Klopp ganó su primer partido con Alemania y defendió a Wirtz, autor de un golazo: “Está en plena forma”

Jurgen Klopp va dejando su huella como DT de Alemania. Este jueves consiguió su primera victoria al frente del seleccionado con el 2-0 ante Serbia, en Múnich, por la Nations League y así evitó un récord no deseado. ¿Por qué? Klopp estuvo a punto de convertirse en el primer técnico de Alemania en no vencer en ninguno de sus primeros tres partidos, después de comenzar con un empate 1-1 con Países Bajos la semana pasada, antes de la sorpresiva derrota el domingo 1-0 ante Grecia. Pero la tercera fue la vencida, para Klopp. Y eso se dio gracias al fútbol que aportó Florian Wirtz, con muy buena participación ofensiva: estuvo involucrado en la acción del primer tanto y luego convirtió el segundo con un gran gesto técnico para el control de la pelota y la definición junto a un palo.

“La mezcla de fútbol y de actitud estuvo al máximo nivel hoy. Se lo dije a los chicos, que este tiene que ser nuestro referente”, declaró Klopp a la emisora pública alemana ZDF.

Klopp marcó sus primeras decisiones. Primero convocando a 44 futbolistas, luego resolviendo de una manera particular la capitanía para el encuentro ante Serbia y finalmente para defender a Wirtz de algunas críticas.

Florian Wirtz define con una "bola lisa" que ingresa junto al palo izquierdo del arquero de Serbia: fue el 2-0 de Alemania Christian Charisius - dpa DPA

Pero incluso antes de eso, en su presentación, el 24 de julio pasado, le había puesto los puntos a periodistas: “Si en algunos momentos todos ustedes piensan que debo irme, me iré sin indemnización. Si se meten con mi familia y no la dejan en paz, me voy.Si piensan que soy una basura, díganmelo y me iré. No hago esto por mí. Lo hago por ustedes. He visto lo que ha pasado con Julian (Nagelsmann) y con (Thomas) Tuchel. Sé que en otros países es peor”. Estuvo bastante tiempo sin dirigir tras dejar Liverpool y pretendió mostrarse con la guardia alta frente a las exigencias del público.

Klopp decidió convocar a 44 jugadores para poder verlos en los cuatro partidos de la fecha FIFA y trabajar con muchos de ellos en el nuevo proceso que afrontará la Mannschaft, luego de varios años sin estar peleando en la cima de todas las competencias que disputó. Dividió la lista en dos: para los partidos del 24 de septiembre contra Países Bajos y el 27 ante Grecia hubo 23 jugadores, mientras que, para los encuentros frente a Serbia de este jueves y Grecia, el 4, citó a los 21 restantes.

La felicidad de Klopp luego del 2-0; el DT estuvo enérgico, dando muchas indicaciones KARL-JOSEF HILDENBRAND - AFP

La victoria de hoy fue completa. Derry Scherhant, Nick Woltemade y Serge Gnabry desperdiciaron buenas ocasiones para Alemania antes de que Tom Bischof abriera el marcador a los 29 minutos, al aprovechar el rebote después de que Wirtz estrellara el balón en el palo tras una gran acción individual donde gambeteó entre tres rivales llevando la pelota de pie a pie en espacios reducidos y punteó el balón casi sin recorrido con el botín.

Pero fue Wirtz, el 17, quien puso el 2-0 con un golazo en la segunda etapa: tras un centro de Maximilian Mittelstädt, hizo pasar de largo a su marcador con un gran control orientado y definió de derecha junto al palo izquierdo del arquero.

Tom Bischof, jugaba su tercer partido como internacional, tras no haber sido convocado desde junio de 2025. En su primer partido como titular, el joven de 21 años estuvo atento para llegar al gol y se mostró feliz: “Jurgen (Klopp) es un entrenador que levanta a los jugadores con él. Lo hemos visto hoy y espero que siga así en el futuro”, declaró Bischof.

“Una actuación así nos ayuda pero también le ayuda a él”, declaró el entrenador sobre Wirtz en declaraciones reproducidas por la agencia AFP. “Si estuviera fuera de forma, no le habría dejado jugar. Pero está en plena forma y lo mostró en el entrenamiento y hoy”, añadió Klopp.

Lo mejor del partido

La figura del partido, Wirtz, terminó recibiendo el brazalete de capitán cuando fue reemplazado Serge Gnabry, que le dejó su lugar al joven Said El Mala. Klopp hizo debutar tras el entretiempo a la figura del Colonia, Said El Mala.

La capitanía fue todo en tema en la previa del partido de Alemania ante Serbia. ¿Por qué? Para definir al líder del equipo afirmó en la conferencia de prensa del día anterior, que -ante la ausencia de Joshua Kimmich- llevaría la cinta el jugador con más partidos en la selección. Así, el designado fue Gnabry. El delantero del Bayern Munich se quedó con la responsabilidad al sumar 62 partidos con la selección, superando a Florian Wirtz (46 encuentros) y Waldemar Anton (15). Por eso fue también lógico que Wirtz recibiera la cinta cuando fue sustituido Gnabry.

Griegos y alemanes volverán a verse las caras en el último encuentro de esta ventana internacional este domingo, en Salónica.