Julio Falcioni explotó tras la derrota ante River: “Parece que la banda empezó a funcionar de nuevo”

Julio César Falcioni dejó en segundo plano la derrota de Atlético Tucumán ante River por 2-1 en el torneo Clausura y convirtió la conferencia de prensa en un fuerte descargo contra el arbitraje, a cargo de Andrés Gariano, y el VAR, en manos de Silvio Trucco. El entrenador aceptó la expulsión a Nicola Franco en el primer tiempo, pero consideró que también Mauro Arambarri debió recibir la tarjeta roja por una plancha contra Alexis Canelo. A partir de esa jugada, apuntó contra decisiones que favorecieron siempre “al mismo lado” y lanzó una frase fuerte: “Parece que la banda empezó a funcionar de nuevo. La banda de River”.

Así comenzó Falcioni, consultado sobre el cercano compromiso con Independiente Rivadavia por Copa Argentina: “Lo que viene vendrá el miércoles. Tendremos que recuperarnos para eso. Pero quiero hablar de lo que pasó acá. Ya nos pasó hace 15 días con [Andrés] Merlos, hoy vuelve a pasarnos. Con el que está arriba, en la cabina, y abajo, en la cancha”. De todos modos, no dejó de reconocer los méritos del adversario. “Jugamos contra un gran equipo, River. En el segundo tiempo emparejamos el partido”.

La primera acción que analizó fue la tarjeta roja directa que recibió Nicola a los 12 minutos por una dura plancha a Lucas Martínez Quarta. “En el primer tiempo la expulsión es correcta”, admitió. Sin embargo, contrapuso esa decisión con la tarjeta amarilla que Gariano le mostró a Arambarri en el segundo, después de otra fuerte entrada, esta vez en perjuicio de Canelo.

TREMENDA PATADA DE NICOLA Y ROJA PARA ATLÉTICO TUCUMÁN



El 10 del Decano y un fuerte cruce ante Martínez Quarta.



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“Así como creo que era expulsión del jugador de River en la falta contra Canelo. Me extraña que a algunas cosas las miren y a otras no las miren. A unas cosas las valoran y a otras no. Parece que la banda empezó a funcionar de nuevo, la banda de River, y hay cosas en que para un color toman algunas decisiones y para otras no”, disparó.

La jugada de Arambarri desembocó en la expulsión al propio Falcioni. El entrenador ingresó al campo tras la infracción y Gariano le mostró la tarjeta roja. El director técnico explicó más tarde su reacción: “Yo entré a decirle a ver cómo estaba Canelo y ahí me echó. Por ahí me echó bien, pero todo lo demás, muy mal”.

Luego volvió sobre las dos acciones y endureció aun más su discurso. “La expulsión a Nicola fue correcta. Levantó la pierna cuando no tenía que levantarla. Me pareció demasiado rápida la decisión; muy convencido. No sucedía con las faltas que nos hacían a nosotros”, sostuvo. Y agregó: “Cuando nos c..., me doy cuenta enseguida”.

"ERA EXPULSIÓN DEL JUGADOR DE RIVER" 🗣️



En conferencia de prensa, Julio Falcioni expresó su enojo por la decisión de los árbitros de no mostrarle roja a Mauro Arambarri.



"Unas cosas las valoran y otra no. Para un color es una cosa y para el otro, otra", declaró con claro… pic.twitter.com/fQaqvRuKC9 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026

Falcioni vinculó su malestar con situaciones anteriores y dejó otra acusación contundente. “Parece que molestamos, que sumamos y molestamos. Avisen”, expresó. Más adelante insistió: “Cuando parece que la cosa está más tranquila, vuelven a funcionar en contra de los que no les convienen”. Consultado específicamente sobre qué había querido decir con su referencia a “las bandas”, respondió: “Las que funcionaron el campeonato pasado, dejaron de funcionar cuando se vieron apremiadas y ahora, un poquito más liberadas, volvieron a funcionar”.

Ante una pregunta sobre qué se podía hacer frente a la situación que describía, el entrenador replicó. “No sé, yo soy simplemente un técnico. Y si esto me cuesta la cabeza, me voy para mi casa; puedo vivir tranquilo sin necesidad de trabajar. Trabajo porque me gusta, pero no me gusta que me c.. Hay cosas claras que suceden en el campo de juego que no me gustan”. Falcioni aclaró, de todos modos, el alcance que pretendía dar a sus palabras: “No estoy haciendo ninguna denuncia. Estoy diciendo que se equivocaron mucho, siempre para el mismo lado”.

La victoria de River sobre Atlético Tucumán

Más allá de las críticas, el director técnico destacó la respuesta de sus futbolistas. Atlético quedó con diez a los 12 minutos, recibió el gol de Tobías Andrada a los 21 y consiguió igualar a los 37 de la segunda mitad con un cabezazo de Domingo Ferreira. Thiago Almada, a los 45, terminó dándole el 2 a 1 a River. “Lo positivo: me llevo el esfuerzo del grupo, que nunca se dio por vencido. Jugar ante River, con los jugadores que tiene... Hay que felicitar al grupo. Emparejó mucho el partido con un hombre menos”, valoró.

Cuando le preguntaron qué había faltado para rescatar un punto, fue concreto: “Aguantar dos minutos más”. Y después analizó el juego: “River manejó bien la pelota, pero no tuvo opción de penetrarnos. Nuestros ataques no eran permanentes, pero eran más profundos. Yo no acostumbro hacer cambios en el vestuario, pero creo que los necesitábamos”. Y tuvo un final a sus dirigidos: “Los felicité por el esfuerzo que hicieron”.

Del otro lado, Leonardo Ponzio valoró la exigencia física que afrontó River bajo la lluvia. “La intensidad que uno quiere desde fuera implica que estén siempre cerca de la pelota, y el esfuerzo que hicieron en una cancha que estaba buena pero pesada es difícil de sostener. Lo que tenemos que lograr es, en los momentos en que no se puede, tener un bloque bajo. Hoy nos llegaron poco, la verdad”, señaló.

El entrenador millonario llevó tranquilidad por los dos futbolistas que dejaron con molestias la cancha: “Andrada salió por una paralítica y Tomi [Galván] por dolor en un tobillo. Nada para preocuparse”. Con la ventana FIFA por delante, consideró necesario administrar tanto el físico como la presión: “Hay que tener un poco de frescura. Liberar la cabeza varios. No me vuelvo loco. Creo que el ser humano a veces, de tanta presión, tiene que liberarse y estar con la gente que lo quiere”, manifestó.

"NADA PARA PREOCUPARSE" ⚪🔴



Consultado sobre los dos volantes que salieron reemplazados, Leonardo Ponzio llevó tranquilidad de cara a lo que viene en River.



🗣️"No tienen nada para preocuparse", declaró el DT Millonario, mientras que también analizó el triunfo sobre Atlético… pic.twitter.com/lIFHS5DgtS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 12, 2026

Después del gol de cabeza de Ferreira, Ponzio reconoció además que el balón detenido es uno de los aspectos que River necesita corregir. “Vamos a mejorar la pelota parada con trabajo”, anticipó. Y así cerró su análisis de una victoria que tuvo un valor particular: River volvió a ganar en la cancha de Atlético al cabo de siete años. En el último triunfo anterior allí, de marzo de 2019, el actual entrenador había ingresado como futbolista desde el banco.