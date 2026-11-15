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Kazajistán vs. Eslovaquia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Kazajistán y Eslovaquia en la sexta jornada de la Liga de Naciones, etapa de grupos C3; todo lo que hay que saber antes del partido

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Kazajistán vs. Eslovaquia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online
Kazajistán vs. Eslovaquia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Kazajistán y Eslovaquia correspondiente al grupo C3 de la Liga de Naciones se disputará el lunes 16 de noviembre a las 12.00 h en el Astana Arena, ubicado en la ciudad de Astana.

El momento de los equipos

Kazajistán llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse tras haber sufrido una derrota por 2-1 ante Moldavia en su presentación anterior. Por su parte, Eslovaquia buscará reencontrarse con la victoria luego de igualar 2-2 frente a las Islas Feroe en la fecha previa.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan con rendimientos irregulares en la presente fase. El conjunto local intentará hacer valer su localía en el Astana Arena para cerrar su participación en el grupo C3 de manera positiva, mientras que el elenco visitante aspira a consolidar su juego tras el reciente empate obtenido fuera de casa.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es vital para las aspiraciones de ambos equipos en la sexta jornada del certamen. Tanto Kazajistán como Eslovaquia buscarán sumar los tres puntos para mejorar su posición final en el grupo C3 y cerrar la temporada internacional con un balance positivo.

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