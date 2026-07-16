Kevin Mac Allister celebró ruidosamente con sus compañeros en Bélgica el triunfo de Argentina ante Inglaterra

El triunfo argentino se festejó en todo el mundo y quien lo demostró fue Kevin Mac Allister. El hermano de Alexis, que juega en Union Saint-Gilloise de Bélgica, vio la semifinal entre la Argentina e Inglaterra en una concentración con sus compañeros del plantel. En un video que se viralizó, se lo observó celebrando los goles y también el triunfo.

El defensor surgido de Argentinos Juniors, que estuvo en la lista previa de 55 jugadores para el Mundial 2026, vivió el partido con sus compañeros de equipo a través de un proyector en una pantalla gigante.

El video comienza con la celebración del empate del equipo de Lionel Scaloni, que convirtió Enzo Fernández. El futbolista argentino que juega en el club belga se abrazó con varios compañeros. Mientras tanto, otros también celebraban.

Kevin Mac Allister, defensor de Royale Union Saint-Gilloise's, celebró el triunfo argentino junto a sus compañeros de equipo BRUNO FAHY - BELGA

En el segundo tanto de la Argentina, que anotó Lautaro Martínez de cabeza, se repitió el festejo: abrazos y saltos con sus compañeros, pero con la particularidad de que todos comenzaron a gritar “Meeeessi! Meeeessi! Meeeessi! ”, que fue el jugador que envió el centro para que el atacante convirtiera de cabeza.

Cuando finalizó el partido, Mac Allister revoleó su remera al grito de “cada día te quiero más, soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar”, y cierra el video con la frase “final con estilo”. Además, se dio la mano con su compañero inglés Sykes Ross; “siempre con respeto”, se le escucha decir a Mac Allister.

Kevin Mac Allister Festeja Con Sus Compañeros En Bélgica

Mac Allister arribó a Union Saint-Gilloise a mediados del año 2023 y fue partícipe cuatro títulos (Copas de Bélgica 2023/2024 y 2025/2026; Supercopa del 2024 y Título de Liga 2024/2025. Además, con su equipo jugó la última Champions League.

Por sus buenos rendimientos en el equipo de Bélgica, fue convocado a la selección mayor de la Argentina para la nómina de noviembre del 2025 y tuvo su debut en el choque con victoria 2 a 0 ante Angola.

Aquel 14 de noviembre jugó 30 minutos. Además, formó parte de los convocados para los amistosos de marzo y abril contra Mauritania y Zambia, sin minutos en la cancha. Lionel Scaloni lo tuvo en consideración en la prelista de 55 futbolistas de cara al Mundial del 2026, aunque luego se quedó afuera.