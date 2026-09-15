Kily González fue presentado como DT de Inter Miami y su debut será con un título en juego

A finales de agosto se dio a conocer la noticia de que Cristian “Kily” González iba a ser entrenador de Inter Miami. Luego de que se completaran algunos trámites burocráticos, el DT argentino fue oficializado este martes por el equipo de la MLS. El rosarino reemplazará a Guillermo Hoyos, quien ocupó el puesto de manera interina tras la renuncia de Javier Mascherano. El desafío para Kily es inmediato: su debut será nada menos que en un partido decisivo, que podría darle un título.

“Tras completar la documentación necesaria para trabajar en Estados Unidos, el entrenador argentino asume sus funciones como director técnico del primer equipo del club, con un contrato vigente hasta junio de 2028”, explicaron desde la página web oficial de Inter Miami. Además, informaron que estará disponible para la final que el equipo de Florida jugará este miércoles por la noche ante Cruz Azul.

Listo para trabajar. 🇦🇷🩷 Bienvenido a Miami, Cristian ‘Kily’ González.



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“González dirigirá esta mañana (martes) su primera sesión de entrenamiento al frente del equipo, que comienza así su preparación para el próximo compromiso por un título. El encuentro marcará la primera oportunidad de González de dirigir a Inter Miami desde la línea de banda, mientras el club busca competir por un nuevo trofeo”, agregan en la oficialización del entrenador, de 52 años, que dirigirá a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, entre otras figuras.

Además, llega a un equipo que se ubica segundo en la tabla de posiciones de la Conferencia Este de la MLS, y que disputó 25 partidos, con 12 triunfos, 9 empates y 4 derrotas. Luego de la definición de la Campeones Cup, el domingo tendrá su presentación en la liga en el duelo ante san Diego como local. El próximo 27 el equipo visitará a Columbus Crew y luego tendrá un parate hasta el 10 de octubre cuando juegue ante DC United.

Kily González conversa con David Beckham en el entrenamiento de esta mañana.



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El Kily reemplaza a Guillermo Hoyos. Si bien el trabajo del cordobés fue un interinato, en algún momento se especuló con que podía convertirse en el reemplazante definitivo de Javier Mascherano, su antecesor en el cargo. Sin saber qué será de su futuro -es empleado del club-, Hoyos se mostró dispuesto a continuar en la institución (antes de asumir como DT interino se desempeñaba como director de Estrategia): “Estamos abiertos a todas estas situaciones. Cuando venga el Kily seguramente nos juntaremos y conversaremos. Estamos a disposición total”, había dicho Hoyos días después a de que el club informara la llegada del flamante DT.

La carrera del Kily

Como futbolista, comenzó su carrera en Rosario Central, luego pasó a Boca (donde compartió equipo con Diego Armando Maradona) y después emigró a Europa, donde jugó en Zaragoza, Valencia e Inter de Milán. Tras su paso por el fútbol europeo, volvió al país, donde jugó en Central y San Lorenzo. Además, jugó el Mundial 2002 con la selección nacional.

Tras su carrera como jugador, pasó a ser entrenador. Se destacó como DT principalmente en Rosario Central y Unión de Santa Fe. El rosarino dirigió a los canallas entre 2020 y 2022 tras haberse desempeñado en las divisiones inferiores y en la reserva del club. Su presentación se produjo tras la salida de Diego Cocca.

Kily González fue entrenador en Rosario Central, Unión y Platense Fotobaires

Durante su ciclo condujo al equipo en 68 partidos con un saldo de 25 victorias, 14 empates y 29 derrotas. En total consiguió el 51% de los puntos.

El ciclo finalizó en marzo de 2022, después de la derrota por 1 a 0 ante Newell’s en el clásico rosarino. El director técnico ya venía cuestionado, pero tras el encuentro recibió los insultos de todo el estadio y eso habría hecho inclinar la balanza definitivamente.

A partir de 2023 fue entrenador de Unión de Santa Fe en reemplazo de Sebastián Méndez. Allí consolidó una fuerte identificación con el plantel y con parte de la hinchada de Unión. Dirigió 78 partidos, con 25 triunfos, 26 empates y 27 derrotas.

Durante su primera temporada logró evitar el descenso y, luego, consiguió la clasificación internacional del club. Sin embargo, el desgaste con el plantel y los resultados terminaron precipitando su salida a principios de 2025.

Fue entonces que se convirtió en técnico de Platense, tras la sorpresiva ida de Favio Orsi y Sergio Gómez. Sin embargo, sólo dirigió por 14 partidos y, debido a los malos resultados -que culminaron con una derrota ante Independiente-, fue echado del cargo en octubre de 2025. “Uno entiende que los resultados no eran los que habíamos buscado en todo el campeonato y ahí se toma la decisión de echarme del club. Yo no me quería ir, pero iba más allá de mis ganas”, dijo en diálogo con ESPN.