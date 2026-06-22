Julián Alvarez tiró la bomba: quiere irse del Atlético de Madrid (¿destino Barcelona?)

El Mundial de selecciones se sacudió en el nivel de clubes con una declaración de Julián Alvarez que sorprendió por el momento y porque el cordobés suele ser muy reservado. Desde hace tiempo se viene especulando sobre su voluntad de irse del Atlético de Madrid, donde completó dos temporadas sin obtener títulos y con una integración al equipo que atravesó por diferentes fases, algunas promisorias y otras de marcada desconexión.

En la zona mixta de atención a la prensa tras el triunfo 2-0 de la Argentina sobre Austria, Alvarez no le escapó a la consulta sobre su futuro: “No sé qué va a pasar. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el distraído. Trato de ser una persona honesta, yo hablé con gente del club, con los que debía hablar. Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”.

Quedó en el aire saber cuál es su sueño, pero se intuye que estaría por el lado de Barcelona, que lo tiene en carpeta como un posible refuerzo tras la salida de Robert Lewandowski. Trascendió que Alvarez ya tuvo un acercamiento positivo con las autoridades del Barça por su contrato y que resta lo más complejo, el acuerdo entre los clubes por el valor de la transferencia. La cláusula de rescisión es estratosférica: 500 millones de euros. De acuerdo con el medio catalán Mundo Deportivo, Barcelona ya le presentó una oferta por 100 millones que no fue respondida por el Atlético.

"LO MEJOR PARA TODOS ES UNA TRANSFERENCIA Y QUIERO CUMPLIR MI SUEÑO"



JULIÁN ÁLVAREZ, TAJANTE sobre su futuro



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Hasta ahora, el bicampeón de la Liga de España solo contrató al inglés Anthony Gordon, por 80 millones de euros. El ex-Newcastle es más una alternativa a Marcus Rashford, que volvería a Manchester United si Barcelona no hace uso del préstamo, como todo lo indica. Gordon es un atacante que se mueve más por las bandas.

En principio, el delantero surgido en River descartaría el interés mostrado por Paris Saint Germain (es muy del gusto de Luis Enrique) y no lo convence un regreso a la Premier League, con Arsenal dispuesto a abrirle las puertas.

El panorama sobre la actualidad de Alvarez en Atlético de Madrid se enturbió cuando en el medio se metió Real Madrid. Un día después de ser reelecto como presidente, Florentino Pérez hizo una oferta por 150 millones de euros por la Araña que fue rechazada de inmediato por el Atlético. Enseguida se sospechó que el interés de Real Madrid fuera genuino y que su propuesta solo fue para instalar un monto que dificulte las negociaciones del Atlético con Barcelona. El club colchonero hasta ahora se mostró cerrado a mantener conversaciones sobre su venta; lo considera una pieza vital para el proyecto deportivo.

Julián Alvarez ejecuta un tiro libre contra Barcelona, donde estaría su próximo destino Joan Monfort - AP

En dos temporadas en el Atlético, Alvarez disputó 7516 minutos, distribuidos en 106 partidos, con 49 goles y 17 asistencias. En el último tramo del curso, en la semifinal de ida frente a Arsenal, sufrió un esguince en un tobillo que le impidió llegar en plenitud al Mundial. No participó en los últimos dos amistosos, frente a Honduras e Islandia, y comenzó el Mundial en el banco de suplentes. Tanto frente a Argelia como contra Austria reemplazó a Lautaro Martínez; jugó 35 minutos ante los africanos y 25 frente a los europeos.

“Me siento bien, sumando minutos para ayudar al equipo. Hay que seguir por este camino. Todas las selecciones están muy bien preparadas y te juegan de igual a igual. Son rivales duros que te obligan a trabajar. Por momentos toca jugar, en otros defender y a veces hay que saber sufrir. Nos adaptamos a lo que toque. ¿Messi? No hay mucho más para decir. Nosotros tratamos ayudar y acompañar, y sobre todo disfrutar del día a día de este monstruo", expresó Alvarez.

Medios catalanes comentan que las palabras de la Araña representan el “paso tan esperado por Barcelona”, ya que marcan un punto de inflexión y obligarán al Atlético a abrirse a negociaciones. Después de la obtención de la Copa América 2024, Alvarez dijo que no estaba conforme con los minutos que tenía en Manchester City y Pep Guardiola le dio vía libre para la transferencia al Atlético. Ahora, en pleno Mundial, Julián blanqueó su deseo de cambiar de aire. Habló de “cumplir un sueño” que ya no está en Madrid.