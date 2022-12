Cuándo juega Leeds United vs. Manchester City, por la Premier League: día, horario y TV

escuchar

Leeds United y Manchester City concluyen este miércoles el Boxing Day de la Premier League de Inglaterra que en la temporada 2022/23 corresponde a la fecha 17, la primera tras el receso por el Mundial Qatar 2022 en el que se consagró campeón la selección argentina. El encuentro, para el que Pep Guardiola no cuenta con Julián Álvarez porque está descansando tras ser campeón del mundo con la Argentina, se juega desde las 17 (hora argentina) en Elland Road y lo transmite en vivo ESPN 2, por lo que también se puede ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En los pronósticos de las apuestas el favorito a quedarse con los tres puntos es el elenco visitante con una cuota máxima de 1.36. Su derrota, es decir un triunfo del local, cotiza hasta 10.50 mientras que por el empate se abona hasta 6.40.

Leeds United vs. Manchester City

Día : Miércoles.

: Miércoles. Hora : 17 (hora argentina).

: 17 (hora argentina). TV : ESPN 2.

: ESPN 2. Streaming: Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

El exequipo dirigido por Marcelo Bielsa marcha 15° en el campeonato con 15 puntos producto de cuatro victorias, tres empates y siete caídas en 14 presentaciones. Si bien no está lejos de los conjuntos que actualmente están descendiendo -Wolverhampton y Nottingham Forest tienen 13 unidades-, tiene menos partidos disputados. Previo al parate por la Copa del Mundo, venció a Liverpool y Bournemouth y escapó del abismo. Frente a Tottenham estuvo arriba en el marcador hasta el minuto 76, pero terminó cediendo 4 a 3.

Los Cityzens marchan terceros en el certamen con 32 puntos gracias a una decena de triunfos, dos pardas e igual cantidad de derrotas y necesitan la victoria para evitar que Arsenal, que este martes superó a Wolverhampton 2 a 0, no se escape en la cima. Guardiola no tiene a disposición a Álvarez, pero sí a Erling Haaland, Kevin De Bruyne y el resto de las estrellas. La mayoría de ellas ya jugaron días atrás en la victoria en la Carabao Cup sobre Liverpool 3 a 2 para acceder a los cuartos de final.

Pep Guardiola no contará en Manchester City con Julián Álvarez hasta enero

En su último juego previo al parate por la cita ecuménica de Medio Oriente, Manchester City perdió 2 a 1 con Brentford en el Etihad Stadium. En ese contexto, buscará recuperarse de dicha caída y evitar cosechar otra derrota. Desde diciembre de 2018 que el equipo no cede en dos juegos consecutivos en la liga inglesa. Un dato lo envalentona para soñar con superar a los Gunners a falta de más del 50% del fixture: en tres ocasiones -2014, 2019 y 2021- llegó a Navidad sin ser líder de la Premier League, y fue campeón.

Para Riyad Mahrez, Arsenal no es el único rival en la pelea por la corona británica: “Tenemos que comenzar a todo ritmo. No estamos en cabeza de la table, que es el lugar en el que queremos estar. Nos lo vamos a tomar partido a partido, pero nuestro objetivo es otro título. Hay muchos equipos fuertes en Inglaterra. Podemos ganar el título, pero no solo nos tenemos que centrar en el Arsenal, a pesar de que lo han hecho muy bien hasta el momento. Si queremos ganar la liga tenemos que estar listos en el momento en que la competición vuelva a ponerse en marcha”.

Las últimas dos veces que ambos equipos se enfrentaron fue la temporada pasada con goleadas para el City: 7 a 0 como local en diciembre de 2021 y 4 a 0 como visitante en abril de 2022. En la Premier League 2020/21, fue empate 1 a 1 en la primera rueda y victoria del Leeds en la siguiente 2 a 1. Se trata de los cuatro antecedentes más próximos porque previo a esos duelos se cruzaron en 2013 en la FA Cup con triunfo de Manchester City 4 a 0.

¿Qué es el Boxing Day?

El ‘Boxing Day’ es un día festivo de Gran Bretaña, que se festeja el día posterior a cada Navidad, es decir, el 26 de diciembre. Durante este día se promueve la realización de donaciones y regalos a las personas con menos recursos económicos, por eso su nombre, que traducido al español significa “Día de las Cajas”. En esta fecha, la Premier League, considerada por muchos como la mejor liga de fútbol del mundo, tiene un calendario repleto de partidos.

Se cree que el origen de este día festivo se remonta al siglo XIX, cuando se decidió que, en el caso de que la Navidad cayera un domingo, los trabajadores tendrían un día extra para descansar, festejar y disfrutar de su tiempo libre. Esto se convirtió en una tradición y pasó a formar parte del calendario festivo británico. El primer partido que se jugó en esa fecha fue Sheffield contra Hallam, los clubes más viejos del mundo, en 1860, aunque la tradición comenzó a construirse a partir del encuentro entre Preston North End y West Bromwich Albion en la temporada 1888-89.

