Un día, la fatiga mental le ganó al amor incondicional que Jürgen Klopp profesa por Liverpool y el entrenador de 56 años anticipó su despedida del club inglés al que llegó en octubre de 2015. Desde entonces, lo devolvió al primer plano mundial con la conquista de la Champions League 2019 y la Premier League 2020, la primera liga en 30 años para el club, entre otros títulos. Por eso, su anuncio de que dejará al equipo al final de la temporada fue un shock en el mundo del fútbol y la noticia generó reacciones y confesiones en colegas que están digiriendo por estas horas el suceso.

Después de que Manchester City derrotara agónicamente por 1-0 al Tottenham en la Copa de Inglaterra, Pep Guardiola se sentó frente a los periodistas en la conferencia de prensa y el foco rápidamente se apartó de su logro. La pregunta por la decisión de Klopp tomó protagonismo. “¡Voy a dormir mejor! Los días antes de jugar contra Liverpool eran casi una pesadilla”, enfatizó, con una humorada, fiel a su estilo.

Pep Guardiola se lamentó por la salida de Klopp y confesó que fue su "mejor rival" OLI SCARFF - AFP

Enseguida, el catalán abrió su corazón: “Por supuesto, lo echaré de menos. Me ha sorprendido la noticia, como a todos, fue un shock. Así lo sentí cuando lo escuché, que una parte de Manchester City perderá algo. No podemos definir nuestro tiempo aquí juntos sin él, no podemos definir nuestro ciclo sin el Liverpool, es imposible”.

Sus duelos han sido memorables, marcaron una época. “Personalmente, ha sido el mejor rival que he tenido en mi vida y le deseo lo mejor. En Dortmund, cuando yo estaba dirigiendo al Bayern Munich, y aquí en Inglaterra. Es más, creo que la Premier League lo va a extrañar. Su carisma, su personalidad, la forma en la que juegan sus equipos... Siempre ha sido un placer ver lo positivo que es su enfoque, jugar al fútbol, respetar a los hinchas que van a ver a su equipo intentar ganar el partido”, describió Pep.

Klopp y Guardiola, una rivalidad deportiva sana, con un gran afecto de por medio Reuters

“Tal vez no lo admita, pero lo conozco bien y él va a volver. Tal vez sea dentro de 10 años, no lo sé, porque dijo que necesita recargar sus energías, pero creo que el fútbol necesita de personalidades y entrenadores como él”, continuó Guardiola. Y dejó una invitación abierta: “Ojalá que a partir de la próxima temporada podamos tener tiempo para cenar o tomarnos una copa juntos, que lo merecemos”.

Antes de la salida de Klopp en mayo próximo, los dos DT tendrán la ocasión de verse las caras adentro del campo de juego al menos una vez más, el 9 de marzo en Anfield, cuando se enfrenten por una Premier League que ya estará en etapa de definiciones. Luego de ese duelo quedarán nueve jornadas para definir al campeón. Hoy, los Reds son líderes con cinco puntos de ventaja. ¿Chocarán, además, por otra copa inglesa?

Klopp conquistó en su ciclo también una FA Cup, una Copa de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Actualmente, su Liverpool está clasificado a los octavos de final de la Europa League. La vara sigue alta. Y Diego Simeone, que está al frente del Atlético de Madrid desde hace 12 años, también reflexionó sobre la decisión. “Es difícil explicar lo que siente el otro, él explicó muy bien su sentimiento, es entendible y respetable. Es un grandísimo entrenador, que ha hecho un gran trabajo en el Liverpool y volvió a rearmar al equipo esta temporada. Está compitiendo muy bien en todos los torneos, y todo eso le genera todavía más esto que le está provocando”, expresó el Cholo.

Diego Simeone y Jürgen Klopp, en un saludo al final de un partido de Champions League. PAUL ELLIS - AFP

Simeone aprovechó para hacer alusión a una emblemática frase de Luis Aragonés, una de las mayores leyendas del conjunto colchonero. “No es fácil ganar, ganar y volver a ganar, como dice nuestro Luis, pero desgasta y estresa, te genera vértigo a veces. Decidió que era el momento de dejarlo, lo dijo con tiempo, y ojalá que le vaya bien en lo que decida, porque es un hombre de fútbol que en estos últimos años ha demostrado lo grandísimo entrenador que es”, contextualizó.

Hace tres años se marcó entre ellos un duelo de estilos. El argentino dijo entonces: “Da placer ver al Liverpool, te gusta verlo jugar porque presiona alto, tiene movilidad, es contundente, ejercen un duelo de uno contra uno sin miedo a dejar espacios por detrás” y evitó confrontar cuando Klopp señaló que “Simeone está haciendo todo bien. Tiene mucho éxito en España. No me gusta mucho, pero es cosa mía. Me gusta un estilo de juego diferente”. Tras algún partido de Champions, no se saludaron porque Simeone se fue enseguida al vestuario. El alemán se lo reprochó. Anécdotas que hoy reflotan.

El abrazo de Klopp y Pochettino, ajenos a los festejos de la gente de Liverpool Reuters

Otro argentino, Mauricio Pochettino, actual DT de Chelsea, admitió sentirse “muy triste” por la decisión de Klopp de irse de Liverpool y apeló a la intimidad de un recuerdo, cuando el germano lo apoyó tras ser despedido del Tottenham en 2019. “Me quedé en shock cuando vi la noticia de su salida al final de esta temporada. Ya se lo extraña”, dijo el santafesino, que fue campeón de la liga francesa dirigiendo a Lionel Messi y Ángel Di María en el PSG antes de su llegado al equipo de la Premier League.

Más allá de su admiración como entrenador, le agradece por el gesto que tuvo en noviembre de 2019, cuando lo echaron de Tottenham luego de haber llegado a la final de la Champions League. “Recuerdo que el primer mensaje que recibí fue el de Klopp”, reveló. “No le he dicho nada desde que me enteré de la noticia, pero lo haré el miércoles próximo cuando juguemos con Chelsea ante Liverpool, mostrándole mi respeto”, dijo Pochettino. Será un duelo por la fecha 22 del torneo inglés.

Mauricio Pochettino sólo tiene palabras de elogios hacia Jürgen Klopp.

Sobre lo realizado por el alemán en Liverpool, el DT de The Blues subrayó: “Creo que el trabajo que hizo y está haciendo en Liverpool es increíble. Pero merece descansar, es una triste noticia para el fútbol. Es un gran hombre y un gran entrenador. El fútbol inglés seguramente lo extrañará a él y a este Liverpool”.

En medio del cimbronazo que causó el anuncio, Liverpool encara el proceso de conseguir el reemplazo y entre los nombres que comienzan a surgir asomó el del español Xabi Alonso, que rápido se encargó de salir al cruce de los rumores. “Las especulaciones son normales. En este momento soy realmente feliz aquí... no estoy pensando en mayo, estoy pensando en el próximo partido”, dijo el DT de Bayer Leverkusen, puntero de la Bundesliga.

Xabi Alonso, DT de Bayer Leverkusen y uno de los señalados como posible sucesor en Liverpool David Inderlied - DPA

“Tengo un gran respeto y admiración por lo que hizo Jürgen los últimos nueve años en Liverpool y por cómo lo hizo. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé y de momento no me preocupa”, finalizó. El impacto que sufre la Premier ya repercute en la liga alemana y Xabi no desea que eso altere sus días más allá de lo que representa en lo personal la última gran noticia del planeta fútbol.

