyecto deportivo que lidera Diego Cholo Simeone. Según distintas versiones periodísticas de medios catalanes, Barcelona no incorporará a un centrodelantero porque sí. La gran prioridad del mercado de verano europeo del Barça continúa siendo Julián, pero en caso de no conseguirlo no hará un exorbitante desembolso de dinero por otro atacante.

“Deco [director deportivo de Barcelona] y Hansi Flick [técnico] han acordado no acometer ninguna operación alternativa a la de Julián después de analizar todas las opciones disponibles. Delanteros como Harry Kane o Joao Pedro son inaccesibles y los perfiles jóvenes [Nicolò Tresoldi, Eli Junior Kroupi y compañía] gustan en los despachos barcelonistas, pero no acaban de generar consenso”, publicó el diario Sport.

Hansi Flick, el DT de Barcelona, tiene a Lamine Yamal y quiere sumar a Julián Alvarez, otro fenómeno en el ataque JOSEP LAGO - AFP

Esta mañana, durante la rueda de prensa previa al partido de mañana ante Athletic Club de Bilbao, por la liga española, se le preguntó a Flick si para el club era “Julián o nada”. El DT alemán contestó siendo ambiguo: “Creo que el presidente ayer lo dejó claro. Deco y yo estamos de acuerdo en lo que dijo”.

El Barça quiere al exdelantero de River y Alvarez añora jugar en el nuevo Camp Nou, pero Atlético de Madrid se sigue mostrando inflexible. A Flick le siguieron preguntando por Julián en la rueda de prensa y quiso cerrar el tema: “Lo que puedo decir es eso. Yo no quiero hablar de Julián, quiero hablar de la situación del club. Hemos hecho fichajes muy buenos. El club tiene que pensar en el futuro. Yo, como entrenador, pido lo mejor y más, pero luego puede funcionar o no. Tengo confianza en el equipo y habrá que gestionar cosas, encontrar soluciones para algunos partidos. Pero nuestra calidad es enorme. El club y Deco están haciendo un gran trabajo para los próximos tres y cuatro años”.

Otros tiempos, en agosto de 2024: Álvarez firmando el contrato en el Aleti con Gil Marín, que hoy se muestra inflexible ante una posible venta CLUB ATLÉTICO DE MADRID - CLUB ATLÉTICO DE MADRID

El club catalán, donde Lionel Messi se convirtió en leyenda, desea a otro argentino en su plantel. Por eso insiste y estaría preparando una oferta superior a la de 100 millones de euros que fue enviada al Aleti y por la que no obtuvo respuesta. Sin embargo, no girará ese ofrecimiento hasta que Miguel Angel Gil Marín [autoridad de Atlético de Madrid] flexibilice la postura y se abra una puerta de negociación. Se aproximan, sin dudas, horas decisivas.