Julián Alvarez volvió a Atlético de Madrid para hacerse estudios médicos y se define su futuro

¿Qué ocurrirá con el futuro de Julián Alvarez? ¿Podrá cumplir su deseo y emigrar desde Atlético de Madrid a Barcelona? ¿O deberá resignar el anhelo que expresó durante el Mundial y permanecer en el Aleti, donde tiene contrato? Por lo pronto, tras sus vacaciones en Ibiza, el delantero cordobés ya está ocupado cumpliendo con las obligaciones de su club de la capital española: se sometió a las pruebas médicas por las que ya pasó el resto de sus compañeros antes de entrenar.

El delantero campeón en Qatar 2022 se sometió a las tradicionales pruebas de esfuerzo, junto con sus compañeros Marcos Llorente y Álex Baena, que también se reintegraron al Aleti este lunes después de haber ganado el trofeo en la última Copa del Mundo, en los Estados Unidos, en la final ante la Argentina.

Jualián Alvarez volvió a Madrid tras sus vacaciones y se sometió a estudios médicos

Alvarez tenía la intención de encontrarse con el DT Diego Simeone y explicarle su decisión manifestada -sorpresivamente- durante el último Mundial, pero el Cholo se tomó dos días de descanso con su familia tras la mini gira que realizó Atlético de Madrid por Seúl y el equipo no regresará a los entrenamientos hasta el miércoles al mediodía. Recién ese día se concretaría el encuentro entre Alvarez y Simeone en la ciudad deportiva de Majadahonda.

Hace unos días, en una rueda de prensa previa a un amistoso contra Manchester City en Seúl, Simeone se refirió, en forma cortante y contundente, a la situación de la Araña: “Creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión [no traspasar al jugador] que Miguel Ángel [Gil Marín, consejero delegado del club] ha explicado muy bien”. Y añadió: “Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián (...) Desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años que fue un montón”.

Julián Alvarez y una eufórica celebración con el DT Diego Simeone, en Atlético de Madrid Jose Breton - AP

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, el mes pasado admitió haber hecho una oferta por Julián, que, según los medios españoles, podría ascender a 100 millones de euros (115 millones de dólares). El propio delantero había afirmado el 22 de junio, tras un partido de la selección contra Austria en el Mundial, que había hablado con personas del Atlético y que creía que “lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”.

Ante el interés azulgrana, el consejero delegado del Atlético, Gil Marín, había advertido que “no queremos transferirlo no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150, ni de 200”. El Aleti ya había rechazado una oferta de 150 millones de euros (172,5 millones de dólares) del Real Madrid.

Joan Laporta, mandamás de Barcelona, pretende a Julián Alvarez Joan Monfort - AP

¿Cuti para “alegrar” a Julián?

Según el diario Marca, Atlético de Madrid sigue dando pasos firmes para que su gran prioridad en el mercado sea realidad: la contratación del zaguero argentino Cristian Cuti Romero. “Su poderío y jerarquía lo convertiría en un titular indiscutible que elevaría inmediatamente el nivel de la defensa y provocaría un efecto rebote que aumentaría la competencia en otras partes del campo. Pero, por si no fuera ya motivo de sobra para justificar su fichaje, aterrizaría como un ‘inesperado’ pacificador en el caso Julián Alvarez. Más allá de compartir selección con la que se proclamaron campeones del mundo, el Cuti y la Araña mantienen una estrecha relación”, publicó el medio de Madrid.

Julián festejando su gol en la selección ante Suiza en el Mundial, seguido por el Flaco López y Cuti Romero, que podría ser su compañero en el Aleti ODD ANDERSEN - AFP

Además, el mismo medio sentenció: “El Cuti supondría ese tipo de jugador que la Araña siempre ha reclamado para que el proyecto del Atlético no tenga nada que envidiar al de los grande (...) También le serviría como refugio y apoyo en unos primeros meses en los que la relación con la grada y el ambiente que rodee a cada partido se antoja de una gran hostilidad”.