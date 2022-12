Kevin De Bruyne pasó de la incógnita por los jugadores que llegan de Sudamérica a reconocer el talento de Julián Álvarez

escuchar

Kevin De Bruyne es el futbolista del actual plantel con más temporadas en Manchester City. Llegó a mediados de 2015, procedente de Wolfsburgo. Se incorporó un año antes que Pep Guardiola, cuando todavía estaba el chileno Manuel Pellegrini en la dirección técnica. Con 31 años, el belga transita por su octavo curso en club citizen. Como uno de los preferidos del entrenador catalán, De Bruyne es una referencia futbolística. Además de ser testigo directo de las altas y bajas de compañeros. Una voz autorizada en la evaluación.

Desde hace menos de un semestre, algunas de las combinaciones ofensivas de De Bruyne tienen en Julián Álvarez a un potencial socio. Manchester City recibirá este miércoles a Leeds United por la 17a. fecha de la Premier League. El delantero argentino, de vacaciones en Córdoba tras la conquista en Qatar, llegará en las próximas horas a Inglaterra y probablemente siga el encuentro de sus compañeros antes de incorporarse a los entrenamientos.

Álvarez y su clásico festejo con la camiseta de Manchester City Dave Thompson - AP

Mientras el City le prepara alguna recepción especial al cordobés por la obtención del título mundial, De Bruyne, en declaraciones al sitio oficial del club, ya le dedicó unas palabras de bienvenida: ”Puede llamarse a sí mismo campeón del mundo, ¡así que se sentirá genial!”.

El belga destacó la rápida adaptación de la Araña a un contexto muy diferente del que provenía: “No se sabe lo que pasará cuando vienen jugadores de Sudamérica, pero desde un principio Julián parecía un futbolista adulto. Me alegro por él, es un chico muy simpático, aunque algo tímido”. Sin conocerlo tanto, ratificó los antecedentes que le habían llegado de Álvarez: “Se hablaba de que era uno de los talentos surgidos en la Argentina, y no tardó en demostrarlo con nosotros”.

Mejor gol - Julián Álvarez 2

Álvarez se incorporó al City junto con Erling Haaland, erigido rápidamente en un goleador implacable. El noruego lleva 18 goles en 13 partidos por la Premier League, más cinco en cuatro cotejos por la Champions League. La titularidad de Haaland en el centro del ataque está fuera de toda discusión. Con Phil Foden y Riyad Mahrez en posiciones de ataque más abiertas, muchas veces no sobra lugar para Álvarez. “Creo que se ha adaptado muy bien. Quizá tengo la sensación de que podría haber jugado un poco más, pero a medida que avanza la temporada, más y más juega. De hecho, ha marcado bastantes goles”, agregó De Bruyne, que señaló otro aspecto de la integración: “Su inglés no es tan malo y venir de Argentina a Inglaterra es un mundo completamente distinto, así que creo que se acomodó muy bien, está contento aquí. Me alegro por él”.

Álvarez define ante Australia; en el Mundial se valorizó como delantero Petr David Josek - AP

En 12 presencias por la Premier League, Álvarez solo fue titular en tres oportunidades. Suma tres tantos. Un mérito del ex River es que sin tanta continuidad tiene goles por todas las competencias oficiales en las que dispuso de minutos: Premier League, Champions League, Supercopa de Inglaterra (Community Shield) y Copa de la Liga (Carabao Cup).

De Guardiola recibe periódicos reconocimientos. El director técnico está encantado con su compromiso y capacidad de aprendizaje. “Julián es un jugador increíble. Se adaptó y lucha desde el primer día. Hay que tener en cuenta que compite por el puesto con el mejor delantero del mundo, que es el noruego Haaland”. Con respecto a la actuación del cordobés en el Mundial, el entrenador expresó: “Estamos muy contentos porque jugó mucho y su aporte al equipo fue increíble. Tenemos un campeón mundial en nuestro equipo. Es un orgullo”.

De antes del Mundial quedó una anécdota que dejó a Guardiola como un visionario. Según la prensa inglesa, en el plantel del City se realizó una encuesta informal sobre quién iba a ser el campeón en Qatar. Hubo mayoría de votos para Francia y Portugal, hasta que intercedió Guardiola con su profecía: “El campeón va a ser él”, mientras lo señalaba a Álvarez.

Para Zamorano, es el más completo

Entre los elogios que recibe Álvarez, el del ex goleador chileno Iván Zamorano tuvo un significado especial por las comparaciones que estableció: “Cuando se piensa en un jugador para todo el frente del ataque, Julián Álvarez es el más completo. Haaland no va bien por las bandas; Mbappé ya hemos visto que como número 9 no genera mucha participación, mientras que Julián hace de todo. Es el futuro del fútbol argentino”.

