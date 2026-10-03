Kosovo vs. Austria por el Liga de Naciones 2026, día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Kosovo y Austria correspondiente al grupo B3 de la Liga de Naciones se disputará este domingo 4 de octubre a las 13.00 h en el Stadiumi Fadil Vokrri, ubicado en la ciudad de Prishtina.

El momento de los equipos

Kosovo llega a este compromiso con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras haber igualado 0-0 frente a Israel en su presentación más reciente. Por su parte, el seleccionado de Austria arriba a este duelo tras protagonizar un empate 2-2 ante la República de Irlanda, manteniendo una tónica de paridad en sus resultados inmediatos.

Números que anticipan el duelo

El partido en Prishtina representa un desafío importante para ambas selecciones en su lucha por escalar posiciones dentro del grupo B3. Los antecedentes inmediatos de ambos equipos muestran un rendimiento condicionado por la paridad, por lo que la eficacia ofensiva será determinante en el desenlace del juego en el Stadiumi Fadil Vokrri.

Lo que está en juego

Sumar de a tres es fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos en esta cuarta jornada de la fase de grupos. Un resultado positivo permitirá al ganador ganar terreno en la tabla de posiciones y consolidar su camino hacia la siguiente instancia de la Liga de Naciones 2026.