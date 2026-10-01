Kazajistán vs. Moldavia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Kazajistán y Moldavia, correspondiente al grupo C3 de la Liga de Naciones 2026, se disputará este viernes 2 de octubre a las 11.00 h en el Astana Arena, ubicado en la ciudad de Astana.

El momento de los equipos

Kazajistán llega al compromiso buscando recuperarse tras haber caído 2-1 ante Eslovaquia en su última presentación. Por su parte, el seleccionado de Moldavia arriba a este duelo tras igualar 1-1 frente a Islas Feroe, manteniendo una racha de paridad en su rendimiento reciente.

Números que anticipan el duelo

El enfrentamiento en el Astana Arena representa una oportunidad para que ambos conjuntos ajusten sus registros en la zona de grupos. Mientras que el local buscará hacerse fuerte en casa para sumar sus primeros puntos importantes, la visita intentará capitalizar la solidez defensiva demostrada en su último encuentro para sumar fuera de su territorio.

Lo que está en juego

Este cruce de la jornada 3 resulta determinante para la configuración de la tabla de posiciones del grupo C3. Un resultado positivo para cualquiera de los dos equipos les permitiría escalar posiciones y ganar confianza de cara a las próximas fechas de la competencia internacional.