Juventus fue multado porque parte de su hinchada dio la espalda al minuto de silencio por la muerte de Sandro Mazzola

Juventus fue multado con 10.000 euros (11.500 dólares) debido a que parte de sus hinchas le dieron la espalda al minuto de silencio en honor de Sandro Mazzola, leyenda de la selección de Italia y el Inter de Milán, fallecido el último sábado a los 83 años. El hecho ocurrió el domingo en a previa del encuentro que la Vecchia Signora jugó frente a Udinese, en Turín.

El club estuvo a punto de recibir la clausura para el próximo partido de la “Curva sud”, el sector del estadio donde se produjo la situación, pero el juez deportivo de la liga italiana señaló que “la sanción se atenuó a la luz de la postura formal y oportuna del club respecto de dicho comportamiento deplorable, así como del hecho de que el resto del público presente en el estadio se desmarcó de ello”.

El momento del homenaje a Sandro Mazzola (con la imagen en la pantalla), con los equipos formados para el minuto de silencio MARCO BERTORELLO - AFP

El escrito en el que se observa la sanción, dice: “Multa de 10.000,00 euros a Juventus por no respetar, por parte de un pequeño porcentaje de aficionados reunidos en la tribuna sur, primera grada, el minuto de silencio ordenado por la FIGC; esta sanción se ha atenuado dada la declaración oficial oportuna del club sobre el comportamiento deplorable antes mencionado, así como la desvinculación del resto de los aficionados presentes en el estadio”.

Inmediatamente después del partido, Juventus emitió un comunicado expresándose en contra de la actitud de sus fanáticos. En su página web publicó una notificación titulada “Respeto y deportividad”. La misma expresa: “Ninguna rivalidad puede justificar la falta de respeto durante un minuto de silencio. Honrar la memoria y unirnos en el recuerdo durante los momentos de conmemoración representa una responsabilidad compartida que trasciende las afiliaciones y los colores”.

Sandro Mazzola falleció a los 83 años @Azzurri

Por otra parte, Giovanni Malagò, presidente de la FIGC (Federación Italiana de Fútbol), también se refirió al tema: “Debemos identificar quirúrgica y científicamente a todas las personas que avergonzaron al 99% de los presentes en el estadio. Es algo que me entristece; no hay respeto ni siquiera por la muerte de un gran jugador, una persona”, manifestó en primer lugar. “Es una historia que nos ha entristecido y amargado. Como presidente, como aficionado apasionado y entregado, espero que los individuos sean castigados porque la Juventus es absolutamente la víctima”, culminó.

Vale destacar que Juventus es un acérrimo rival de Inter, club en el que el exfutbolista fallecido a los 83 años es considerado un emblema. En el Rubronegro marcó 158 goles en 565 partidos, lo que ayudó al equipo a ganar cuatro títulos de la Serie ​A y ⁠dos ⁠Copas de Europa. Formó parte de la selección italiana que ganó la Eurocopa de 1968 y llegó ​a la final del Mundial de México dos años después, ante Brasil.

El homenaje a Mazzola se realizó en todos los partidos de la Serie A durante el último fin de semana. Incluso fue homenajeado por la primera ministra Giorgia Meloni, que manifestó que Italia había perdido a una de las figuras más queridas de su fútbol. “Aportó alegría ​y pasión a generaciones de italianos, dejando una huella imborrable en nuestra nación”, publicó la mandataria en las redes sociales.